Cîțu, după negocierile cu Cioloș: „Sunt șanse mari să refacem Coaliția; programul de guvernare să fie mai în detaliu”

UPDATE 17.45: Marcel Ciolacu l-a amânat pe Florin Cîțu până joi cu întâlnirea pentru negocierea formării noului guvern. PSD nu renunță însă la funcția de premier.

UPDATE 15.30: Dacian Cioloș, liderul USR, a declarat că așteaptă decizia PNL după ce Cîțu se va întâlni și cu PSD.

Astfel, Cioloș suflă și-n iaurt: „Eu nu mă mai iau după simţăminte. Până nu văd, nu cred. (…) În paralel cu negocierile, vom veni în Parlament cu iniţiative pe care să le aprobăm în procedură de urgenţă. E şi o modalitate de a testa această majoritate”.

Liderul PNL, Florin Cîțu, a declarat miercuri, după aproape două ore de negocieri cu liderul USR, Dacian Cioloș, că „sunt șanse mari să refacem Coaliția”, dar va merge și la întâlnirea cu Marcel Ciolacu: „Ne întâlnim cu toate forțele, și cu PSD”.

„Am avut o discuție foarte bună. A semănat și cu o terapie de grup, ceea ce este bine. Am discutat despre principii și un program de guvernare mai în detaliu. Am agreat principiul de a reface Coaliția. (…) Sunt șanse mari să se refacă coaliția, eu am ieșit optimist de la discuții Am agreat ca acordul de guvernare să fie mult mai în detaliu, pentru că în iarnă nu am avut timp”, a spus Cîțu.

Întrebat despre împărțirea ministerelor, liderul PNL a afirmat că „nu am ajuns așa departe, am discutat mai mult despre programul de guvernare. Am discutat că susținem împreună PNRR, despre PNI – dacă susținem PNI”.

Despre faptul că UDMR a anunțat că va propune un prim-ministru, Cîțu a spus: „Este dreptul celor de la UDMR să vină cu o propunere de premier. Dacă vom fi de acord să refacem Coaliția, bineînțeles că vla următoarea discuție va veni și UDMR”.

Întrebat dacă propunerea PNL de premier este chiar el, Cîțu a spus : „Nu am discutat de nume”.

„Noi am calculat și avem voturile necesare trecerii Coaliției PNL-USR-UDMR”, a mai spus Cîțu.

El a fost însoțit de echipa de negociatori a PNL, formată din Rareș Bogdan, Lucian Bode, Gheorghe Flutur și Iulian Dumitrescu.