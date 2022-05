UPDATE! Piedone merge la închisoare! Condamnat definitiv la 4 ani în dosarul „Colectiv”. Și mai are unul!

După 4 amânări, Curtea de Apel Bucureşti (CAB) l-a condamnat definitiv, joi, pe primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, la 4 ani de închisoare în dosarul „Colectiv”. Și mai are un dosar de corupție, deschis în urmă cu două săptămâni de procurorii DNA.

UPDATE: Dacă, înainte de 1 mai, Piedone încerca să plece din țară în Italia („raiul” condamnaților definitiv în România, refugiați pentru a scăpa cu ispășirea închisorii la domiciliu, așa cum a procedat fosta șefi a DIICOT, Alina Bica), acum el și-a așteptat sentința acasă, în familie.

„Orice s-ar întâmpla astăzi, Piedone nu moare”.

„Colectivul a declanşat semnalul de alarmă pentru legiuitori. Ce au făcut? N-au făcut nimic. Au luat foc spitale în continuare. Dacă Acarul Păun poate fi Piedone şi Piedone poate să-i învie pe toţi morţii (…). Am tăcut şapte ani de zile. Eu pedeapsa mi-am trăit-o acum, în cei şapte ani de zile, nevinovat. Nu puteţi să ştiţi ce înseamnă să nu te bucuri de ziua mâine şi să aştepţi părerile date. Nu sunt fată mare! Să-mi arate mie un politician din România asta că e fată mare. Nu e nimeni fată mare, dar vreau să răspund pentru ce fac, nu pentru ce n-am făcut. Astăzi, Justiţia îşi va spune cuvântul şi Dumnezeu. Am mare încredere în Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla astăzi, capul sus la Dumnezeu, merg înainte. Reţineţi un singur lucru, Piedone nu moare. Să-mi urmăriţi Facebook-ul şi de acolo (n.r. închisoare). Cel mai rău lucru îmi pare că n-am fost atât de ordinar şi de jigodie. Raportaţi în oglindă cu toţi ăştia care pozează în fete mari”, a declarat el, cu puțin înainte de pronunțarea sentinței definitive.

Iniţial, instanţa de fond – Tribunalul Bucureşti – îi aplicase lui Piedone o pedeapsă de 8 ani şi 6 luni de închisoare cu executare. Fapta: abuz în serviciu în legătură cu tragedia în urma căreia au decedat 64 de persoane iar alte zeci au fost rănite grav la incendiul din „Colectiv”, club care funcționa ilegal pe raza Sectorului 4 al Capitalei, al cărui primar era Piedone.

Însă judecătorii de la CAB au admis, joi, apelul primarului şi au decis scăderea pedepsei la 4 ani închisoare cu executare. Aceasta, după ce magistrații eliminaseră anul trecut forma agravantă a infracţiunii de abuz în serviciu de care fusese condamnat în primă instanță Piedone.

Decizia definitivă a instanței:

„În temeiul art.297 alin.1 C.pen. raportat la art.132 din Legea nr.78/2000, condamnă pe inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu (autorizaţia SC Colectiv Club SRL). În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b),g) şi k) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) şi k) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza art.72 Cp deduce perioada reţinerii şi arestării preventive de la 06.11.2015 la 11.11.2015. În temeiul art.16 alin.1 lit. b teza I C.pr. pen. achită pe inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone sub aspectul comiterii infracţiunii de abuz în serviciu (autorizaţia SC Noran Prompt SRL), fapta nefiind prevăzută de legea penală”.

Procesul ar fi trebuit să se încheie încă din iunie 2021, dar completul de judecători de la Curtea de Apel București, format din magistraţii Adina Pretoria Dumitrache şi Andrei Viorel Iugan, a ridicat din oficiu o cerere de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru o parte dintre inculpaţi.

Completul de la CAB s-a sucit: Dosarul Colectiv nu va mai fi disjuns, dar i s-a dat termen abia peste 3 luni De atunci, magistrații din complet au invocat „complexitatea deosebită a cauzei” și au dat vina și pe avocați pentru amânările succesive. Pe 29 aprilie a.c., Piedone a fost săltat de la Aeroportul Otopeni și adus la audieri la DNA de ofițerii judiciariști. Procurorii anticorupție l-au pus sub urmărire penală într-un alt dosar, pentru o infracțiune mai recentă: abuz în serviciu în calitate de primar al Sectorului 5. DNA: Primarul Piedone, urmărit penal pentru abuz în serviciu privind salubrizarea Sectorului 5