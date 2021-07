VIDEO. Cîțu se încurcă din nou în minciuni pe tema documentului cu antetul Guvernului pentru campania din PNL

Premierul Florin Cițu neagă în continuare veridicitatea documentului care poartă antetul Guvernului și este semnat de consilierul de stat Mioara Costin, cu directive pentru campania internă din PNL. (Vezi document la finalul articolului)

Precizăm că, pentru fapte similare de folosire a unor angajați ai instituțiilor statului în scopul activităților de la partid, Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare, din care a executat 2 ani și 2 luni, fiind eliberat condiționat, săptămâna trecută.

Documentul a fost transmis de la cancelaria prim-ministrului și stabilește direcțiile de comunicare pentru campania la șefia partidului, unde Cîțu îi este contracandidat lui Ludovic Orban:

„Exemplu de mesaj tematic: Este singurul premier care și-a asumat reforme, indiferent de costurile politice, a fost ministru de finanțe în pandemie, a trecut țara prin criză în 2020, România are cea mai mare creștere economică din UE. Cifrele nu mint. Și mai ales, premierul are un partener de încredere: președintele Klaus Iohannis. Aici mai ales minștrii trebuie să accentueze ideea de echipă cu premierul și președintele. Asta în timp ce Orban îi are pe Costel Barbu, Virgil Guran sal Ion Ștefan. Trebuie să găsim modalități să facem diferențe de clasă între team orban si echipa câstigatoare”.

De la Palatul Victoria s-a făcut lista comunicatorilor care trebuie să arate „diferența de clasă” între cele două echipe aflate în competiție directă, președintele Klaus Iohannis fiind promovat ca partenerul lui Florin Cîțu.

Mioara Costin le cere unor lideri PNL să tranmistă către ea și colega sa Dana Păcurar, informații pe care le au despre tabăra Orban, pentru a le da in presă.

Inițial consternat, apoi tot mai iritat de întrebările jurnaliștilor

Cîțu a părut consternat, marți, de faptul că jurnaliștii îl întreabă despre acest subiect. S-a contrazis, declarând inițial că oamenii săi elaborează multe documente „în exces de zel”, apoi că nu a văzut acel document.

Chestionat dacă i se pare corectă folosirea resurselor Guvernului, adică ale statului, într-o campanie politică,premierul a afirmat că nu tolerează așa ceva dacă se dovedește veridic, dar imediat după aceea a spus că a verificat și că nu există acel document.

Întrebat dacă a vorbit cu colegii care au primit documentul, Cîțu a mințit din nou, spunând scurt „Nu” și refuzând apoi să mai răspundă întrebărilor.

Hârtia e semnată de Mioara Costin, consilier de stat

Miercuri, la briefingul de la finalul ședinței Guvernului, premierul a fost ținta unui nou tir de întrebări, însă a spus că nu comentează pe marginea unor „fițuici” apărute în presă:

„Eu, din funcție de premier, pot să comentez doar pe documente oficiale. Ceea ce înțeleg eu că e document oficial este un document care a fost înregistrat, cu semnături. Nu a fost înregistrat și nu mi-a fost prezentat niciun moment. Despre documente care apar în presă sau hârtii, nu știu dacă sunt documente, fițuici sau documente editabile nu pot să comentez. Eu pot să comentez doar pe documente oficiale”.

Întrebat dacă neagă veridicitatea documentului, Cîțu a refuzat să răspundă, spunând doar „Vă mulțumesc!”.

Când i s-a atras atenția că, totuși, documentul era semnat de consilierul guvernamental Mioara Costin, premierul a insistat:

„Eu cred că noi înțegem diferit ce înseamnă semnătura electronică.

În Guvern nu avem semnătură electronică”.

Când jurnalista a încercat să îi adreseze o altă întrebare în legătură cu autorul documentului, dar Cîțu a întrerupt-o brusc: „Mulțumesc, a fost o singură întrebare”.

Iată întreg dialogul dintre premierul Cîțu și jurnaliști:

Reporter: Voiam să vă întreb, domnule premier, având în vedere scandalul care a apărut ieri, în presă, legat de acel document care s-a scurs de la Cancelaria dvs, dacă v-aţi lămurit şi dacă documentul este real şi, în cazul în care este real, dacă vor fi luate ceva măsuri. Florin Cîţu: Am spus şi ieri, o spun şi astăzi, eu nu pot să comentez decât pe baza unor documente oficiale. Din punctul meu de vedere, document oficial înseamnă înregistrat, cu semnături ş.a.m.d.. Reporter: Documentul avea antetul Guvernului şi era semnat. Florin Cîţu: Repet ceea ce am spus mai devreme: documente oficiale, din punctul meu de vedere, înseamnă documente înregistrate, documente care au trecut printr-o anumită procedură. Acestea sunt documente oficiale. Nu pot să comentez documentele… Reporter: Dar aţi verificat măcar dacă e real sau nu? Florin Cîţu: Repet răspunsul meu… Reporter: Ar trebui organele statului să se sesizeze pentru a verifica? Pentru că vorbim de un document la guvern, nu oricine poate folosi antentul Guvernului, domnule premier. Florin Cîţu: Vă mulţumesc. (…)

