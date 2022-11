Festivalul Național de Teatru (FNT), ediția 2022 – program complet ( 5-13 noiembrie)

FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU, ediţia a 32-a

5 – 13 noiembrie 2022

PROGRAMUL SPECTACOLELOR ȘI EVENIMENTELOR

www.fnt.ro

Sâmbătă, 5 noiembrie

16.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București

DESCHIDEREA OFICIALĂ A FNT 2022

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare), Foaierul Tapiseriei (etaj 1)

VERNISAJ

*Caramitru – Dincolo de scenă

Expoziție de fotografie, cu imagini inedite, inaccesibile publicului până în prezent

Producător: Florin Ghioca

și

Lansarea cărții ION CARAMITRU… la plecare

De: George Banu

Editura Muzeul Literaturii Române, 2022

ÎNTRAREA LIBERĂ

Spectacol invitat din străinătate

17.00 și 20.00 Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”

Millennial History

Direcția artistică, jurnalism, cercetare, interviuri, concept & conținut: Andrea Voets

Muzică, compoziții, voci & live-electronics: Andrea Voets, Luke Deane, Sarah Jeffery

Dramaturgia și regia: Catinca Drăgănescu

Mixing: Simos Lazaridis

Producător: Resonate Productions (Olanda)

Cu sprijinul: AFK, Fonds21, Stichting Norma, De Balie, AreWeEurope, Splendor,

Bundesstiftung Aufarbeitung

Durata: 1h 30min

12+

Spectacol în limba engleză cu traducere în limba română

INTERSECȚII ÎN FNT: Facultățile de Teatru în FNT

17.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Mică

Cântec pentru Noema

De: Daniel Danis

Adaptarea și coordonarea proiectului: Anca Bradu

Producător: Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din

București – Facultatea de Teatru

Durata: 1h 30min

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

ISTORII FLUIDE. Macro-istorii. Societăți fragmentate

18.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Studio

câine cu om.câine fără om

Un spectacol pe texte de: Lia Bugnar, Dan Coman, Simona Goşu, Maria Manolescu,

Oana Pellea, Radu Tudoran și Radu Afrim

Regia, video și universul sonor: Radu Afrim

Scenografia: Irina Moscu

Coregrafia: Flavia Giurgiu

Efecte video & animație: Cristian Niculescu

Design lumini: Dodu Ispas

Video oameni și câini: Orlando Edward

Producător: Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

Durată: 4h 20min (cu pauză)

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Spectacol invitat din străinătate

19.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu” (Icoanei)

Waste!

De: Gianina Cărbunariu

Traducerea în limba germană: Fabiola Eidloth

Dramaturgia: Carolin Losch, Christina Schlögl

Regia: Gianina Cărbunariu

Decorul și costumele: Dorothee Curio

Muzica: Emilian Gatsov, Louis Stiens

Producător: Schauspiel Stuttgart (Germania)

Durata: 1h 40min

14+

Spectacol în limba germană cu traducere în limbile română și engleză

GRANIȚE FRAGILE. Teritorii hibride

21.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Pictură

Dragoste și alte crime

De: Stefan Arsenijević–Srđjan Koljević–Bojan Vuletić

Bazat pe scenariul filmului cu același titlu al lui Stefan Arsenijević

Traducerea și adaptarea: Krisztián Kiliti

Regia: Theodor-Cristian Popescu

Scenografia și conceptul video: Mihai Păcurar

Muzica și sound design: Andrei Raicu

Light design: Cristian Niculescu

Producător: Teatrul „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

Durata: 2h

16+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limba română

Spectacol invitat din străinătate

22.00 Teatrul Odeon, Sala Studio

Koulounisation

Conceptul și interpretarea: Salim Djaferi

Colaborator artistic: Clément Papachristou

Consiliere dramaturgică: Adeline Rosenstein

Texte adiționale: Marie Alié și Nourredine Ezzaraf

Texte scenă: Delphine De Baere

Scenografia: Justine Bougerol și Silvio Palomo

Producător: Habemus papam, Cora-Line Lefèvre și Julien Sigard (Belgia)

