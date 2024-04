Cîrstoiu se disculpă, după iritarea lui Ciolacu: „Nu am încălcat legea. Există o hotărâre a ÎCCJ. Mandatul oferit de alianţa PSD-PNL este pe masa coaliţiei”

La doar câteva ore după ce Marcel Ciolacu și-a exprimat iritarea, din Emiratele Arabe Unite, că medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, ar fi trebuit să explice până în acest moment acuzațiile de incompatibilitate care i se aduc, acesta din urmă a susținut, vineri seara, mult anunțata conferință de presă. (Video la finalul declarațiilor)

Candidatul PSD-PNL pentru funcția de primar al Capitalei anunțase, inițial, că abia săptămâna viitoare va face oconferință de presă în care să răspundă acuzațiilor care i se aduc.

Vineri seară, în fața Spitalului Universitar pe care îl conduce, Cîrstoiu a declarat:

„Există o hotărâre a ÎCCJ, care spune foarte clar într-o speță, și e definitivă, că un manager al unui spital public, medic care era manager și al unei societăți private, care presta servicii medicale, nu este incompatibil. Nu am încălcat legea. Eu, când sunt solicitat să mă duc într-o sală de operație în spitalul public… Când un coleg mă cheamă într-o sală de operație spunându-mi dle profesor veniți că avem o problemă, eu mă duc, asta e menirea.

Toată lumea e speriată de problema infecțiilor nosocomiale din spitale.

Pentru a veni în sprijinul acelei doamne care avea o problemă serioasă, colegii mei au considerat că e bine să existe parafa mea.

Toți colegii mei care ocupă astfel de poziții fac astfel de lucruri din cauza haosului din sistemul medical indus de ordonanța dată de Vlad Voiculescu. Aceste poziții sunt ocupate de oameni care sunt cineva, nu de neica nimeni, toți fac așa ceva ca să oferim servicii competente pacienților.

Raportul Corpului de control al Ministerului Sănătății spune că toate etapele au fost respectate. Conține o eroare care a fost corectată.

Consultații la Anemona – de câte ori a fost nevoie, de câte ori mi-a fost cerut acest lucru. Doctorii care sunt acolo consultă, au contracte și un pacient plătește.

Aveți un scop din a face din Cătălin Cîrstoiu un tâlhar, nu e așa.

Nu apare parafa mea cu semnătura mea pe vreun document. Parafă există. și în spital sunt vreo două sau trei pe care le folosesc medicii rezidenți, pentru că atunci când intru în operație la ora 7 și ies la ora 16 și e nevoie de parafa mea pe prescripțiile de medicamente. Uzanța e să fie parafa mea acolo.

Dacă vă dau parafa mea și mergeți la un butic, cred că vi se duplică acea parafă.

Am oferit expertiza mea și în alte spitale privat

Am auzit și eu ca și dvs. declarațiile publice ale dlui Ciucă și dlui Ciolacu. Consider că e util să facem asta cât mai repede.

Nici eu, nici presa, ci doar o instituție, ANI poate să constate incompatibilitatea.

Din punctul meu de vedere eu n-am făcut nimic care să-mi dea impresia că sunt într-o stare de incompatibilitate.

Am operat și în alte spitale de stat și în Republica Moldova, la solicitarea colegilor mei, am oferit expertiza mea și în alte spitale private, atunci când mi s-a solicitat.

Eu nu fac o chirurgie simplă, fac o chirugie complicată aici, la spitalul Universitar. Nu e un domeniu accesibil oricui și am făcut orice să-mi ajut pacienții și colegii.

Legat de participarea mea la consultațiile la Anemona, mi-am ajutat colegii care lucrau acolo și am răspuns și solicitărilor unor pacienți care îmi cereau sprijinul.

Sunt absolut liniștit și dorm liniștit pentru că mi-am ajutat pacienții.

Pacienții aleg singuri la ce medic merg și unde merg, la sistemul public sau privat.

În orice spital privat e varianta ca pacienții să meargă în regim al CNAS sau în consultație plătită.

Legea 95 a fost modificată în 2016 prin OUG care a introdus un alt regim al incompatibilităților în sistemul medical și a creat haos. Această OUG nu a trecut niciodată de Parlament, nici măcar nu a fost pusă pe ordinea de zi, dar produce efecte juridice. Legea spune că funcția de manager e incompatibilă cu orice altă activitate remunerată sau neremunerată cu excepția activității medicale în același spital.

Timpul liber nu mai există pentru că nu poți să faci nicio activitate neremunerată de niciun tip. Dacă am fi obiectivi, am găsi foarte multe situații de acest tip.

Eu am vrut să fac o administrație publică în București mizând pe un sprijin politic stabili în Consiliul General. Eu nu am vrut niciodată să fac o administrație politică în capitală.

Răspunsuri la întrebări:

Un pacient poate avea mai multe episoade de spitalizare, decontat separat de CNAS. Externat, pacientul decide unde vrea să meargă. Odată externat un pacient, nu consider că aș putea eu să influențez. Nu consider că e un prejudiciu al bugetului spitalului.

