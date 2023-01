VIDEO. Virgil Popescu cere demiterea șefilor CE Oltenia, PSD îl vrea și pe el plecat. Tancheta a rămas

Virgil Popescu cere demiterea conducerii Complexului Energetic Oltenia (CEO), la aproape o săptămână de la accidentul în care 3 mineri au murit și 10 au fost răniți după ce tancheta care îi transporta s-a răsturnat.

Însă mai mulți lideri PSD îi cer chiar lui demisia, considerându-l principalul vinovat, deoarece este ministrului Energiei și nu a creat condiții de muncă minerilor de la exploatările de suprafață.

Numai că premierul Nicolae Ciucă nu îl revocă pe Virgil Popescu, transmițând că așteaptă rezultatele anchetei.

Cei pe care Virgil Popescu îi vrea plecați sunt chiar colegul său de partid (vicepreședinte al PNL Gorj), Daniel Burlan, președintele directoratului Complexului Energetic Oltenia, și Marius Negru, membru în Comitetul Director și despre care liberalii susțin că ar fi finul lui Cosmin Popescu, președintele PSD al Consiliului Județean Gorj.

Popescu a invocat, luni, citind de pe foaie și chiar încurcându-se, așa cum se poate vedea în înregistrarea video de mai jos, că numai Consiliul de Supraveghere îi poate da afară din funcție pe cei doi, singurii care au mai rămas din componenţa vechiului directorat.

„În plus, am solicitat schimbarea directorului Direcţiei comerciale responsabil cu achiziţiile, lucrările de servicii, precum şi celor care au întocmit aceste caiete de sarcini. În analiza Corpului de Control privind starea autoutilitarelor utilizate de către CE Oltenia a reieşit clar că procedura privind achiziţia trebuie îmbunătăţită. Am mai solicitat identificarea tuturor persoanelor responsabile cu întocmirea caietelor de sarcini. Am solicitat eliberarea din funcţie a celor responsabili de reabilitarea drumurilor, pentru că este inadmisibil ca în anul 2023 să avem drumuri de acces în carieră aşa cum aţi văzut. Este clar că activitatea de protecţie a muncii în CE Oltenia a existat doar formal, pentru că o activitate de protecţie a muncii presupune şi prevenirea unor astfel de accidente. De aceea, am solicitat, prin raportul preliminar al Corpului de control, schimbarea din funcţie a coordonatorului activităţii de protecţie a muncii”, a spus ministrul Energiei.

Luni dimineață, a avut loc un protest spontan la exploatările Jilț Nord și Sud

Astfel, minerii au refuzat să mai urce în tancheta veche de 47 de ani, nemulțumiți de faptul că nu s-au luat măsuri concrete după accidentul tragic petrecut săptămâna trecută, când trei mineri și-au pierdut viața și alți 10 au ajuns la spital.