Iohannis, despre negocierile pentru funcţiile de conducere în UE: „Sunt complicate; cei aleși trebuie să fie curați ca lacrima”

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că negocierile pentru obținerea funcţiilor de conducere din instituţiile europene „sunt complicate, fiindcă arhitectura Uniunii este una complexă”.

El a arătat că că luni seară a avut loc o întrunire informală a şefilor de state şi guverne din Consiliul European, dar „nu voi da detalii despre aceste discuţii”, doar „îmi permit câteva consideraţiuni”:

„Instituțiile europene trebuie conduse de persoane alese corect, cu participarea tuturor familiilor politice, a tuturor statelor mambere, dar care sunt foarte respectate, asupra cărora nu poate plana nicio suspiciune sau, cum se spune la noi, să fie «curați ca lacrima». Deci pachetul de nominalizări de personalități trebuie să fie un pachet impecabil, puternic, de încredere maximală, negociat la sânge, dar ținut cont de toate pretențiile naționale și politice și până acolo mai e cale lungă”.

„România e tratată corect, m-am asigurat de acest lucru”, a adăugat el, insistând ca de fiecare dată: „Nu este posibil ca vreun stat membru să fie ignorat, marginalizat sau neimplicat în aceste negocieri. Şi dacă aşa s-ar fi întâmplat, ar trebui corectat”.

Conform surselor Politico: germanca Ursula von der Leyen din PPE şi-ar păstra postul de preşedintă a Comisiei Europene, malteza Roberta Metsola, membră tot a PPE pe cel de preşedintă a Parlamentului European (dar numai pentru jumătate din cei 5 ani de mandat), fostul premier social-democrat portughez António Costa ar urma să devină preşedinte al Consiliului European, iar şefa guvernului eston, liberala Kaja Kallas, ar urma să preia postul de Înalt reprezentant pentru acţiune externă şi politica de securitate.

António Costa a fost investigat în Portugalia într-un dosar care a condus la demisia sa din funcţia de premier.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, în noiembrie 2018, că el nu are niciun dosar penal, pentru că toate s-au clasat deoarece faptele nu există: „Eu nu am niciun dosar. Toate s-au clasat. Aceste clasări nu s-au facut pentru că mă cunosc eu cu procurorul Lazăr 1 sau cu procurorul Lazăr 2. S-au clasat pentru că nu există fapte. Eu știu foarte bine ce am făcut și la primărie, și înainte de primărie, și la Președinție. Eu nu am comis niciodată o ilegalite sau vreo faptă penală, lucru la fel de adevărat și pentru soția mea, Carmen”.

Carmen Iohannis a venit la audiere abia în 6 februarie 2019, după două amânări – în noiembrie și decembrie 2018: