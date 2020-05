VIDEO. Iohannis s-a întâlnit cu Isărescu: Am găsit soluții pentru a nu fi luate măsuri suplimentare de austeritate

Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, după discuțiile purtate la Cotroceni cu premierul Ludovic Orban, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu și guvernatorul BNR, Mugus Isărescu, că au găsit soluții pentru deficitul ugetar uriaș, astfel încât să nu fie nevoie de măsuri de austeritate – evident, pentru bugetari.

Șeful statului a arătat că „în România nu putem vorbi de repornirea economiei, noi nu am oprit-o niciodată”.

Iată întreaga declarație de presă:

„Tocmai am finalizat o întâlnire foarte bună, la care au participat, împreună cu mine, domnul Ludovic Orban – Premierul, domnul Isărescu – Guvernatorul Băncii Naționale, Ministrul Finanțelor – domnul Cîțu, și colegul meu, Cosmin Marinescu.Am avut o discuție destul de lungă și am reușit nu doar să atingem temele importante, ci chiar să venim cu soluții foarte bune. Am discutat, evident, situația economică, situația bugetului, situația generală.

Ne-am concentrat în această discuție, în partea după introducere, pe două teme, prima fiind deficitul bugetar. Este clar că vom avea un deficit mai mare decât a fost inițial – vorbesc inițial la începutul anului, planificat – iar acest deficit trebuie finanțat și am avut o discuție foarte bună pentru a vedea ce măsuri sunt fezabile, ce măsuri se impun pentru revigorarea economică.

Spun intenționat revigorare economică, fiindcă în România nu putem să vorbim de o repornire a economiei. Noi nu am oprit-o niciodată. Economia României nu a fost oprită. Au fost anumite sectoare care au fost oprite, însă, în ansamblu, nu am avut o astfel de măsură.

Ceea ce ne dorim cu toții este să avem o finanțare bună pentru deficit, ca să nu fie nevoie de măsuri suplimentare de austeritate. Este nevoie de măsuri foarte coerente, care ne permit să încurajăm această economie, care este, în momentul de față, într-o situație specială, într-o situație de criză.

Am găsit soluții pentru toate și este evident că aceste soluții pot fi puse în practică cel mai bine dacă toate entitățile care au fost astăzi la masă lucrează împreună. Au lucrat și până acum, vom intensifica lucrarea.

Avem programe, avem soluții pentru finanțarea deficitului, pentru revigorarea economică și credem că dacă facem lucrurile așa cum trebuie – și așa ne-am propus să le facem – atunci avem șanse bune să își revină economia românească și să ieșim destul de repede din situația total neplăcută, din situația de criză în care ne găsim acum.

Mulțumesc!