Cu sprijinul: Fédération Wallonie-Bruxelles și al Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse

Durata: 1h 15min

14+

Spectacol în limba franceză cu traducere în limbile română și engleză

Duminică, 6 noiembrie

INTERSECȚII ÎN FNT: Târgul cărții de teatru

11.00 – 17.00 Cărturești Carusel

Prezentarea a 12 dintre cele mai relevante cărți de teatru din ultimul an și întâlniri cu autorii

și autoarele lor:

Virginia Rogin – Pasiune și destin și Constantin Dinulescu. Viață și teatru, teatru și viață de

Ion Moldovan; Ariel din spatele scenei de Elisabeta Pop și Raluca Sas Marinescu; Marioara

Voiculescu, Mareșala teatrului românesc de Alina Nelega; Atelier de restaurări teatrale de

Miruna Runcan; Tegument și Diversiune în eter – romanul unei generații de Radu

Dinulescu; Plays from Romania: Dramaturgies of Subversion de Jozefina Komporaly; O

seară la Rialto de Alexander Hausvater; Robert Lepage / Ex Machina – Revoluții în spațiul

teatral de James Reynolds; Revoluții. Antologie de Teatru Contemporan Polonez de

Katarzyna Niedurny; Creativitatea-Marfă. O perspectivă din interiorul scenei culturale

independente clujene 2009 – 2019 de Miki Braniște.

GRANIȚE FRAGILE. Instalații performative, creații online și VR

16.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Atelier

Omission Possible

Documentar. Instalație imersivă și interactivă

Introducere de: Oana Cristea Grigorescu

Producător: Mutual Loop (Martina Tritthart, Holger Lang)

În colaborare cu: Forumul Cultural Austriac și Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, în

cadrul inițiativei s[a]it{life}, susținută de Ministerul austriac al Afacerilor Europene și

Internaționale

Durată: 1h 30min

Eveniment în limba engleză

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

INTERSECȚII ÎN FNT: Expoziții

16.00 ARCUB, Sala Cafenea, Sala Arcelor și Sala Librărie

VERNISAJ

**Helmut Stürmer. Decor/Costum/Desen

Expoziție de scenografie

De: Helmut Stürmer

machete de spectacole, obiecte şi decoruri scenografice, piese rare de colecție, fotografii, albume şi schiţe originale, precum şi o serie de lucrări ce fac parte din colecţia personală a artistului

Producători: Primăria Capitalei prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, UNITER / FNT

INTERSECȚII ÎN FNT: Facultățile de Teatru în FNT

17.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Mică

Anna Édes

De: Dezső Kosztolányi

Regia: Marcel Bélai

Producător: Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – Facultatea de Teatru și Film,

Departamentul Maghiar de Teatru

Durata: 2h 20min (cu pauză)

12+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limba română

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

ISTORII FLUIDE. Macro-istorii. Societăți fragmentate

17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

Oedip Rege

De: Sofocle

Traducerea: Theodor Georgescu și Constantin Georgescu

Regia: Declan Donnellan

Scenografia: Nick Ormerod

Producător: Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

Durată: 1h 20min

16+ Spectacolul conține scene de nuditate fără conotații sexuale

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

GRANIȚE FRAGILE. Teritorii hibride

17.00 unteatru

Partea 1. Iubirea

Pe texte ale întregii echipe

Dramatizarea: Cosmin Stănilă și Petro Ionescu

Regia: Petro Ionescu

Scenografia: Alexandra Budianu

Producător: Reactor de creație și experiment Cluj-Napoca

Durata: 1h 40min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Spectacol invitat din străinătate

18.00 ARCUB, Sala Mare

Imperium Delendum Est!

