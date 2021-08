Cîtu a făcut pușcărie în SUA: „A fost o greșeală, am condus sub influența alcoolului, am plătit scump”

Premierul Florin Cîtu recunoaște de la tribuna Guvernului că a făcut pușcărie două zile în SUA, după ce a fost condamnat penal la 3 luni după ce a fost prins de polițiștii rutieri (în decembrie 1999) în timp ce conducea mașina aflat sub influența băuturilor alcoolice.

Conform unui document al Curții de Justiție din Iowa, Florin Vasile Cîțu a fost condamnat penal definitiv (nu a atacat cu apel) la 2 zile de închisoare cu executare și o amendă de 1.000 de dolari americani, în februarie 2000, pentru condus sub influența alcoolului sau drogurilor – legislația americană nu face diferență între ele.

La acea dată, Cîțu se afla la studii de doctorat în SUA.

„Da, acum 20 de ani. Este vorba de conducere sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție”, a spus el, miercuri, la finalul ședinței Guvernului, răspunzând întrebării dacă a fost „închis” două zile pentru că a condus „sub influenţa drogurilor sau a alcoolului”.

El și-a atacat colegii din PNL susținători ai lui Ludovic Orban la șefia partidului, pe care îi suspectează că au divulgat acest aspect negru din trecutul său: „A fost o greșeală acum 20 de ani. Este interesant că slgat acestub patru guvernări PSD nu a apărut această informație și apare acum, în competiția internă”.

Jurnaliștii i-au solicitat detalii, să spună dacă el a condus mașina etc, dar Cîțu a spus, scurt::

„Eu am condus, a fost o greşeală, repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este, a trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost”.

Întrebat dacă a informat conducerea PNL și pe președintele Klaus Iohannis despre acest episod, atunci când a fost propus prim-ministru, Cîțu a replicat, râzând:

„Este o contravenţie. Să ştiţi că am mai plătit şi în România amenzi de circulaţie”.

Cîțu a încercat să minimalizeze fapta pe care a comis-o în SUA, deși atât în legislația americană, cât și în cea românească reprezintă o infracțiune, nu contravenție fapta de conducere a mașinii de către un șofer aflat sub influența băuturilor alcoolice sau drogurilor.

Când a fost numit prim-ministru, Cîțu a dat în scris și a semnat că nu a avut nicio condamnare penală.

Urmăriți declarația video, de la minutul 6.25:

Recunoașterea de către Cîțu vine la o oră după ce informația a fost publicată de flux24.ro, cu tot cu sentința prin care Florin Cîțu a fost condamnat la 2 zile de închisoare și plata unei amenzi de 1.000 de dolari.

Florin Cîțu este licențiat în științe economice. A absolvit Grinnell College din Iowa, SUA, în anul 1996.

Apoi a continuat cu un masterat (1997-1999) în domeniului politicii monetare aplicate, macroeconomie, econometrie, în cadrul Iowa State University.

Cîțu a urmat la aceeaşi universitate un program doctoral completat, între 1999 şi 2002, fără a susţine însă lucrarea de disertaţie.