UDMR pune cruce amânării alegerilor parlamentare. Kelemen Hunor: Spunem un „nu” hotărât

UDMR, formațiunea care înclină balanța în Parlament în funcție de cum îi dictează interesele politice, pune cruce amânării alegerilor parlamentare, dorită de PSD.

Liderul Uniunii, Kelemen Hunor, a anunțat, marți, că nu există nici bază legală şi nici garanţii că situaţia privind pandemia de coronavirus va fi mai bună la începutul anului viitor.

„Despre amânarea alegerilor, că tot se discută în aceste zile: nu, un nu hotărât. Asta am spus de la bun început. Noi chiar am fi vrut să avem alegeri parlamentare cu o săptămână mai repede, ultima săptămână din noiembrie, dar şi această dată de 6 decembrie este ok. (…) Pot fi amânate, aşa cum scrie în Constituţie, doar prin diferite situaţii de urgenţă, de război, calamitate naturală şi aşa mai departe, cel mult trei luni de zile. Care e diferenţa între 6 decembrie sau 6 martie? Cine crede că situaţia epidemiei va fi mai bună în ianuarie – februarie decât în noiembrie şi decembrie? Nu există astfel de argumente, noi nu am susţinut şi nu susţinem să fie amânate alegerile parlamentare”, a spus Kelemen Hunor, într-o conferinţă de presă susţinută la UDMR Arad.

El a admis că UDMR a susţinut legea adoptată în iunie și prin care Parlamentul stabilește data alegerilor, dar…

„Am fost de acord cu acea lege, chiar am fost iniţiatori, prin care am stabilit că data alegerilor parlamentare se stabileşte de Parlament. Cum a considerat şi Curtea Constituţională, este o lege constituţională, dar lucrurile aici se opresc. Asta e pentru viitor, fiindcă nu este deja în vigoare. Data alegerilor a fost stabilită şi trebuie să rămână aşa”, a precizat liderul UDMR.

Un proiect de lege privind amânarea alegerilor parlamentare până pe 14 martie 2021 a fost depus vineri, 2 octombrie, la Senat, de Adrian Dohotaru, deputat independent, fost membru USR.

Cu o seară înainte, liderul PSD, Marcel Ciolacu, anunțase că partidul pe care îl conduce ia în calcul amânarea legislativelor, din cauza pandemiei de coronavirus.

UDMR se autoinvită la guvernare

Kelemen Hunor s-a autoinvitat la guvernare și a spus că „după alegerile parlamentare, România va avea nevoie de stabilitate politică”.

„De opt ani de zile suntem într-o criză politică şi instabilitate politică permanentă. Acest lucru se poate demonstra cu o singură frază: opt ani, zece guverne. Ce se poate realiza cu zece guverne în opt ani de zile? Nici măcar să faci nişte proiecte cap-coadă nu poţi, şi nu am vorbit de punerea în practică a acestor proiecte. De aceea eu cred că pasul următor trebuie să fie o stabilitate politică, fiindcă avem posibilităţi enorme dacă ne gândim la fondurile europene (….), dar care nu vor putea fi cheltuite eficient. Fără stabilitate politică nu se poate, s-a demonstrat că în opt ani cu zece guverne nu am reuşit să cheltuim din programele operaţionale de infrastructură mare nici jumătate. Dacă nu ai proiecte, UE nu va veni şi nu va face proiecte în locul tău”, a spus el.

„Din punctul nostru de vedere, o majoritate de centru-dreapta ar fi de dorit, dar trebuie să aşteptăm rezultatul alegerilor, până atunci nu putem să spunem mai mult”, a adăugat preşedintele UDMR.

Întrebat dacă UDMR ar fi interesată să participe la următoarea guvernare, Kelemen Hunor a răspuns: “Orice partid doreşte acest lucru. Dacă găsiţi un partid care spune că se prezintă la alegeri ca să stea în opoziţie, să puneţi ştampila pe noi, să nu puneţi ştampila pe acel partid. În politică acesta este scopul, să pui în aplicare programul politic cu care te duci în faţa electoratului, nu este nicio ruşine, dar acest lucru nu înseamnă că vei reuşi după fiecare alegeri să mergi în Executiv”.