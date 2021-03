Vlad Voiculescu: Transparența deranjează, dar nu este negociabilă. Nu există conflict între mine şi premierul Cîţu

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, susține că nu există vreun conflict între el și premierul Florin Cîţu, după ce săptămâna trecută a publicat pentru prima dată de la începutul pandemiei numărul testelor efectuare în fiecare județ şi al centrelor de vaccinare, iar premierul a anunţat că trimite Corpul de control să vadă dacă MS respectă legea.

Voiculescu a dat lămuriri, luni, pe facebook:

„Ministerul Sănătății a publicat joi, în premieră, date referitoare la pandemie și vaccinare: pentru prima dată, am oferit publicului informații absolut firești și nefiltrate, de interes public. Vorbim de date privind pandemia, defalcate pe județe, și pe centre de vaccinare.

Am deschis ușa cabinetului de ministru și am permis accesul unui cameraman la aproape orice întâlnire în fiecare zi a mandatului din 2016. Am cerut transparență atunci când eram în societatea civilă și, mai apoi, din opoziție. Am cerut transparență atunci când guvernul ne mințea că nu lipsesc medicamente pentru bolnavii de cancer ori pentru victimele de la “Colectiv”. Am cerut transparență atunci când se ascundeau achiziții de miliarde.