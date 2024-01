Guvernul aprobă concursuri pentru 7.600 de medici, dar acceptă doar 50% din angajările de asistente și 30% din cele de infirmiere solicitate de spitale

Guvernul a aprobat prin două memorandumuri, în ședința de joi, scoaterea la concurs a 7.600 de posturi de medici, însă a admis ocuparea a numai 30% dintre posturile de asistente medicale și 30% dintre cele de infirmiere solicitate de spitale.

„Guvernul deblochează angajările pentru aproape 8.000 de posturi în Sănătate și Asistență Socială. Toate spitalele importante care au deficit de medici, asistente și infirmieri vor putea face rapid angajări”, a anunțat premierul Marcel Ciolacu.

UPDATE: Ministrul Alexandru Rafila a declarat, la finalul ședinșei Guvernului:

„Au fost adoptate de Guvern două memorandumuri, unul propus de Ministerul Sănătății pentru spitale din subordinea ministerului, respectiv, unul propus de Ministerul Dezvoltării pentru spitale aflate în subordinea autorităților locale. În total, a fost aprobată scoaterea la concurs a peste 7.600 de posturi, cu următoarea precizare: toate posturile de medic care au fost solicitate atât de către Ministerul Sănătății, cât și de către Ministerul Dezvoltării, iar aceste solicitări coincid cu solicitările unităților sanitare, deci astea le-au cerut unitățile sanitare – este vorba despre nevoia lor de angajat medici – toate au fost aprobate, în total peste 2.500 de posturi de medic în spitalele din România. Mai mult, a fost în cadrul memorandumului propus Guvernului și a aprobat ulterior de către Ministerul Sănătății, 365 de persoane au fost sau pot fi angajate prin concurs la serviciile de ambulanță, pentru că pentru Ministerul Sănătății medicina de urgență reprezintă o prioritate, iar intervențiile, mai ales acum, în această perioadă, la diverse solicitări, sunt extrem de importante și credem că în felul acesta putem acoperi nevoia de personal.

Aș vrea totuși să fac câteva remarci. Unitățile sanitare care au solicitat scoaterea posturilor la concurs să demareze imediat aceste proceduri, odată cu aprobarea memorandumului. Este esențial, pentru că nu trebuie să așteptăm șase luni ca să scoată posturile la concurs, le pot scoate cât mai repede. Procedura spune că după publicare, în termen de 30 de zile, se poate organiza concursul de ocupare a postului. Rugămintea este să facă acest lucru cât mai repede, încât acești 7.600 sau mai mult de 7.600 de oameni care ar putea să ajute sistemul de sănătate să poată să fie angajați cât mai repede.

Vom continua sigur și în perioada următoare să discutăm la nivelul Guvernului. O să vedem și ce se întâmplă după scoaterea la concurs a acestor posturi, câte dintre ele se vor ocupa, pentru că se ocupă printr-o procedură legală de concurs. Am văzut tot felul de sugestii: declararea stării de urgență ca să permită angajarea fără concurs. Totuși, trebuie să înțelegem că legislația în România trebuie respectată. Propunerile, sigur, pot să existe, dar în limita cadrului legal. O să continuăm să rămânem în legătură atât cu unitățile subordonate Ministerului Sănătății, cât și cu celelalte unități sanitare care sunt coordonate de la nivelul Ministerului Dezvoltării din punct de vedere al ocupării posturilor, încât să putem să inițiem noi memorandumuri pe parcursul acestui an, în funcție de necesități. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun este că de la 1 ianuarie toate posturile care se vacantează în sistemul de sănătate, indiferent de subordonarea unității sanitare, vor putea fi scoase la concurs fără memorandum. Deci … persoanele care se pensionează, pleacă din sistem ș.a.m.d. eliberează posturi care se pot scoate imediat la concurs de către conducerea fiecărei unități sanitare şi lucrul ăsta cred că este foarte bun. Mulțumesc! Cam asta este ceea ce am vrut eu să vă comunic”.

Doar 50% din posturile de asistenți medicali solicitate

Întrebat despre faptul că au fost deblocate doar jumătate din posturile solicitate de spitale, Rafila a spus că „50% din posturile de asistent medical se regăsesc în acest memorandum, din cele solicitate de asistenți medicali, și 30% din alt personal auxiliar”.

El a detaliuat: „Au fost deblocate toate posturile de medic, nu au fost deblocate doar jumătate din posturile de medic cerute. Au fost deblocate în totalitate posturile de medic, jumătate din posturile de asistent medical și 30% din alt personal care ajută la buna realizare a actului medical. Exact asta vă spuneam și în prima parte a intervenției. Vom rămâne în contact cu unitățile sanitare și pe măsură ce vor exista cereri- și vedem cum merg lucrurile după organizarea acestui concurs, dacă se ocupă toate posturile – vom solicita, bineînțeles, prin alt memorandum, altă deblocare de posturi pentru asistenți medicali și pentru personalul auxiliar, cu o mențiune care cred eu că este, de asemenea, importantă – pe care de fapt am și amintit-o – ca aceste concursuri să se organizeze cât mai repede pentru posturile deja aprobate pentru scoatere la concurs”.

Despre cele 4.500 de posturi de medici specialiști anunțate pentru deblocarea în luna ianuarie, ministrul a precizat: „Este vorba de totalul celor care au susținut examenul de specialitate. Sunt mai multe categorii. Este vorba despre medici specialiști cu specialități care își pot de desfășura activitatea în spital. E vorba de medici de familie, de farmaciști, de medici dentiști- medici stomatologi, mă scuzați, căci s-a schimbat de curând din nou denumirea profesiunii. Nu toți lucrează în spital și, tocmai din acest motiv, Guvernul a aprobat ca toate posturile libere în spital și declarate libere de către spitale să fie scoase la concurs”.

Rafila a arătat că „medicii de familie au practică individuală, medicii stomatologi la fel, deci ne referim… şi, iar, farmaciștii se găsesc în rândul altor categorii de personal pe care le-am menționat, nu în această cifră de 2.500”.

„Eu cred că decizia pe care a luat-o astăzi Guvernul este o decizie care este cea mai bună soluție pentru momentul actual, care ține cont și de limitele bugetare din acest moment. Dar, repet, atât Ministerul Sănătății, cât și Ministerul Dezvoltării vor continua să propună astfel de memorandumuri, încât dacă acest deficit persistă, să putem să-l compensăm. Aș vrea totuși să fim foarte clari, să nu începem să discutăm, în momentul acesta, de ce nu avem mai multe posturi, să încercăm să le ocupăm pe asta și să vedem cum funcționează activitatea”, a promis Rafila.

Ciolacu precizase, la începutul ședinței Executivului, că Ministerul Sănătății „are, în acest an, un buget cu peste 40% mai mare decât în 2023, deci nu este vorba de vreo problemă financiară”.

„De altfel, am alocat circa 6,6 miliarde lei cu care am închis datoriile pe anul trecut din sistemul sanitar, asigurând și cheltuielile curente, pe luna ianuarie, pentru medicamente și servicii medicale. Însă, fiecare angajare trebuie să se reflecte, în mod concret, în servicii mai bune pentru pacienți, un plus de empatie și de responsabilitate. Asta este valabil și pentru medicii de familie. Bani avem, dar corect este să-i plătim mai bine pe medicii care muncesc serios! În așa fel încât serviciile prestate efectiv să primeze în fața plății pe liste de pacienți, adică pentru niște nume puse pe o hârtie”, a mai spus Ciolacu.