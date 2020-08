VIDEO. Iohannis, despre racolarea PSD-iștilor de către PNL: „Eu nu am girat niciodată traseismul”

Președintele Klaus Iohannis s-a enervat miercuri seară, când a fost chestionat în conferința de presă de ce a „girat racolarea” de către PNL, de la PSD, a unor primari şi parlamentari.

El a cerut să-i fie repetată întrebarea și a susținut că aceasta este „extrem de tendențioasă”.

„Nu le-am girat. Ba dimpotrivă. După cum ştiţi foarte bine, şi săptămâna trecută m-am exprimat clar, franc, împotriva traseismului politic. Deci, nu vă supăraţi, acea parte din întrebare mi se pare extrem de tendenţioasă şi probabil chiar greşit formulată. Eu nu am girat niciodată un traseism politic, nici nu am de gând să o fac şi nici nu cred că cineva bănuieşte că am făcut-o. Eu sunt împotriva traseismului politic, iar acei primari sau parlamentari sau consilieri care au trecut de la un partid la altul nu trebuie să-mi explice mie de ce au făcut-o, fiindcă eu nu am nicio autoritate să-i spun unui politician ce să facă. Dar fiecare dintre ei va trebui să explice propriului electorat de ce a trecut dintr-o parte în alta. Dar pe mine, altădată, vă rog să mă întrebaţi într-o formulare corectă, care nu se constituie într-o supoziţie total eronată”, a spus şeful statului.

Până în prezent, 96 de primari au „migrat” de la PSD la PNL, în timp ce doar 37 au plecat de la PNL la PSD.

Iohannis a afirmat că este posibil ca un politician să treacă de la un partid la altul atunci când îşi schimbă doctrina, însă asemenea cazuri sunt rare.

„Eu sunt împotriva traseismului politic, însă eu, preşedintele, nu sunt în niciun partid. Aşa scrie în Constituţie şi, în consecinţă, nu pot eu să intervin într-un partid politic să-i spun să facă, să încurajeze sau să nu încurajeze trecerea unor politicieni dintr-o parte în alta. Dar public am tot dreptul şi cred că românii aşteaptă să îmi spun opinia şi atunci, repet, eu, Klaus Iohannis, preşedintele României, sunt împotriva traseismului politic. Adică sunt împotriva ca un politician să treacă din motive electoraliste dintr-un partid în altul. Atenţie, din motive electoraliste. Se poate întâmpla ca unii să-şi schimbe doctrina, dar asta mie mi se pare o situaţie rarisimă”, a mai spus Iohannis.