Poeme de: Kateryna Kalytko, Halyna Kruk, Marjan Pyrozh

Regia: Dmytro Zakhozhenko

Decorul: Oleksiy Khoroshko

Costumele: Mariya Antonyak

Producător: Lesia Ukrainka Lviv Academic Dramatic Theatre (Ucraina)

Durata: 1h

16+

Spectacol în limba ucraineană cu traducere în limbile română și engleză

Spectacolul este urmat de o prezentare a artiștilor și a programatorilor ucraineni

Accesul se face prin înscrierea la: am.tirlea@yahoo.co.uk

Spectacol invitat din străinătate

19.00 Teatrul Odeon, Sala Studio

Koulounisation

Conceptul și interpretarea: Salim Djaferi

Colaborator artistic: Clément Papachristou

Consiliere dramaturgică: Adeline Rosenstein

Texte adiționale: Marie Alié și Nourredine Ezzaraf

Texte scenă: Delphine De Baere

Scenografia: Justine Bougerol și Silvio Palomo

Producător: Habemus papam, Cora-Line Lefèvre și Julien Sigard (Belgia)

Cu sprijinul: Fédération Wallonie-Bruxelles și al Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse

Durata: 1h 15min

14+

Spectacol în limba franceză cu traducere în limbile română și engleză

ISTORII FLUIDE. Micro-istorii. Familii scindate

19.00 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” (Izvor)

8 tați

De: Tina Müller

Traducerea: Ciprian Marinescu

Regia: Irisz Kovacs

Scenografia: Theodor Niculae

Producător: Teatrul de Stat Constanța

Durata: 1h 30min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

INTERSECȚII ÎN FNT: FNT ON AIR. In memoriam Ion Caramitru

19.30 Radio România Cultural

și pe www.eteatru.ro, în colecția FNT 2022

Shylock

De: Gareth Armstrong

Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Răzvan Popa

Producător: Teatrul Naţional Radiofonic, 2011

ISTORII FLUIDE. Macro-istorii. Societăți fragmentate

21.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic

Myth Show. O istorie a neîncrederii

De: Daniel Chirilă

Regia: David Schwartz

Scenografia: Alina Herescu

Producător: Teatrul Tineretului Piatra Neamț

Durata: 1h 30min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Luni, 7 noiembrie

INTERSECȚII ÎN FNT

10.00 ARCUB, Sala Coloane

Atelier introductiv: Finanțări europene în domeniul culturii

Susținut de: Helena Winter

(în limba engleză)

Eveniment prezentat de: Institutul Francez din România

Durata: 6h

Accesul se face prin înscrierea la: ioana.alexandru@institutfrancais.ro

GRANIȚE FRAGILE. Instalații performative, creații online și VR

15.00 și 16.30 Goethe-Institut București

Actrițe. Adică, scuze că te ating

De: Michał Telega

Traducerea: Marina Palii

Regia și scenografia: Mihai Păcurar

Coproducători: Teatrul Postnațional Interfonic și Institutul Polonez din București

Cu sprijinul: Goethe-Institut București și Kinema Ikon

Durata: 40min

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Accesul se face prin înscrierea la: noi@interfonic.ro

GRANIȚE FRAGILE. Instalații performative, creații online și VR

15.00 și 16.30 Teatrelli

Notă de trecere

De: Agata M. Skrzypek

Traducerea: Marina Palii

Regia, muzica originală și sound design: Vlaicu Golcea

Instalație textilă: Cristina Milea

Sculptura cinetică: Alex Halka

Producătoare: Laura Trocan

O instalație cinetico-sculptural sonoră marca Teatrul Postnațional Interfonic

Coproducător: Institutul Polonez din București

Cu sprijinul: Goethe-Institut București

Durata: 1h

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Accesul se face prin înscrierea la: noi@interfonic.ro

INTERSECȚII ÎN FNT: Facultățile de Teatru în FNT

17.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Mică

Macbeth

După: William Shakespeare

Regia: Irina Wintze, Camelia Curuțiu-Zoicaș, Ciprian Scurtea

Producător: Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – Facultatea de Teatru și Film,

Departamentul Român de Teatru

Durata: 2h 40min (fără pauză)

16+

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

INTERSECȚII ÎN FNT: Facultățile de Teatru în FNT

17.00 Teatrul Odeon, Sala Studio

Stele în lumina dimineții

De: Alexandr Galin

Adaptarea și regia: Bogdan Cioabă

Producător: Universitatea din Pitești – Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Durata: 1h 40min

