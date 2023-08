Bucharest International Film Festival (BIFF) 2023 – ediția a XIX-a: Componența juriului

Bucharest International Film Festival (BIFF), ajuns la a XIX-a ediție, prezintă membrii juriului care vor evalua și premia filmele participante, în perioada 15-22 septembrie.

Iată membrii juriului:

Gunnar Bergdahl președintele juriului este unul dintre cei mai importanți critici de film din Suedia. Cu o experiență vastă în programarea artistică, domnia sa va contribui cu siguranță la redarea unei perspective europene, dar și la înțelegerea profundă a cinematografiei.

A studiat Jurnalismul la Universitatea din Göteborg (1971-73). S-a ocupat de programarea artistică la cinematograful de artă Hagabion, Göteborg (1979-1983), a fost redactor al revistei de film Folkets Bio-Bladet (1984-1987), din 1987 a făcut parte din echipa Festivalul de film de la Göteborg, ajungând director al acestui festival (1993-2002). În 1989 a fondat revista de film Filmkonst, al cărui redactor șef a fost până în anul 1997.

A fost membru al consiliului de administrație al Institutului Suedez de Film (1999-2002), gazda programului de serviciu public SVT „Mediemagasinet” (2003), redactor cultural al cotidianului Helsingborgs Dagblad (2004-2014), partener și consilier principal al societății de producție Vilda Bomben Film AB (din 2015). Cărți publicate: Secolul XX al lui Bergman (2000), Cartea Ludmilei (2002), Interludiu în Smygehuk (despre Jan Troell, 2002), Cultura aleasă (2008), Ljudmila de la Cernobîl (2011).

Filmografie: The Voice of Bergman (doc, 1997), Vocea Ljudmilei (doc, 2001), Ingmar Bergman; Intermezzo (doc, 2002), The Voice of Silence (scurtmetraj, 2003), Ljudmila & Anatolij (doc, 2006), Tracks (doc, 2016), Last Breath (scurtmetraj, 2017), This is the Night (scurtmetraj, 2021).

Iulia Rugină, regizoare și scenaristă, România. A studiat regia de film și televiziune la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, continuând cu un masterat și un doctorat în cinematografie, finalizat în 2020, în cadrul aceleiași facultăți. A scris și regizat 12 scurtmetraje, printre care Captivi de Crăciun (2010) și Să mori de dragoste rănită (2014), trei lungmetraje, seria Love Building (2013-2014) și Breaking News (2017) și o piesă de teatru, Neverland (2018). În 2021 a semnat regia pentru 6 dintre cele 8 episoade ale serialului Ruxx, produs de HBO Europe. Playback este primul său documentar.

Dintre cele mai importante proiecte ale Iuliei Rugină amintim: Playback (lungmetraj documentar, Produs de Parada Film, 2022), Breaking News (lungmetraj de ficțiune, produs de Hai Hui Entertainment, 2016), Alt Love Building (lungmetraj de ficțiune, produs de Actoriedefilm.ro, 2014), Să mori de dragoste rănită (scurtmetraj de ficțiune, produs tot Actoriedefilm.ro, 2014), Love Building (lungmetraj de ficțiune, produs de Actoriedefilm.ro, 2013), Captivi de Crăciun (mediu metraj de ficțiune, produs de UNATC, 2010), Museum of broken relationships (scurtmetraj de ficțiune, produs de Pro.ba și Sarajevo International Film Festival, 2009), Vineri în jur de 11 (scurtmetraj de ficțiune, produs de UNATC, 2006) și Bună Cristina!Pa Cristina!(scurtmetraj de ficțiune, produs de UNATC, 2006).

Catrinel Dănăiață, regizoare și scenaristă din România, este lect. univ. dr. la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale”, București – Facultatea de Film (Departamentul Regie de Film, producție). În 2006, a absolvit specializarea Regie de film și TV din cadrul aceleiași instituții.

În 2015, filmul ei de debut Dublu a fost selecționat la Sarajevo Film Festival CineLink Work in Progress Sessions, iar în 2016 pelicula a avut premiera internațională la Kalovy Vary International Film Festival în East of the West – Competition. Filmul a participat în mai multe festivaluri de gen atât în țară cât și în străinătate, a avut trei nominalizări la Gala Premiilor Gopo (Cel mai bun film de debut, Cea mai bună imagine, Cel mai bun actor într-un rol principal), o nominalizare la Gala Premiilor UCIN – Premiul de debut Opera Prima „Alexandru Tatos” și a fost distribuit atât de posturi Tv românești cât și din străinătate.

În 2017 Catrinel a câștigat premiul pentru cea mai bună regie din secțiunea internațională la Terra di Siena Film Festival. Catrinel este membră a Academiei Europene de Film, Dacin Sara și UCIN.

Shaïma Issaa, cCritic de film, Israel, s-a născut în 1996 și a fost întotdeauna pasionată de cinema, care a determinat-o să contribuie în mod semnificativ la peisajul festivalurilor de film, lucrând în cadrul unor evenimente de renume, cum ar fi Luxembourg City Film Festival și Series Mania Festival. În prezent, este manager de festivaluri și talente la Elle Driver (Leila’s Brothers, Everybody Loves Jeanne, Robot Dreams etc.) având un rol esențial în promovarea și susținerea talentelor cinematografice remarcabile. Activitatea ei este îndreptată spre încurajarea legăturilor dintre cineaștii talentați și publicul din întreaga lume, contribuind la creșterea și recunoașterea filmelor excepționale.

Dejan Petrović, critic de film din Serbia, a studiat Filosofia la Universitatea din Belgrad și ulterior cursurile postuniversitare în domeniul Relațiilor Internaționale la Universitatea din Bologna. Este realizatorul a peste trei sute de eseuri culturale difuzate la postul național de radio, dar și autorul a patru cărți, a sute de eseuri, cronici de film și nu numai, interviuri, traduceri și alte scrieri. A făcut parte din juriul unor festivaluri internaționale de film din Polonia, Spania, România, Ucraina, Slovacia și Portugalia, precum și la festivaluri interne. Este membru FIPRESCI (Federația Internațională a Criticilor de Film cu sediu la München).

Această echipă de experți va contribui la recunoașterea celor mai bune creații cinematografice ale ediției a XIX-a a Bucharest Internațional Film Festival. Spectatorii și participanții vor avea oportunitatea de a se bucura de filme premiate și aclamate la festivaluri internaționale de prestigiu, în locații București precum: Sala Mare – ARCUB, Cinema Muzeul Țăranului, CREART – Grădina cu filme și Cinema Union.

Filmele care intră în lupta pentru trofeul BIFF-2023

Totem regizat de Lila Avilés, The Sweet East, în regia lui Sean Price Williams,

Disco Boy, semnat de Giacomo Abbruzzese, Past Lives scris și regizat de Celine Song, Inside

the Yellow Cocoon Shell, regizat de Pham Thien An, Day of the Tiger (Tigru), regizat de

Andrei Tănase și Ein schöner Ort (A Good Place), în regia Katharinei Huber.