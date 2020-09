Orban, enervat pe jurnaliști că l-au întrebat pe Alexe de plagiat: „Sunt plătiți cu bani negri”

Premierul Ludovic Orban a avut o ieșire nervoasă după ce jurnaliștii l-au întrebat pe ministrul Mediului, Costel Alexe, dacă a plagiat în teza sa de doctorat, susținută în 2012.

Într-o postare pe Facebook, PSD susţine că Alexe ar trebui demis din funcţie, conform unui principiu enunţat de preşedintele Klaus Iohannis referitor la plagiatori.

„Cred că există o singură instituţie care are calitatea să decidă dacă o teză de doctorat a fost întocmită conform rigorilor legale sau dacă există elemente care să conducă la decizia de a fi stabilit plagiatul. Nu poate nici PSD şi niciun jurnalist să decidă dacă o teză de doctorat este sau nu este corectă. Aruncatul cu noroi pe ultima sută de metri, în campanie, a devenit un sport naţional al PSD şi al tuturor jurnaliştilor plătiţi cu bani negri sau cu banii instituţiilor publice de către PSD. Ca atare, nu-mi întemeiez judecăţile de valoare pe minciunile gogonate pe care le lansează în spaţiul public un PSD din ce în ce mai disperat”, a afirmat Ludovic Orban, joi, la Eforie.

El a susținut că pe români nu îi interesează bârfele de colţ de stradă, ci proiectele pentru dezvoltarea ţării: Şi toate bârfele astea de colţ de stradă nu au absolut niciun fel de relevanţă pentru viaţa de zi cu zi a românilor”, a spus Orban.

Ministrul Costel Alexe a negat că ar fi plagiat: „Trebuie spus foarte clar că nu este un plagiat, nu s-a pus nici măcar o secundă problema. Din păcate, este un atac mârşav la instituţia în care am urmat cursurile şcolii doctorale, (…). Am demonstrat atât în cariera educaţională, cât şi profesională transparenţă, onestitate şi de fiecare dată am respectat legea şi reglementările în vigoare. De aceea nu aş vrea să comentez o nonştire pe care o cataloghez din start ca un fals”.