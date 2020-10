Rezultate finale alegeri locale 2020: Nicușor Dan a câștigat cu 282.631 voturi (42,81%) Capitala

Nicușor Dan, candidatul dreptei (PNL și USRPLUS) a câștigat fotoliul de primar al Capitalei obținând 282.631 voturi (42,81%) din totalul de 660.118 valabil exprimate, reprezentând circa 36% dintre cei 1,82 milioane de bucureșteni cu drept de vot.

Gabriela Firea, candidatul PSD, a pierdut cu 250.690 de voturi (37,97%), deși a obținut mai multe sufragii față de acum 4 ani (246.000) când a fost aleasă la cârma Bucureștiului.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat rezultatele finale luni după-amiază, în a 8-a zi de la scrutinul din 27 septembrie.

Traian Băsescu, candidatul PMP, a obţinut 72.556 de voturi (10,99%), clasându-se pe locul 3.

Pe locul 4, actorul Florin Călinescu, candidatul Partidului Verde, a primit 13.742 de voturi.

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a obţinut numai 9.892 de voturi.

CGMB: USRPLUS (26,98%) și PNL (19,31%) formează majoritatea, iar cu PMP pot adopta și proiecte de patrimoniu

În Consiliul General al Municpiului București (CGMB), PSD a obţinut cele mai multe voturi: 211.164 (32,37%), ceea ce înseamnă 21 de mandate din totalul de 55 de consilieri.

Însă Alianţa USR PLUS, cu 175.953 de voturi (26,98%), are 17 mandate, iar PNL, cu 125.940 de voturi (19,31%), are 12 mandate de consilier, astfel că formează majoritatea simplă de 29 de voturi.

Dacă li se alătură PMP, cu 51.001 voturi (7,82%), respectiv 5 consilieri, cele trei formațouni politice formează o majoritate confortabilă în CGMB, asigurând voturile pentru proiectele primarului Nicușor Dan.