16+

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

GRANIȚE FRAGILE. Teritorii hibride

17.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Pictură

Cartea cu poze a copiilor cuminți

De: The Tiger Lillies, Phelim McDermott, Julian Crouch

Traducerea: Lajos Parti-Nagy

Dramatizarea: Komán Attila

Regia: Máté Hegymegi

Decorul: Botond Devich

Costumele: Ilka Giliga

Producător: Teatrul „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe

Durata: 1h 45min

16+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limba română

GRANIȚE FRAGILE. Teritorii hibride

19.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Atelier

Lacrimile amare ale Petrei von Kant

De: Rainer Werner Fassbinder

Traducerea: Victor Scoradeț

Regia: Radu Nica

Scenografia: Theodor Niculae

Producător: Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe

Durata: 1h 10min

12+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

ISTORII FLUIDE. Micro-istorii. Familii scindate

19.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

Părinți și copii

De: Brian Friel

Traducerea și regia: Vlad Massaci

Decorul: Adrian Damian

Costumele: Luiza Enescu

Producător: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Durată: 3h 15min (cu pauză)

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Spectacol invitat din străinătate

20.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Studio

Zăpada / Snow

După: Orhan Pamuk

Traducerea în limba polonă: Anna Polat

Adaptarea și dramaturgia: Mateusz Pakuła

Regia: Bartosz Szydłowski

Decorul și costumele: Małgorzata Szydłowska

Co-producție: Teatrul Łaźnia Nowa, Cracovia, Gdańsk Shakespeare Theatre, STUDIO

theatregalleryin Warsaw, Stanisław Wyspiański Silesian Theatre in Katowice (Polonia)

Durata: 3h (cu pauză)

Spectacol în limba polonă, cu traducere în limbile în română și engleză

ISTORII FLUIDE. Micro-istorii. Familii scindate

20.30 Teatrul Odeon, Sala Majestic

Vrabia

Textul și regia: Leta Popescu

Scenografia: Bogdan Spătaru

Producător: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați

Durata: 2h

GRANIȚE FRAGILE. Teritorii hibride

21.00 unteatru

Partea 1. Iubirea

Pe texte ale întregii echipe

Dramatizarea: Cosmin Stănilă și Petro Ionescu

Regia: Petro Ionescu

Scenografia: Alexandra Budianu

Producător: Reactor de creație și experiment Cluj-Napoca

Durata: 1h 40min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

INTERSECȚII ÎN FNT: FNT ON AIR. Premieră

23.00 Radio România Cultural

și pe www.eteatru.ro, în colecția FNT 2022

Carnavalul (episodul 1)

Scenariul radiofonic, regia și ilustrația muzicală: Alexa Visarion

după opera lui I.L. Caragiale

Producător: Teatrul Naţional Radiofonic, 2022

INTERSECȚII ÎN FNT: FNT ON AIR. In memoriam Valeria Seciu

și pe www.eteatru.ro, în colecția FNT 2022

23.05 Radio România Actualități

Încercarea

De: Marivaux

Adaptarea: B. Melvin

Regia artistică: Olimpia Arghir

Producător: Teatrul Naţional Radiofonic, 1973

Marți, 8 noiembrie

INTERSECȚII ÎN FNT

CONFERINȚĂ

11.00 – 17.00 ARCUB, Sala Coloane

NEXT ON STAGE. Perspective în scenografie, ediția a 2-a

analiza situației scenografiei din România

Coordonator: Adrian Damian

Curatori: Viorica Petrovici, Iuliana Gherghescu și Andrada Chiriac

Project Management: Elena Belciu

Producător: OISTAT România, în parteneriat cu FNT

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

GRANIȚE FRAGILE. Instalații performative, creații online și VR

15.00 și 16.30 Goethe-Institut București

Actrițe. Adică, scuze că te ating

De: Michał Telega

Traducerea: Marina Palii

Regia și scenografia: Mihai Păcurar

Co-producători: Teatrul Postnațional Interfonic și Institutul Polonez din București

Cu sprijinul: Goethe-Institut București și Kinema Ikon

Durata: 40min

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Accesul se face prin înscrierea la: noi@interfonic.ro

