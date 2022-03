Ciolacu: Numai PSD a venit cu propuneri pe zona economică și socială; luni definitivăm pachetul, în coaliţie

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că „numai PSD a venit cu propuneri” pentru „zona economică” și „zona socială”, iar lunea viitoare va avea loc o şedinţă a coaliţiei de guvernare în care se va definitiva pachetul de măsuri de sprijin.



„Sunt discuţii în coaliţie şi este normal ca într-o coaliţie fiecare să vină cu anumite propuneri. Până în acest moment, numai PSD a venit cu un pachet complet atât pe zona de persoane vulnerabile, cât şi pe zona economică. Este normal să discutăm întâi cu premierul, pentru că şi el are anumite propuneri venite de la miniştri, apoi decise în coaliţie. Am stabilit astăzi cu domnul prim-ministru şi cu Kelemen Hunor şi o să stabilim şi cu Florin Cîţu, când se va întoarce, ca luni să avem această coaliţie şi să definitivăm pachetul de măsuri”, a spus Ciolacu, la sediul central al PSD.

El a adăugat că după ce se stabilesc măsurile în coaliţie, miniştrii vor elabora ordonanţele de urgenţă pentru şedinţele de Guvern.

„Despre aceste măsuri, este categoric că se va veni cu vouchere. Mai mult, noi am avut discuţii şi la nivelul Comisiei Europene. (…) Am făcut şi calculul de impact, aici e o diferenţă între propunerile festiviste, pe Facebook, şi propunerile totuşi argumentate şi discutate şi cu Comisia şi cu Ministerul Finanţelor să vedem impactul. Şi ne-am încadra cu aceste vouchere de 50 de euro la 2 luni pentru persoanele cu pensii sub 1.500 de lei şi pentru voucherele la copii, pentru rechizite şi îmbrăcăminte, în funcţie de veniturile părinţilor, le acoperim chiar cu fonduri europene, având voie până la aproape 700 de milioane de euro să venim cu acest pachet social, susţinut şi de către Comisia Europeană”, a afirmat liderul PSD.

Marcel Ciolacu a mai spus că se va decide cu premierul dacă persoanelor vulnerabile li se vor acorda vouchere pentru achiziţia de alimente sau tichete de masă.