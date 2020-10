VIDEO. Rafila candidează la Cameră pe lista lui Ciolacu: „Pot să ajut nu neapărat PSD, ci această țară”

Supermediatizat în perioada pandemiei, Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, va candida pe lista PSD București la Camera Deputaților.

Anunțul a fost făcut joi, seară, într-o declarație de presă alături de liderul PSD, Marcel Ciolacu.

„A fost un pas dificil pentru mine, dar având în vedere că am avut o carieră administrativă în spate, am considerat că am suficient de multă experiență încât să pot să ajut nu neapărat PSD, ci această țară, să avem o legislație care să facă posibil un deziderat pe care nu l-am atins – accesul universal la servicii de sănătate”, a spus Rafila.

Întrebat de ce a ales PSD după ce a refuzat oferta lui Victor Ponta, liderul Pro România, de a candida la Primăria București, Rafila a spus că administrația locală nu este aria sa de expertiză.

„Cunosc PSD, nu-l cunosc de mult pe domnul Ciolacu dar am avut o întâlnire deschisă, fără condiții și dânsul a înțeles că eu mai întâi sunt medic și voi respecta întotdeauna conștiința profesionale, și abia apoi voi fi membru de partid. De ce PSD? Pentru că după această propunere nu am primit o altă propunere în acest sens și nu cred că apartenența la un partid trebuie să fie considerată o vină. Spectrul politic trebuie profesionalizat”, a declarat Rafila.

Despre posibilitatea organizării alegerilor parlamentare pe 6 decembrie, Rafila a răspus: „Vor fi decisive următoarele două săptămâni. Dacă trendul ascendent va fi rapid crescător, trebuie să existe o gândire a întregii clase politice legate de momentul oportun. Nu pot face pronosticuri. Cei care au responsabilitatea, la Guvern și Ministerul Sănătății, vor putea să decidă în consecință, pe baza datelor de la INSP”.

Alexandru Rafila este şeful Disciplinei de Microbiologie al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” şi şeful Laboratorului Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” din Bucureşti. A absolvit facultatea în 1987 şi şi-a obţinut titlul de doctor în medicină în 2004.

Din 2000 a activat ca medic primar în specialităţile de medicină de laborator / microbiologie şi sănătate publică. A fost directorul Institutului Naţional de Sănătate Publică – INSP (dec. 2004 – mai 2006) şi a deţinut funcţiile de secretar de stat pe probleme de asistenţă medicală şi sănătate publică.

A fost consilier personal al ministrului Sănătăţii (decembrie 2008-octombrie 2009) pe problema politicilor de sănătate.

Între 2001 – 2004 a fost director general in cadrul MS.

A fost numit secretar de stat în MS în luna mai 2012, când Guvernul Ponta a preluat puterea de la Guvernul Ungureanu, prin moțiune de cenzură. A fost eliberat din funcție la finalul lunii ianuarie 2013.

Rafila este în prezent reprezentant OMS, NATO şi al Comisiei Europene. A deţinut funcţia de membru în Comitetul Executiv al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (2014-2017) şi a reprezentat România în comitetul director al ECDC (2009-2014). Recent, a fost ales de către OMS să reprezinte România în comitetul de conducere al acestei organizaţii. Download (PDF, 216KB)