PSD se laudă cu un proiect de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor, după ce le-a votat. Replica USR

PSD se laudă cu un proiect de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor, după ce le-a inițiat și votat în Parlament, în urmă cu câțiva ani.

Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a declarat, marți: „Am depus o iniţiativă legislativă care prevede eliminarea, abrogarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, considerând că, în acest mod, avem autoritatea morală de a discuta despre celelalte pensii speciale, abrogarea lor, impozitarea lor, eliminarea unor tipuri de pensii speciale. Ştiţi că avem în dezbatere parlamentară o lege prin care impozităm şi eliminăm anumite categorii de pensii speciale. Evident că şi celor de la USR le-a scăpat asta intenţionat, cred eu, că nu au băgat în PNRR şi eliminarea pensiilor parlamentarilor. Considerăm că nu putem discuta despre impozitarea magistraţilor, impozitarea altor tipuri de pensii speciale şi eliminarea unor astfel de tipuri de pensii speciale, de categorii, noi fiind beneficiari în continuare de pensii speciale şi neimpactând în niciun fel pensiile speciale ale parlamentarilor”.

În replică, liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu, a spus: „USR a depus un proiect de abrogare a pensiilor speciale ale parlamentarilor anul trecut, pe 6 mai 2022, este înregistrat de un an şi ceva. De un an şi ceva, în Birourile permanente reunite, PSD cu PNL, domnul Ciolacu şi oamenii domnului Ciucă blochează acest proiect şi nu îi dau drumul către comisii, nu-l lasă să intre în circuitul parlamentar. Este un abuz neconstituţional fără precedent. Un an şi ceva, în fiecare Birou permanent reunit am cerut celor de la PSD şi PNL să dea drumul acestui proiect, nu le-am cerut să voteze, le-am cerut să dea drumul acestui proiect, aşa cum spune Constituţia. PNL şi PSD au ţinut cu dinţii la aceste pensii speciale ale parlamentarilor. Se pare că în sfârşit le-a venit mintea de pe urmă. Din nou vor să facă ceva, sper să nu facă o şmecherie ca data trecută, când au trecut proiectul în două zile, făcând un proiect neconstituţional”.

Întrebat dacă USR va vota proiectul PSD, Moşteanu a precizat că „îl votăm cu două mâini”, deoarece „este un prim pas pe care noi, USR, îl cerem de un an şi ceva, de fapt de când am intrat în Parlament, în 2016″.