GRANIȚE FRAGILE. Instalații performative, creații online și VR

15.00 și 16.30 Teatrelli

Notă de trecere

De: Agata M. Skrzypek

Traducerea: Marina Palii

Regia, muzica originală și sound design: Vlaicu Golcea

Instalație textilă: Cristina Milea

Sculptura cinetică: Alex Halka

Producătoare: Laura Trocan

O instalație cinetico-sculptural sonoră marca Teatrul Postnațional Interfonic

Coproducător: Institutul Polonez din București

Cu sprijinul: Goethe-Institut București

Durata: 1h

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Accesul se face prin înscrierea la: noi@interfonic.ro

INTERSECȚII ÎN FNT: Fragil. Dramaturgiile prezentului

16.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Media

Lectură performativă

Dumnezeu

De: Ferdinand von Schirach

Coordonator: Bobi Pricop

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

INTERSECȚII ÎN FNT: Facultățile de Teatru în FNT

17.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Mică

Trei surori

După: A.P. Cehov

Regia și scenografia: Irina Moscu

Producător: Universitatea de Arte din Târgu-Mureș – Facultatea de Arte

Durata: 1h 20min

12+

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

GRANIȚE FRAGILE. Teritorii hibride

17.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Atelier

Lacrimile amare ale Petrei von Kant

De: Rainer Werner Fassbinder

Traducerea: Victor Scoradeț

Regia: Radu Nica

Scenografia: Theodor Niculae

Producător: Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe

Durata: 1h 10min

12+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Spectacol invitat din străinătate

18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Media (Foaier)

VERNISAJ

***Les Loges / Cabinele

Instalație imersivă în jurul scrierilor dramatice contemporane

O instalație de Joris Mathieu și Nicolas Boudier împreună cu Haut et Court

Producător: Théâtre Nouvelle Génération: Centre Dramatique National de Lyon

Coproducător: ARTCENA

În parteneriat cu: Comédie de Saint-Etienne | École Supérieure d’art dramatique

Cu sprijinul: Fonds de soutien à la création artistique et numérique [SCAN] de la Région

Auvergne Rhône-Alpes, Communauté de communes des Monts du Lyonnais

INTRAREA LIBERĂ

GRANIȚE FRAGILE. Teritorii hibride

18.00 și 21.00 unteatru

(In)dependenții – homo sapiens non urinat in ventum

Un eseu performativ de: Catinca Drăgănescu

Muzica și sound design: Andrei Raicu

Orchestrația vocală: Andrei Dinescu

O inițiativă: Idea77 realizată în parteneriat cu unteatru, Centrul de Teatru Educațional

Replika și Teatrul LUNI de la Green Hours

Durata: 1h 20min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

ISTORII FLUIDE. Macro-istorii. Societăți fragmentate

18.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” (Izvor)

Vinegar Tom

De: Caryl Churchill

Traducerea și regia: Dragoș Alexandru Mușoiu

Decorul: Răzvan Chendrean

Costumele: Luiza Enescu și Oana Cernea

Muzica originală: Cári Tibor

Coregrafia: Denisa Irina Vlad

Producător: Teatrul „Regina Maria” Oradea – Trupa „Iosif Vulcan”

Durata: 2h

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

INTERSECȚII ÎN FNT

18.30 Teatrul Odeon, Sala Studio

Lansarea Dicționarului Multimedia al Teatrului Românesc, ediția a 3-a

Platformă digitală despre istoria mișcării teatrale românești

Producător: Asociația Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului (ARPAS), în

parteneriat cu Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și Universitatea de Arte din Târgu

Mureș

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

Spectacol găzduit în FNT 2022

19.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

Capcana

De: Mihail Bulgakov

Dramatizarea și regia: Petru Hadârcă

Decorul: Adrian Suruceanu

Costumele: Stela Verebceanu

Producător: Teatrul Național „Mihai Eminescu” Chișinău

Durata: 2h 45min (cu pauză)

ISTORII FLUIDE. Macro-istorii. Societăți fragmentate

21.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic

Nu mai ține linia ocupată

De: Alexandra Felseghi

Regia: Adina Lazăr

Decorul: Andreea Tecla

Costumele: Andra Handaric

Coregrafia: Andrea Gavriliu

Producător: Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

Durata: 1h 45min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

GRANIȚE FRAGILE. Teritorii hibride

22.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Pictură

Are we human or are we dancers?