Am spus că eu vreau să fac administrație publică mizând pe un sprijin politic și stabil. Acest lucru nu îl asimilez unei administrații politice.

Eu nu am intrat în cursa aceasta că m-am trezit într-o dimineață că pot fi primar. Eu am avut o propunere din partea liderilor coaliției.

Mandatul meu pe care mi l-a oferit coaliția PSD-PNL a fost și este pe masa coaliției.

Eu am simțit sprijinul lui Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, dar recunosc am fost cam singur în precampania aceasta.

Am întâlnit mulți lideri de filiale care m-au înconjurat cu psrijin.

Nu poate fi un demers pentru Primăria Capitalei fără sprijinul acestei coaliții.

Am făcut conferința de presă la spital pentru că bisturiul din mână n-o să mi-l ia nimeni. Sunt medic, am o meserie.

Din punctul meu de vedere, fiind mandatul meu este pe masa coaliției.

Nu am avut experiența unei comunicări politice. Eu în momentul acesta încerc să lămuresc și să lămurim împreună tot ce a apărut în spațiul public. Nu vreau să conving pe nimeni. E un demers personal.

Până acum 3 săptămâni eram un om respectat, am devenit un fel de omul negru.

Dna Firea este președintele PSD București și are o influență foarte mare în filială. Sunt lideri din PSD care au participat cu mine, în diverse manifestări prin oraș.

Părerea mea e că am devenit dintr-un candidat pe locul 3 cum am fost prezentat o țintă. Nu exclud posibilitatea să fi fost și din PSD oameni care nu mă plac.

Mesajul meu e foarte clar. Am o meserie, sunt medic, pot să-mi fac meseria, nu vreau să fac din politică o meserie.

Pentru mine nu era necesar să ajung primar general, am crezut că demersul meu e să fac ceva mai bine pentru noi toți.

Nu sunt un deplin cunoscător al Bucureștiului. În luna asta am învățat foarte multe lucruri bune despre Capitală.

Un pacient externat primește un bilet de externare cu mai multe recomandări. Una e revenirea la control pentru firele de sutură, tratament, proceduri de mobilitate.

Chiar credeți că pacienții merg acolo unde li se spune sau unde sunt duși? Merg acolo unde se simt în siguranță.

Mie mi s-a întâmplat frecvent ca pacienți care nu voiau să calce în spitalele publice, i-am convins, i-am operat în spitalul public și la mine asta e situația frecventă.

Am văzut și pacienți care au mers în spitalul privat.

Problema nu va fi tranșată decât printr-o decizie ca medicii să aleagă dacă lucrează în sistemul public sau privat. Multe țări au aplicat măsura și a rezultat depopularea de medici a spitalelor publice.

Eu am spus că mandatul meu a fost, este, va rămâne pe masa coaliției.

Ar fi ilogic să merg mai departe într-o luptă în care n-ai niciun sprijin”.

Am greșit când am completat declarația de avere

Expunerea asta mi-a făcut foarte mult rău în viața personală, pentru că nu mi se pare ca la școală, la grădiniță, copilul meu să fie fotografiat, să existe mașini de presă.

În ce privește copilul meu, m-am considerat hărțuit.

Am greșit când am completat declarația de avere (încasare profit de la Anemona).

Întrebat dacă a împrumutat firma Anemona cu 1,2 milioane de euro, Cîrstoiu a răspuns scurt: „Da”.

„Nu sunt șef al Secției de ortopedie.

E perfect legal să fiu și decanul Universității de Medicină.

Eu sunt un om hotărât, un om decis, când intru într-o operație nu cunosc cuvântul abandon. O candidatură la Primăria, nu e o operație și nu poți să mergi înainte fără sprijin politic.

Sunteți la ATI din punct de vedere politic? Cred că sunt la unitatea de primiri urgențe.

Întrebat dacă Marcel Ciolacu i-a cerut să se retragă, el a negat: „Nu. N-am avut nicio discuție azi cu dl Ciolacu sau cu dl Ciucă. E normal să avem o discuție”.

Despre posibilitatea de a candida independent: „Nu, exclus. Eu continui demersul numai dacă e necesar, numai dacă are un sens administrativ, politic. Candidatura mea, mandatul meu a fost din prima zi pe masa coaliției. Am avut multe discuții, niciodată nu m-am cramponat de poziția asta”.

Cârstoiu a mai spus că „orice raport al ANI, dacă el există, poate fi contestat în instanță”. „Vă rog să-i întrebați pe Nicușor Dan și Clotilde Armand, care sunt în aceeași situație”.

Eu am constatat o atitudine negativă din partea presei înspre mine.

Nu mi-am deschis niciun cont de campanie, nu am mandatar, nu am cheltuit niciun leu.

Nu v-ați întrebat dacă prin atitudinea dvs. răniți un om, răniți o carieră și o faceți cu multă plăcere.”