Orban se scuză în fața PNL pentru înțelegerea cu USR PLUS: Firea ar fi câștigat Primăria Capitalei

Liderul PNL, Ludovic Orban, se scuză în fața liberalilor care îl contestă și nu mai doresc să-i acorde un nou mandat la congresul din 25 septembrie. El susține că dacă nu ar fi bătut palma cu USR PLUS, Gabriela Firea (PSD) câștiga Primăria Capitalei.

El nu și-a asumat însă faptul că marele Partid Național Liberal nu a găsit un candidat care să o bată pe Firea.

De altfel, sub conducerea sa, PNL a pierdut, practic, alegerile parlamentare, obținând numai 25% din voturi, mai ales pentru guvernarea de un an, în care el a deținut funcția de prim-ministru într-un Cabinet format exclusiv din liberali.

„Şi eu mi-aş fi dorit ca la alegerile locale din 2020 să câştigăm cu candidaţi ai PNL. Credeţi-mă că sunt un om care îmi fundamentez deciziile pe analize extrem de solide, pe studii, pe evaluări care trebuie să ne conducă spre cea mai bună decizie. Dacă noi şi mai ales eu nu mi-aş fi asumat răspunderea de a face înţelegere cu USR PLUS şi de a impune dintre cei doi competitori de la USR PLUS – Vlad Voiculescu şi Nicuşor Dan – candidatul sprijinit de PNL şi de USR PLUS -, astăzi primar general al Capitalei ar fi fost Gabriela Vrânceanu Firea. Ăsta este adevărul”, a spus Orban, luni, la conferinţa de alegeri interne din cadrul Organizaţiei PNL Sector.

„Ştiu că toţi ne-am fi dorit un liberal care să câştige alegerile. Pe de altă parte, noi, ca liberali, nu mai puteam accepta să ţinem Bucureştiul sub domnia incompetenţei, corupţiei şi fariseismului care s-a întâmplat în perioada de guvernare şi a Gabrielei Vrânceanu Firea. După 12 ani de conducere PSD, dreapta a reuşit să câştige Bucureştiul datorită faptului că am avut inteligenţa şi înţelepciunea să găsim acea soluţie câştigătoare care ne-a dus astăzi să fim la putere la nivelul Bucureştiului şi în aproape toate sectoarele”, a adăugat Orban.