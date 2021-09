VIDEO. USR PLUS a demisionat din Guvernul Cîțu: „Dacă PNL vrea varianta USL, Ciolacu e în echipa câștigătoare”

Vicepremierul Barna și toți cei 5 miniștrii USR PLUS au demisionat din Guvernul Cîțu, luni seară, ca răspuns la tergiversarea de către PSD a stabilirii calendarului moțiunii de cenzură pe care au depus-o vineri seară.

În acest fel, PSD nu mai are nicio scuză să nu vină la ședința de marți la ora 11.00 a Birourilor Permanente ale Parlamentului, după 3 zile de boicot, și să voteze apoi moțiunea de cenzură, pentru că a acuzat continuu faptul că miniștrii USR nu au demisionat.

Demisiile vor fi înaintate marți premierului Cîțu.

Este vorba despre următorii miniștri:

Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene

Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor

Claudiu Năsui, ministrul Economiei,

Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății

Ciprian Teleman, ministrul Cercetării, Inovării și digitalizării

Stelian Ion, ministrul Justiției, a fost demis de premierul Florin Cîțu intempestiv, pe 1 septembrie, gest care a generat criza guvernamentală.

„Văzând ce s-a întâmplat azi în Parlament, am decis că nu mai putem merge mai departe cu un premier care risipește resursele națiunii pentru interesul politic propriu. Nu se mai poate așa. Florin Cîțu a dinamitat conștient această coaliție. El nu mai poate fi premier”, a declarat Dan Barna.

„Ne prezentăm demisiile. Mâine dimineață la prima oră, premierul va avea demisiile noastre”, a adăugat Dan Barna.

„Nu, nu este o noapte a negocierilor”, a răspuns el unei întrebări.

„Demisia noastră e planul B, prin care se deschide varianta ca Guvernul Cîțu vine în fața Parlamentului pentru o nouă învestitură. Dacă PNL decide să funcționeze în varianta USL, Marcel Ciolacu e în echipa câștigătoare. E o decizie grea pe care nici unul nu am luat-o ușor. Am fost foarte împăciuitoor și am creat impresia de nepăsare. (…) Președintele Iohannis nu și-a asumat rolul de mediator. (…) Poate că am fost mult prea împăciuitor, am creat impresia că bunul simț înseamnă nepăsare. Protocolul de colaborare a fost încălcat repetat de premierul Cîțu. E exact ca în James Clavell: și-a pierdut cinstea obrazului”.