Ciucă va avea pensia specială majorată cu același procent aplicat pensiei minime: „Mi se pare normal”

Premierul Nicolae Ciucă va avea majorată pensia specială cu exact același procent ce va fi aplicat pensiei minime, pe care PNL îl dorește de „peste 15%, cât este inflația”, care lui i se pare „normal”.

„Anvelopa trebuie să fie de 15%, pentru că aşa mi se pare normal, ca cetăţenilor să li se poată acoperi impactul pe care inflaţia l-a produs pentru fiecare”, a spus Ciucă luni, la Parlament.

„Nu putem să avem creşteri diferenţiate”, a replicat premierul Ciucă, întrebat dacă este de acord cu propunerea partenerul său Marcel Ciolacu, liderul PSD, care vrea ca pensia minimă să crească mai multfață de procentul aplicat pensiilor speciale.

În urmă cu 4 zile, Ciolacu a transmis: „Ca reprezentant al unui partid social-democrat nu pot accepta ca o pensie de 1.800 de lei să se mărească cu 270 de lei, iar o pensie de 18.000 de lei să se mărească cu 2.700 de lei. Exact de #10 ori mai mult la cel cu pensia mai mare! Iar obligația mea, ca lider al PSD, este să am grijă de cei cu venituri mici, sub 4000 de lei. Pentru că asta înseamnă #echitate socială: să-l ajuți pe cel care are nevoie într-adevăr de ajutor!”.

General în rezervă, Nicolae Ciucă s-a pensionat anticipat ca să cumuleze două venituri grase din bani publici, în valoare totală de 502.920 de lei/an.

Astfel, potrivit declarației de avere, tânărul rezervist din Armată, protejatul lui Iohannis, încasează 215.000 de lei/an (aprox. 43.000 de euro) din pensia „militară”, pentru care nu a contribuit la fondul de pensii.

Iar cum indemnizația de premier este de 23.920/lună, Ciucă mai bagă în buzunar 287.040 lei/an.

Și în anii 2020 și 2021, Ciucă a cumulat pensia grasă cu indemnizația de ministru al Apărării în valoare de 168.613, astfel că a câștigat frumoasa sumă de 384.493 lei/an.

Download (PDF, 763KB)

El a susţinut că este neconstituţional ca punctul de pensie să fie mărit eşalonat.

Ciucă a precizat că pensionarii cu venituri mici vor primi și în 2023 ajutorul one-off de 50 de euro la fiecare două luni.