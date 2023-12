Ciolacu se împăunează electoral pe șantierul DEx12. Despre tragedia de la Odorheiu Secuiesc: „Aşteptăm ancheta”

Premierul Marcel Ciolacu a făcut marți o primă declarație, după tragedia de luni de la Odorheiu Secuiesc, unde peretele unui internat școlar s-a despre prăbușit peste copii.

Ciolacu a mers în județul Olt, alături de primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, și de ministrul Transporturilor, sorin Grindeanu, pentru a se împăuna, electoral, cu finalizarea tronsonului 3 al Drumului Expres Craiova-Pitești.

„Astăzi, doamna ministru al Educaţiei se va deplasa acolo, ca să vadă locurile pentru ceilalţi copii. Aşteptăm ancheta. Cred că eram împreună cu domnul preşedinte Nicolae Ciucă când domnul Arafat a anunţat producerea acestui eveniment tragic. Important este să luăm măsuri, câte una, câte una încercăm să le închidem. Nu ştiu dacă se confirmă că s-au făcut anumite lucrări în zonă. Categoric că cei vinovaţi vor plăti, fără nicio excepţie. Un copil şi-a pierdut viaţa şi am văzut cu toţii ce s-a întâmplat. Pe zona executivă s-au luat toate măsurile şi am salvat o fetiţă, care a fost scoasă de sub dărâmături tot în stop cardiac şi, foarte curând, chiar dacă a fost descoperit al patrulea copil, un băieţel, el nu a mai putut fi salvat”, a declarat Marcel Ciolacu.