Cioloș, rezervat după discuțiile cu Cîțu: „Așteptăm ca PNL să se întâlnească și cu PSD. USR vrea testarea majorității la legi”

Dacian Cioloș, liderul USR, a declarat miercuri, după discuțiile cu delegația de negociatori a PNL condusă de Florin Cîțu, că „suntem la faza exploratorie” și că așteaptă decizia liberalilor în urma întâlnirii cu PSD.

„Important pentru noi a fost să aflăm dacă există dorința de refacere a Coaliției. Am simțit că există această disponibilitate, dar știți cum e, eu nu mă mai iau după simţăminte. Până nu văd, nu cred. Am spus colegilor de la PNL să aibă discuţia cu PSD, să îşi facă nişte calcule şi să vină până mâine cu un răspuns dacă refacem coaliţia sau nu. Eu cred că acum ne lovim de o decizie a PNL dacă vrea sau nu să refacă coaliţia. Acesta este primul pas pe care trebuie să îl depăşim, şi dacă îl depăşim, vom discuta mai multe”, a precizat Cioloș, la Parlament.

În continuare, USR nu îl vrea pe Cîțu premier

Întrebat insistent dacă PNL i-a propus ca Florin Cîțu să fie prim-ministru, spus că „încă suntem în faza exploratorie, n-am discutat despre nume de prim-ministru”, dar „poziţia USR rămâne neschimbată”, adică nu îl acceptă pe premierul pe care l-a demis, votând alături de PSD și aUR, prin moțiune de cenzură.

Coaliția să aprobe urgent legi în Parlament

„Am discutat în primul rând de ideea refacerii Coaliţiei. E o decizie pe care PNL va trebui să o ia şi în urma întâlnirii cu cei de la PSD. Am convenit că dacă începem discuţiile pentru refacerea coaliţiei, data viitoare ar trebui să participe şi colegii de la UDMR pentru a intra şi în detalii, ceea ce înseamnă să intrăm pe un calendar de măsuri şi în timp, dar şi în conţinut. Să clarificăm de exemplu ce înseamnă eliminarea pensiilor speciale, a SIIJ. Am discutat şi despre programul de guvernare şi că e prioritar să luăm măsuri, în paralel cu negocierile pentru formarea Guvernului, vom veni în parlament cu iniţiative pe care să le aprobăm în procedură de urgenţă. E şi o modalitate de a testa această majoritate în Parlament. Am stabilit ca, pe lângă reforme şi programul de guvernare, să discutăm şi despre bugetul pe anul viitor şi cu asta a început dl Cîţu – un mod de funcţionare a coaliţiei, a deciziilor în Guvern şi în Parlament, tocmai ca să evităm probleme”, a explicat Dacian Cioloş.