Reporter: Revin cu subiectul documentului cu antetul Guvernului. Folosirea de resurse publice pentru partid este ilegală. Aţi cerut dovezi, aţi spus că nu veți tolera așa ceva, dar că doriţi o dovadă. Documentul, care a ajuns în mai multe media, are la proprietăți numele Mioarei Costin, care este consilier de stat, apare acolo şi Dana Păcurar, aici de faţă. Spuneţi-ne, vă rog, sunt totuși niște dovezi definitive că acest document a existat şi în ce măsură se manifestă intoleranța dumneavoastră? Cine a luat decizia privind această comunicare cu antetul Guvernului? Florin Cîţu: Eu, din funcția de premier, pot să comentez doar pe documente oficiale. Ceea ce înțeleg eu că e un document oficial este un document care a fost înregistrat, care a fost prezentat. Niciodată un astfel de document nu a fost înregistrat sau mi-a fost mie prezentat în niciun moment. Despre documente care apar în presă sau hârtii, că nu ştiu dacă sunt documente, fiţuici… Reporter: Dar aţi vorbit cu consilierele dumneavoastră? Florin Cîţu: O secundă, dați-mi voie să răspund: documente care apar în presă, fiţuici sau documente editabile care apar în presă, nu pot să comentez. Eu pot să comentez doar pe documente oficiale. Vă mulțumesc. Reporter: Aţi vorbit cu consilierele dumneavoastră pe această temă? Veţi lua măsuri… Florin Cîţu: Vă mulţumesc, o întrebare. Mulţumesc. Reporter: Aş continua, totuși, pentru că e vorba de o semnătură electronică care atestă veridicitatea documentului. Înţelegem că n-a fost înregistrat la Cancelarie, înţelegem că n-a fost înregistrat în Guvern, ne-aţi explicat şi ieri, dar este redactat de un consilier de stat din Guvern cu scop politic. Florin Cîţu: Eu cred că noi înțelegem diferit semnătură electronică, ce înseamnă semnătură electronică. În Guvern nu avem semnătură electronică, în acest moment, deci asta este un lucru diferit de ceea ce se întâmplă… Reporter: Autorul documentului, la asta mă refeream. Florin Cîţu: Mulțumesc. Reporter: Întrebarea legată de ceea ce… Florin Cîţu: Vă mulţumesc. A fost o întrebare, mulţumesc mult de tot. Domnul ministru Cseke!”.

Document penal

Strategia făcută la Palatul Victoria trasează indicații precise pentru oamenii de partid care sunt îndemnați să inunde rețelele sociale cu poze de grup, selfie-uri și transmisii live.

SECUNDA este convinsă că documentul este creația lui Rareș Bogdan, fost jurnalist, în prezent europarlamentar PNL.

Oamenii din tabăra lui Cîțu sunt îndemnați să intre în direct la televiziuni cât mai mult. ”Este foarte important ca lideri ca Rareș Bogdan, Dan Vîlceanu, Robert Sighiartău, Alina Gorghiu, să fie prezenți în prime time la televiziuni, este una dintre directivele de comunicare. De asemenea, miniștri precum Raluca Turcan, Lucian Bode, Virgil Popescu și Sorin Cîmpeanu sunt și ei împinși în față, având ca mesaj cheie faptul că echipa lui Ludovic Orban este cea care divizează.

O atenție specială este dată turneului din aceste zile din Transilvania unde echipa de comunicare vrea ”un festival pe Facebook”.

„Turneul din Ardeal este un mare atu pentru #Echipa castigatoare. Ardealul este cu premierul, trebuie să punctăm ca imagine foarte bine la acest capitol. Iar zilele acestea, și mai ales ziua de duminică, la Cluj, trebuie să fie festival pe Facebook. Poze, mesaje etc. Vedem dacă găsim și un mesaj pentru acest turneu. Spre exemplu:”Câștigăm big time în Ardeal!”, se arată în document.De asemenea, oamenii lui Cîțu le cer colegilor de partid informații despre negocierile lui Ludovic Orban, ” orice poate fi folosit pentru a arăta că se tem că pierd”, cu promisiunea că le vor transmite mai departe presei.