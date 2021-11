Iohannis își vede visul, după eliminarea USR de la guvernare: Ciucă, premierul coaliției PNL-PSD-UDMR

După aproape trei luni de la eliminarea USR de la guvernare, președintele Klaus Iohannis l-a desemnat luni, pe Nicolae Ciucă, premier al marii coaliții PNL-PSD-UDMR, declarând: „Am constatat o majoritate solidă”.

PNL este marele perdant, deși dă prim-ministrul. A preluat însă Justiția de la USR, pentru ca Iohannis să o poată controla prin Alina Gorghiu sau Cătălin Predoiu.

PSD controlează Finanțele, Secretariatul General al Guvernului Transporturile, Munca, Sănătatea, Economia, Agricultura, Apărarea ș.a.

PNL a mai rămas cu Internele, Educația, Energia, Externele – controlate tot de Iohannis -, Fondurile Europene, Digitalizarea, IMM-urile și Turismul.

Iohannis, după consultările de la Cotroceni:

„S-a încheiat sesiunea de consultări pe care am convocat-o cu partidele parlamentare. Am constatat că în Parlament s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR și grupul minorităților. Reprezentanții acestei majorități au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat acest lucru și am avut on discuție pe care o consider foarte bună. Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o.

În consecință, îl desemnez pe Nicolae Ciucă pentru a forma o echipă guvernamentală și pentru a se prezenta în fața Parlamentului pentru votul de încredere”.

Nicolae Ciucă:

„În ultimele zile am lucrat împreună cu celelalte partide să putem agrega un program de guvernare și să se constituite o majoritate solidă. Românii așteaptă de la noi stabilitate și soluții pentru a rezolva efectele pandemiei și crizei energetice. E prima dată când în programul de guvernare avem un procent substanțial pentru investiții solide și un program de măsuri sociale”. Guvernul PSD-PNL-UDMR: premier – Nicoale Ciucă vicepremier – Sorin Grindeanu vicepremier – Kelemen Hunor PSD

Finanțelor – Adrian Câciu/ Leonardo Badea

Transporturi – Sorin Grindeanu

Munca – Marius Budăi

Sănătatea – Alexandru Rafila

Apărare – Titus Corlățean / Vasile Dîncu

Agricultura – Adrian Chesnoiu

Economie – Radu Popa

Cultură – Lucian Romașcanu / Vasile Dîncu

PNL secretar General al Guvernului – Marian Neacșu Justiţie – Alina Gorghiu / Cătălin Predoiu

Interne – Lucian Bode

Educație – Sorin Cîmpeanu

Energie – Virgil Popescu

Externe – Bogdan Aurescu

Fondurile Europene – Marcel Boloș / Cristian Bușoi

Digitalizare – Robert Sighiartău

IMM și Turism – Daniel Cadariu UDMR Dezvoltare – Cseke Attila

Mediu – Tancsoz Barna

Sport – Eduard Novak