Tăriceanu: Anticipatele nu se justifică; am introduce artificial o criză politică de minimum 4 luni

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, se opune vehement alegerilor anticipate, invocând că nu se justifică, iar Guvernul Orban ”ar introduce artificial o criză politică de minimum patru luni”.

“Constituţia României nu are proceduri care să faciliteze recurgerea la alegeri anticipate într-un caz în care avem chiar şi o criză politică sau doreşte premierul acest lucru. E o procedură extrem de complicată, extrem de anevoioasă, extrem de lungă şi care nu poate fi realizată pocnind din deget. În momentul de faţă, alegeri anticipate nu se justifică, pentru că am arunca practic ţara într-o criză politică, pe care în momentul de faţă nu o avem. Am introduce artificial o criză politică de durată de minimum patru luni care ar paraliza administraţia, toate instituţiile publice cu efectele nocive pe care le putem imagina”, a spus Tăriceanu, miercuri, la Parlament.

“Cred că există mai degrabă o majoritate care doreşte modificarea actualului sistem de alegere a primarilor într-un singur tur şi trecerea la alegerea în două tururi”, a adăugat liderul ALDE.