Cîțu, invitat de Ciucă la „specialii” tineri vaccinați înaintea pensionarilor și bolnavilor cronic

Premierul Florin Cîțu a vizitat marți Batalionul 26 Infanterie, într-un exercițiu de imagine, la invitația ministrului Apărării, Nicolae Ciucă, unde a văzut tehnica de luptă, dar și „specialii” tineri vaccinați anti-COVID-19 înaintea pensionarilor și bolnavilor cronic.

Amintim că, până luni, au fost vaccinați doar 722.957 de români cu tot cu rapel și 764.226 cu prima doză – în total 1.487.183 de persoane, potrivit Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea (CNCAV).

Aceasta, în condițiile în care există circa 4,5 milioane de pensionari, iar secțiile ATI din spitalele suport COVID sunt pline de pacienți infectați, în stare gravă și circa 100 dintre ei mor zilnic.

Premierul Cîțu le-a permis „specialilor” tineri din MApN, MAI, SRI, SIE, STS și SPP, printr-o Hotărâre de Guvern, să confiște locul la imunizare persoanelor vulnerabile.

Mai mult, în urmă cu o zi, premierul Florin Cîțu și șeful CNCAV, Valeriu Gheorghiță, au dat drumul programărilor din etapa a III-a, pentru toți românii, în ciuda faptului că nu au fost vaccinați decât în mică parte pensionarii și bolnavii cronic.

„Campania de vaccinare merge bine”

Marți, aflat la Craiova, premierul Florin Cîţu a insistat că vaccinarea anti-COVID „merge bine”.

„Campania de vaccinare merge bine şi sunt bucuros să văd că pentru dozele pe care le avem până acum… aici chiar nu avem nici un control. Din punctul nostru de vedere, atunci când a apărut o ofertă din partea Comisiei Europene de suplimentare a dozelor noi am acceptat-o de fiecare dată şi, v-am spus, în ianuarie am suplimentat cu 8 milioane de doze Pfizer – o decizie pe care nu au susţinut-o foarte mulţi atunci, şi nu acum câteva zile, dar astăzi se pare că este o decizie foarte bună că s-a suplimentat. Toate ţările din Uniunea Europeană au luat acele doze. Deci, încercăm în continuare să oferim dozele pe care le avem, să fie toate programate, să nu existe niciun loc liber. De aceea m-am supărat acum o săptămână când am văzut că existau la Timişoara 20.000 de locuri libere şi cereau vaccin. Nu se poate aşa ceva, nu putem să avem astfel de sincope. Trebuie, atunci când avem… Avem nevoie ca toată lumea să se vaccineze şi să n-avem locuri libere, oamenii să se programeze pentru toate locurile”, a spus Cîţu.

„Obiectivul rămâne în continuare – şi ne-am uitat când vor veni dozele de vaccin – ca până la sfârşitul lunii septembrie să vaccinăm 10,4 milioane de români. Asta înseamnă 70% din populaţia activă şi ar însemna că putem să spunem că trecem în partea cealaltă a pandemiei. Sunt semne că s-ar putea să fie mai devreme, dar nu aş vrea să ne gândim… Astăzi, în momentul ăsta, ţinta rămâne: în septembrie, 10,4 milioane de persoane. Deci pe partea de vaccinare lucrurile eu zic că merg bine, au mers foarte bine, vor merge bine”, a repetat Cîţu.