După sute de racolări, Orban le interzice PNL-iștilor să facă alianțe cu PSD în consiliile județene și locale

Liderul PNL, Ludovic Orban, a dat asigurări, miercuri, că liberalii nu vor face alianțe cu PSD în consiliile județene și locale.

Amintim că liberalii au racolat peste 170 de primari de la PSD înainte de alegeri, de notorietate fiind Mihai Chirica, de la Iași.

„Am stabilit politica de alianțe. Interzicem tuturor filialelor să facă alianțe cu PSD. Partidele cu care suntem în colaborare și cu care am recomandat să facem alianțe sunt PMP, USR Plus și UDMR. Interdicție totală de a afce alianțe cu PSD. Singura excepție este PER (Partidul Ecologist – n. red.), dar depinde de orientarea fiecărei filiale a PER. De exemplu, cea din Vâlcea a colaborat cu PSD, acolo nici vorbă de o alinață cu PER”, a declarat el, la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PNL, unde a fost analizat scorul alegerilor locale.

În Consiliul General al Municipiului București (CGMB), PNL a obținut numai 17% din mandate, față de USR și PSD, care au câte 33%.

Liderul PNL susține că partidul pe care îl conduce „a câștigat clar alegerile locale”, dar nu „ca număr de primari”.

Premierul s-a referit la scorul politic, care se referă strict la consilierii locali și județeni, unde PNL are 34%, față de 30% cât are PSD.

„PNL este câştigătorul clar al alegerilor locale, scorul politic obţinut de 34% la Consiliul judeţean este cel mai mare scor politic de PNL sau de vreo altă formaţiune de dreapta în 30 de ani de democraţie. De asemenea, scorul obţinut de candidaţii la funcţia de preşedinte al Consiliului judeţean al PNL este de peste 40%, ca, de altfel, şi scorul obţinut de candidaţii la funcţiile de primar din toată ţara, este de peste 40%, chiar dacă nu am câștigat ca număr de primari, PSD de la aproximativ 1.700 de primari a coborât în jurul cifrei de 1.400, iar noi de la 1.68 de primari am sărit de 1.230. Mai așteptăm clarificarea situației în mai multe primării”, a precizat Orban, la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PNL, unde a fost analizat scorul alegerilor locale.

El a „uitat” să spună că PNL are mai puțini președinți de CJ față de PSD, chiar dacă liberalii au 17, câștigând 10, față de 7 în mandatul trecut, iar social-democrații au pierdut 8, ajungând la 20.