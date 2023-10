Ciucă se împăunează în fața liberalilor că PNL va merge singur la alegeri: „De ce să ne fie teamă? De 3 ani suntem la guvernare”

Nicolae Ciucă s-a împăunat, luni, în fața liderilor liberali, la şedinţa Biroului Politic Naţional alpartidului, spunându-le că „PNL are capacitatea să meargă singur în alegeri”.

„De ce să ne fie teamă? De 3 ani suntem la guvernare. Sunt lucruri pe care le-am făcut bine şi altele mai puţin bine. Dar să vorbim de ce am făcut bine. 2.000 de şantiere deschise prin implicarea PNL. Am închis 2022 cu creştere economică 4,7%. 49 de miliarde euro valoare nominală peste estimare. Şi azi trăim din banii pe care am reuşit să îi atragem din 2022. Cea mai mare absorbţie de fonduri europene”, a spus Ciucă, conform unor surse politice.