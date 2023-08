Bode: „Drulă se urcă pe cadavre”. Liderul USR a acuzat miniştrii PNL de Interne că „au putut să cumpere BMW-uri, dar DrugTeste nu”

Fostul ministru USR al Transporturilor, Cătălin Drulă i-a acuză pe miniştrii PNL de Interne, Lucian Bode și Cătălin Predoiu, că au cumpărat BMW-uri pentru Poliția Română, dar nu și DrugTeste pentru depistarea șoferilor aflați la volan sub influența stupefiantelor.

„BMW-uri au putut să cumpere, dar aparatele de testare pentru substanţe psihoactive nici astăzi nu au fost achiziţionate. Asta arată priorităţile lor”, a transmis Drulă, după ce un tânăr de 19 ani a omorât cu mașina doi studenți și a rănit grav alți trei, la 2 Mai, el fiind lăsat să șofeze în continuare de cele două echipaje de Poliție care l-au oprit la control și au găsit droguri în mașină – nemaivorbind că șoferul nu avea RCA.

Replica lui Bode nu a întârziat: „Ce pot însă să comentez, (…) comentez declaraţia unui neterminat politic, Drulă, care fără nicio urmă de compasiune în faţa acestei tragedii se urcă pe cadavre şi vrea să câştige puncte politice, acuzându-mă pe mine că am deturnat un proiect din fonduri europene pentru a achiziţiona autospeciale şi nu DrugTeste. Dacă avea puţin creier, cum nu are, din păcate, se documenta şi găsea public din următoarele informaţii: proiectul la care face referire din fonduri europene, de fapt, sunt două proiecte: monitorizare trafic rutier şi Helipol. Primul proiect prevede achiziţionarea a 1.400 de tablete, lucru care s-a întâmplat, achiziţionarea unui soft care să integreze informaţiile din cele 1.400 de tablete, lucru care s-a întâmplat, achiziţionarea a 300 de autospeciale, lucru care s-a întâmplat parţial şi achiziţionarea 44 de DrugTeste, lucru care se întâmplă acum, este în procedură. Pe celălalt proiect, Ministerul Afacerilor Interne are în procedură de achiziţie 200 de DrugTeste, respectiv 800 de etilometre”.

Cătălin Drulă i-a amintit însă lui Bode că a renunțat la banii europeni pentru BMW-uri, ca să nu aibă probleme la controlul finanțării nerambursabile:

„Un terminat politic, Lucian Bode, confirmă ceea ce am spus ieri: s-a ocupat de cumpărat BMW-uri, nu de achiziționarea testerelor de droguri.

Proiectul cu finanțare europeană „Dezvoltarea unui sistem mixt mobil de monitorizare a traficului rutier privind încălcarea regulilor de circulație” avea ca obiectiv „scăderea numărului de persoane decedate în accidente de circulație”.

Una dintre măsuri fiind „creșterea numărului constatărilor privind consumul de către conducătorii auto a substanțelor psihoactive prin achiziționarea de sisteme de detectare”.

Bode a cumpărat doar BMW-urile, nu l-a interesat restul.

Ba mai mult, ca să nu aibă de-a face cu Comisia Europeană (și eventual cu Parchetul European) a renunțat să mai ceară banii europeni pe BMW-uri.

Așa că au rămas să fie plătiți din bugetul de stat 49 de milioane de lei pentru cele 300 de BMW-uri, în loc să fie plătiți din fonduri europene nerambursabile.

Nici el, nici Predoiu nu au cerut rambursarea banilor de frica consecințelor.

Repet: nici Cătălin Predoiu nu a cerut banii europeni! Acel Predoiu care se plânge că Poliția e subfinanțată.

Păi cum să nu fie subfinanțată dacă aruncă 50 de milioane de lei pe geam și câte și mai câte alte combinații și aranjamente!

Asta în timp ce vor să crească taxele, dar aruncă bani europeni pe apa Sâmbetei.

Îi cer premierului Ciolacu să intervină, nu poate continua să tacă în fața dezastrului de la MAI!”.