UPDATE! Percheziții la firme de transport internaţional de persoane

Poliţiştii din Giurgiu au efectuat, luni, cinci percheziţii la societăţi de transport internaţional de persoane, care au pus la dispoziţia pasagerilor certificate false de efectuare a testării COVID-19 şi care indicau că aceştia nu sunt infectaţi cu virusul SARS-CoV-2.

UPDATE: Mai multe persoane au fost conduse la audieri şi au fost ridicate, totodată, mai multe probe. „Poliţiştii au ridicat probe şi mijloace materiale de probă care urmează să fie exploatate şi valorificate în cadrul anchetei penale. Totodată, au fost desfăşurate activităţi procedurale constând în audieri de persoane. Cercetările continuă”, se arată într-un comunicat de presă emis de IPJ Giurgiu.

Inițial, IPJ Giurgiu a transmis următoarele precizări:

„În dimineaţa zilei de 12 aprilie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Giurgiu, cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş”, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu au pus în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară la sediile şi punctele de lucru a trei societăţi comerciale ce au ca obiect de activitate transportul internaţional de persoane prin curse regulate, într-un dosar penal privind eliberarea şi folosirea de teste COVID-19 falsificate. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals material în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals”.