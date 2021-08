Ghinea, despre PNDL3: „Se plimbă pixul lui Dragnea dintr-o mână în alta”. Kelemen: „Cred că Ghinea era cam obosit”

Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, insistă că USR PLUS nu a fost de acord cu PNDL3, noul program de dezvoltare locală finanțat de la bugetul de stat și inițiat de Ministerul Dezvoltării condus de Cseke Atilla (UDMR), care l-a botezat „Anghel Saligny” ca să nu fie acuzat că imită PNDL 1 și 2 derulate de guvernarea PSD pe vremea lui Liviu Dragnea.

Ghinea a acuzat marți seara, la Digi 24, că „s-a dat pe surse cum că USR PLUS ar fi de acord cu un nou PNDL, ceea ce nu era adevărat”.

„A fost așa, un anunț pe gură. Ei ne-au spus că vor propune, noi am răspuns: propuneți și analizăm, vedem. Peste două ore, informația era în presă, cum că a fost aprobat programul în coaliție, dar nu a fost așa, ne-au pus în fața faptului împlinit”, a explicat Ghinea.

Supărarea USR PLUS este pe modul în care erau împărțiți banii către primării, pe vremea când PSD era condus de Liviu Dragnea.

Iar tabăra Cîțu din PNL are acum același interes, de a corupe primarii liberali să-l aleagă pe premier lider al partidului, pentru a-l detrona pe Orban.

„A aduce bani pentru comunitate nu înseamnă că aceasta e forma corectă. De exemplu, am putea să lăsăm mai mulți bani primăriilor pentru că acum statul ia bani de la primării… Apoi tot statul vine, cu pixul lui Dragnea ca să-i dea… Se plimbă pixul lui Dragnea dintr-o mână în alta și zice îți dau ție, îți dau ție, votează-mă pe mine”, a comentat Ghinea.

„Cel mai bine era să le lăsăm mai mulți bani la primari, ca să nu mai fie nevoiți să stea cu mâna întinsă la guvern. Oricum, acest program propus nici măcar nu e pus în sistem informatic. E așa, doar pe hârtie”, a mai spus Ghinea.

El susține că o metodă utilă ar fi fost ca guvernul să prevadă buget pentru cofinanțarea proiectelor europene derulate de primării, nu să creeze un asemenea program.

Replica liderului UDMR, Kelemen Hunor, nu a întârziat:

„Cred că Ghinea era cam obosit când a spus asta. Adică pixul cui se plimbă? Colegii din PNL au venit cu propuneri de bun-simț. Să pui la îndoială necesitatea investițiilor la nivel local este cam mult. Noi am spus de la început ca va exista un nou proiect de dezvoltare locală. (…). Să vorbim de cifre brutale: situația este dezastruoasă în România și am spus că trebuie să îmbunătățim condițiile de trai. Sunt 13 miliarde de euro lipsă pentru investiții locale, se vede asta în studiul stabilit de BERD. (…) 57% dintre unitățile administrativ teritoriale (UAT) nu au sistem de canalizare, 29% nu au apă. Nu poți lăsa aceste comunități la acest nivel. Nu mai spun de gaze. 70% din UAT-uri nu au acces la gaz. Nu se poate să spunem că merge și așa. Sigur, vom încerca să nu suprapunem investiții, iar asta înseamă transparență totală (…) Dar nu plimbă nimeni niciun pix. Fiecare ministru are o responsabilitate, pe noi nimeni nu poate să ne acuze că am luat decizii bazate pe parti-pris-uri”.