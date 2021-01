Alexe se disculpă: Nu am cerut şi nu am luat foloase necuvenite cu încălcarea legii

Costel Alexe a transmis luni, într-un comunicat, că se va pune la dispoziția organelor de anchetă (DNA) care i-au cerut președintelui Klaus Iohannis să încuviințeze urmărirea lui penală, dar nu a precizat dacă va demisiona din funcția de președinte al Consiliului Județean (CJ) Iași, în care a fost ales la scrutinul din 27 septembrie 2020.

„Nu am cerut şi nu am luat în întreaga mea activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii”, se disculpă el în fața opiniei publice.

Iată comunicatul integral:

„Am aflat cu surprindere şi am luat act de comunicatul Direcţiei Naţionale Anticorupţie privind propunerea începerii urmăririi penale îndreptată împotriva mea. Vreau să precizez următoarele: am încredere în actul de justiţie şi îmi doresc cât mai repede finalizarea acestui demers care va statua exact realitatea: nu am cerut şi nu am luat în întreaga mea activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii. Nu voi face nicio referire publică la această situaţie, în acest moment al demersului judiciar, dar vă asigur că în perioada următoare voi studia acuzaţiile care îmi sunt aduse şi voi oferi toată cooperarea şi transparenţa mea în faţa organelor judiciare”.

Direcţia Naţională Anticorupţie a cerut Parchetului General sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis pentru începerea urmăririi penale a lui Costel Alexe, fost ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor în Guvernul Orban.

El este acuzat de luare de mită şi instigare la delapidare.

Concret, procurorii DNA spun că Alexe ar fi primit 22 de tone de tablă, în valoare de 103.000 lei, de la managerul unui combinat siderurgic „în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la alocarea cu titlu gratuit către fabrica respectivă a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și la monitorizarea măsurilor luate de această societate comercială pentru închiderea unui depozit de deșeuri neconforme”.

Surse judiciare au precizat că este vorba despre compania care operează combinatul siderurgic Galați, Liberty Galați, căreia Ministerul Mediului i-a alocat 5.527.525 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră.

În acest sens, a fost emis Ordinul ministrului Mediului nr. 1401 din 13 iulie 2020, semnat însă de secretarul de stat Mircea Fechet, în prezent ministru, după ce Costel Alexe a fost ales președinte al CJ Iași.