Baronul PSD de Vrancea, Marian Oprișan, detronat după 5 mandate: „Am sufletul împăcat”

Baronul PSD Marian Oprișan a fost detronat după 20 de ani de la șefia Consiliului Județean (CJ) Vrancea (5 mandate), de candidatul PNL, Cătălin Toma.

Culmea este că a ratat alegerile pe mâna Vioricăi Dăncilă.

Amintim că, anul trecut în iunie, Guvernul Dăncilă a modificat printr-o Ordonanță de urgență (OUG nr. 40/2019) Legea 215/2001 privind administrația publică locală și Legea 939/2004 privind Statutul aleșilor locali, astfel încât președinții consiliilor județene (CJ) să fie aleși într-un singur tur de scrutin, uninominal.

Schimbarea era menită să-i facă stăpâni pe viață pe actualii baroni locali ai PSD, dfar iată că nu s-a întâmplat așa, cel puțin în cazul lui Oprișan.

PSD are, după alegerile de duminică, 20 de președinți de CJ (față de 28, în mandatul trecut), iar PNL are 17, față de doar 7 în mandatul 2016-2020. UDMR are 4 președinți de CJ, față de 5.

Oprișan a postat, luni, un mesaj pe Facebook, în care arată că are „sufletul împăcat” – adică a încercat inclusiv imposibilul, prin OUG 40/2019:

„Dragii mei vrânceni, vă mulțumesc din suflet, tuturor! Mulțumesc și mă înclin cu recunoștință în fața celor care ați avut încredere în mine și în proiectele mele și m-ați votat. Mulțumesc și celor care ați avut o altă opțiune și nu m-ați votat. Am sufletul împăcat, pentru că mi-am dedicat întreaga viață și carieră județului Vrancea, care este casa noastră. Am luptat și am muncit cu toată forța și determinarea pentru un trai mai bun pentru vrânceni și sunt mândru de tot ce am reușit să construiesc în Vrancea în ultimii ani. Îmi doresc ca proiectele de dezvoltare pe care le-am început să fie duse la bun sfârșit, pentru binele dumneavoastră. Sunt convins că timpul va arăta justa valoare a oamenilor și a realizărilor fiecăruia. Pentru mine, lupta continuă! Voi rămâne același OM, care va fi alături de vrânceni, le va reprezenta interesele și îi va ajuta, cu toată puterea. Așa să ne ajute Dumnezeu!”. Marian Oprișan a scăpat basma curată din dosarul „Căprioara”, instrumentat de procurorii DNA și trimis în judecată în anul 2006. El a fost achitat definitiv în anul 2015, după 9 ani de proces. Procurorii DNA îl acuzaseră că, din poziția sa de președinte al Consiliului Județean, a cheltuit ilegal 1,9 milioane de dolari pentru balastarea a 41 de drumuri comunale, dar şi pentru modul cum s-a achiziţionat Complexul Turistic “Căprioara”. Anchetatorii au stabilit că Oprişan a negociat şi achiziţionat complexul respectiv fără hotărârea necesară a CJ şi fără avizele de specialitate ale comisiilor din Consiliu, ci doar pentru că familia sa deţinea opt hectare de teren în jurul construcţiei. De asemenea, procurorii DNA susţineau la momentul respectiv că Oprişan a prejudiciat cu 1,5 milioane de euro Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu 600.000 de euro Consiliul Judeţean Vrancea şi cu 75.000 de euro bugetul Guvernului.