Orban le cere profesorilor „să se adapteze să poată preda şi la clasă, şi online”

Premierul Ludovic Orban le cere cadrelor didactice „să se adapteze” astfel încât să poată preda şi pentru elevii care urmăresc lecţiile online.



„E necesară o adaptare, cadrele didactice trebuie să înţeleagă faptul că situaţia în care ne găsim este o situaţie în care trebuie să punem pe primul plan sănătatea copiilor şi că trebuie să se adapteze, astfel încât să poată să predea şi pentru copiii din clasă şi pentru copiii care urmăresc lecţiile online. Este foarte important acest lucru şi sunt convins că marea majoritate a cadrelor didactice au înţeles acest lucru, mulţi au participat la toate programele de training organizate pe perioada verii. Zeci de mii de cadre didactice au participat la astfel de programe care au fost organizate, fie de Casele corpului didactic, fie de organizaţii neguvernamentale care au fost acreditate să deruleze astfel de cursuri de creştere a competenţelor digitale şi, permanent, trebuie să înveţe”, a spus Orban, la sediul PNL.

El a adăugat că suplimentar, în sprijinul procesului de învăţare, vor exista şi „lecţii pe Televiziunea naţională, aşa cum a fost parteneriatul care a funcţionat şi pe perioada stării de urgenţă, şi, ulterior, până la închiderea anului şcolar”.

„Vor fi lecţii care vor fi difuzate online, sunt manuale… Manualele, de asemenea, vor fi accesibile şi online. S-au făcut manuale interactive – o să fie o premieră, am înţeles – care vor avea o atractivitate suplimentară pentru elevi. Trebuie să ne adaptăm, este important. Cer sprijinul… şi chiar am apreciat cadrele didactice, au fost alături de noi – examen de Evaluare, examenul de Bacalaureat, săptămâna pregătitoare s-a derulat în bune condiţii -, şi am încredere că vor contribui la o redeschidere a şcolilor care să fie în beneficiul elevilor”, a mai declarat Orban.