VIDEO. Orban, Cioloș, Barna și Kelemen au semnat Acordul de Guvernare 2020-2024

Liderii PNL (Ludovic Orban), USR PLUS (Dan Barna, Dacian Cioloș) și UDMR (Kelemen Hunor) au semnat la Palatul Parlamentului, luni la ora 19.00, acordul de guvernare 2020-2024.

Ludovic Orban: În urma negocierilor semnăm acordul de Coaliție. De asemenea, pCetățenii români au fost chemați la urne să își exprime opțiunile politice. În urma alegerilor parlamentare, trei formațiuni politice, PNL, USR și UDMR au luat decizia să formeze o coaliție de guvernare cu majoritate parlamentară certă, rezultatul voinței cetățenilor. Imediat după alegeri, formațiunile politice au început un proces de constituire a coaliției pentru armonizarea programelor de guvernare, arhitectura puterii. În urma acestor negocieri, astăzi, semnăm acordul coaliției. Programul de guvernare este aproape finalizat, așteptăm procedura de constituire a Parlamentului, invitația președintelui pentru desemnarea primului ministru și în cel mai scurt timp să dăm României un guvern responsabil, care să asigure creșterea calității vieții pentru fiecare român, dezvoltarea infrastructurii, modernizarea României”.

Dan Barna: ”Este un moment cu multă speranță și energie. Zilele acestea au ridicat felul de a face politică în România. Spiritul adus de USRPLUS în politică mă bucur că l-am găsit în această coaliție. Este un document de peste 300 de pagini la care s-a lucrat cu foarte multă acribie și care ne dă încredere că vom schimba lucrurile în bine în România. Mai sunt câteva obiective USRPLUS care nu și-au regăsit materializarea în programul de guvernare, dar își vor găsi locul în formule parlamentare. Fiecare are lucruri care nu s-au regăsit în programul de guvernare”.

Dacian Cioloș: ”Pentru USRPLUS este un moment de cotitură, este momentul pentru care mulți dintre noi au decis să-și asume un mandat politic. După acești câțiva ani de la constituire avem câteva zeci de primari, sute de consilieri locali și județeni, 80 de parlamentari și miniștri într-un guvern dintr-o coaliție care ea însăși e dovada unei maturități politice. Suntem conștienți că așteptările sunt foarte mari de la noi. Credem că această coaliție poate fi un moment de cotitură pentru România (…) Avem oportunitatea fondurilor europene cum România n-a mai avut în ultimii 31 de ani încoace. Programul de guvernare vrem să fie un semnal de parteneriat și pentru mediul de afaceri. Ne dorim să guvernăm 4 ani de zile ca să putem pune pe masa românilor suficiente argumente pentru a veni la vot”.

Hunor Kelemen: ”UDMR când a luat decizia să participe în această coaliție a fost conștientă că avem o misiune grea, trecem printr-o criză economică și nu știm care vor fi toate consecințele pandemiei. România are nevoie de o stabilitate politică, 8 ani de zile am schimbat 12 guverne, dar a venit momentul să avem un guvern stabil, să existe predictibilitate, această coaliție este formată din oameni serioși, competenți, vom propune oameni foarte bine pregătiți, competenți, iar deciziile noastre să fie transparente. Să lăsăm deoparte orice demagogie, nu avem timp de pierdut, lumea așteaptă decizii rapide, concrete, e nevoie și de o viziune pe termen mediu și lung, e nevoie de investiții. Sunt convins că vom reuși, de aceea ne-am asumat această guvernare”.

Florin Cîțu: ”Mulțumesc coaliției pentru încrederea acordată. După aceste zile am siguranța că va fi o guvernare stabilă, care are în centru interesul cetățenilor, programul de guvernare este aproape gata. Diferența pe care o veți vedea este una majoră în modul în care vor fi implementate aceste proiecte. Nu vreau să mai existe proiecte începute care să rămână neterminate din cauza lipsei finanțării. Sper să avem un guvern investit cât mai repede, pentru că bugetul pentru viitorul an trebuie făcut, iar proiectele să aibă finanțare. Sper să avem un guvern până la Crăciun”.

