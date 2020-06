VIDEO. Ciolacu: Este exclus ca PSD să voteze prelungirea stării de alertă în forma actuală. Așteptăm fundamentarea

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat joi, după ședința conducerii partidului, că parlamentarii social-democrați nu vor vota prelungirea stării de alertă după data de 15 iunie, fără o fundamentare clară a guvernului Orban.

„Este exclus ca PSD să voteze prelungirea stării de alertă în forma ultimelor 30 de zile. Așteptăm fundamentarea Guvernului și părerea specialiștilor”, a precizat Ciolacu.

„Decizia finală o vom lua luni, cei mai mulți dintre colegi au propus 15 zile”, a adăugat el.

„În acest moment ne-am dori să vedem Hotărârea de Guvern. (…) Colegii mei au venit cu câteva propuneri clare către Guvern, respectiv că vor veni cu cererea de încuviinţare a stării de alertă să cuprindă în primul rând redeschiderea spitalelor pentru bolile cronice, redeschiderea spitalelor suport COVID care nu au avut niciun fel de pacient în ultimele 30 de zile, exclus continuarea procedurii de achiziţii publice fără licitaţie sau angajări privind derogare de la lege. În schimb, considerăm pentru încă o perioadă limitată obligativitatea purtării de măşti în spaţii închise, cu respectarea limitării persoanelor pentru evenimente şi, nu în ultimul rând, distanţarea socială. (…) PSD a dat dovadă de responsabilitate când am votat stările de urgență și când am încuviințat stările de alertă. Sunt convins că PSD va face la fel și de această dată. După ce se dă Hotărârea de Guvern, Parlamentul are cinci zile. E nepermis din partea Guvernului cu 4 zile înainte de expirarea stării de alertă să nu ai niciun dialog cu Parlamentul”, a mai spus Ciolacu.

Liderul PSD a arătat că, în opinia sa, varianta optimă ar fi de a impune restricții în anumite zone sau localități, nu în toată țara.

„Am pregătit și o lege distinctă, dacă Guvernul nu vine cu măsurile”, a anunțat Ciolacu.