Acord de Guvernare 2020-2024

Încheiat astăzi, 21 decembrie 2020, la București, între: Partidul Național Liberal Alianța USR-PLUS Uniunea Democrată Maghiară din România

1. România trece, împreună cu întreaga lume, printr-o criză fără precedent. Ne asumăm responsabilitatea pentru a conduce țara noastră în vremuri dificile. O facem cu deplina convingere că România, cu decizii ferme pentru binele comun, poate ieși întărită atât din pandemie, cât și din dificultățile economice care decurg din aceasta.

2. Perioada de tranziție post-comunistă trebuie să se încheie. Statul român are nevoie de reforme profunde pentru a răspunde nevoilor și așteptărilor societății în secolul 21. Considerăm această inevitabilă transformare ca o oportunitate uriașă pentru a crește calitatea serviciilor publice și a vieții tuturor cetățenilor români, indiferent de gen, etnie, religie, vârstă, condiție socială sau locul unde trăiesc. Programul nostru de guvernare este un plan clar de acțiune care dă substanță și direcție proiectului nostru de inovare, dezvoltare și modernizare a statului.

3. Înțelegem că prezența scăzută la vot este un semnal de alarmă pentru democrația noastră. Vom acționa pentru a confirma încrederea cetățenilor care ne-au votat și pentru a câștiga încrederea celor care nu au votat că o bună guvernare poate schimba în bine viața oamenilor. Vom fi transparenți, ne vom consulta cu organizațiile societății civile, patronale, profesionale și sindicale și vom acționa pe baza unor decizii fundamentate. Vom urmări aplicarea principiului subsidiarității, adică luăm deciziile la un nivel cât mai apropiat de cetățeni.

4. Suntem trei formațiuni politice cu istorii și culturi organizaționale diferite. Ce ne-a adus împreună a fost responsabilitatea față de destinul României. Vedem diversitatea noastră ca o șansă de a ne completa reciproc și de a reprezenta diferite speranțe ale cetățenilor români. Ne leagă valorile comune de libertate, respect, integritate, responsabilitate individuală și solidaritate. Suntem hotărâți să apărăm aceste valori atunci când sunt amenințate și să ducem România mai departe pe drumul ei european.

5. Ne angajăm să respectăm voința cetățenilor exprimată în 6 decembrie și să nu schimbăm, prin traseism politic, rezultatul votului dat de cetățeni și majoritatea ce decurge din acest pact politic. Nu vom accepta parlamentari din alte partide în formațiunile noastre.

6. România are nevoie de stabilitate, predictibilitate și soluții pe termen lung. Majoritatea parlamentară pe care ne bazăm, constituită prin votul cetățenilor români, ne obligă să ne asumăm guvernarea pentru o legislatură completă. Avem încredere că acest pact și programul de guvernare sunt un fundament puternic pentru un guvern de lungă durată care poate aduce rezultate concrete pentru cetățeni.

7. Afirmăm dreptul fiecărei formațiuni semnatare de a-și nominaliza reprezentanții pentru funcțiile de demnitate publică convenite. Ne asumăm să propunem oameni profesioniști, cu experiență relevantă pentru domeniul pe care-l vor gestiona și cu o bună reputație. Vom descuraja nepotismul și clientelismul, vom acționa cu imparțialitate și vom respecta principiul competenței pentru ocuparea funcțiilor publice prin concurs.

Propunerea noastră de Prim-Ministru este Florin Cîțu.

Propunerea noastră pentru Președintele Senatului României este, din partea USR-PLUS, Anca Dana Dragu.

Propunerea noastră pentru Președintele Camerei Deputaților este, din partea PNL, Ludovic Orban.

Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal

Dan Barna, co-președintele Alianța USR-PLUS

Dacian Cioloș, co-președintele Alianța USR-PLUS

Kelemen Hunor, președintele UDMR (RMDSZ)

Download (PDF, 252KB)