Regia și coregrafia: Ioana Marchidan

Muzica originală și sound design: Alexandru Suciu

Producător: Studio M, Sfântu Gheorghe

Durata: 50min

14+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză

INTERSECȚII ÎN FNT: FNT ON AIR. Premieră

23.00 Radio România Cultural

și pe www.eteatru.ro, în colecția FNT 2022

Carnavalul (episodul 2)

Scenariul radiofonic, regia și ilustrația muzicală: Alexa Visarion

după opera lui I.L. Caragiale

Producător: Teatrul Naţional Radiofonic, 2022

INTERSECȚII ÎN FNT: FNT ON AIR. In memoriam Valeria Seciu

23.05 Radio România Actualități

și pe www.eteatru.ro, în colecția FNT 2022

Tristan

De: Thomas Mann

Dramatizarea radiofonică: Antoaneta Tănăsescu

Regia artistică: Cristian Munteanu

Producător: Teatrul Naţional Radiofonic, 1989

Miercuri, 9 noiembrie

INTERSECȚII ÎN FNT

CONFERINȚĂ

11.00 – 17.00 ARCUB, Sala Coloane

NEXT ON STAGE. Perspective în scenografie, ediția a 2-a

analiza situației scenografiei din România

Coordonator: Adrian Damian

Curatori: Viorica Petrovici, Iuliana Gherghescu și Andrada Chiriac

Project Management: Elena Belciu

Producător: OISTAT România, în parteneriat cu FNT

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

GRANIȚE FRAGILE. Instalații performative, creații online și VR

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ARCUB, Sala Bolților

Turnul #urmatorulnivel

De: Ionuț Sociu, Alexandru Mihăescu și Teatrul Basca

Regia: Alexandru Mihăescu

Director de imagine: Cristian Ilea

Costumele/Decorul: Lia Pfeiffer

Muzica: Uțu Pascu

Editor imagine: Mihai Lazăr

Producători: Teatrul Basca și StageOn

Durata: 50min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Accesul se face prin înscrierea la: am.tirlea@yahoo.co.uk

INTERSECȚII ÎN FNT: Fragil. Dramaturgiile prezentului

16.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Media

Lectură performativă

Superglue

De: Tim Crouch

Coordonator: Bobi Pricop

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

INTERSECȚII ÎN FNT: Expoziții

17.00 ARCUB, Sala Coloane

VERNISAJ

****NOD ÎN CINCI

expoziție de fotografie de teatru

(însoțitoare a volumului „Nod în cinci. Câteva abordări în teatru” de Cristina Rusiecki)

INTRAREA LIBERĂ

INTERSECȚII ÎN FNT: Facultățile de Teatru în FNT

17.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Mică

Puzzle

Regia: Ianoș Petrașcu

Producător: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Litere și Arte

Durata: 1h 30min

14+

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

INTERSECȚII ÎN FNT: Facultățile de Teatru în FNT

17.00 Teatrul Odeon, Sala Studio

Visul unei nopți de vară

După: William Shakespeare

Adaptarea, regia, scenografia și light design: Radu Horghidan

Producător: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – Facultatea de Arte

Durata: 1h 20min

12+

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

Spectacol invitat din străinătate

18.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Studio

Pata oarbă / Blind spot

De: Cosmin Stănilă și Ionuț Sociu

Traducerea: Ioana Flora

Regia: Andrei Măjeri

Scenografia și costumele: Adrian Balcău

Coregrafia: Andrea Gavriliu

Sound design: Adrian Piciorea

Video design: Siniša Cvetić

Producător: Teatrul Național Sârb, Novi Sad (Serbia)

Durata: 1h 50min

Spectacol în limba sârbă cu traducere în limbile engleză și română

ISTORII FLUIDE. Micro-istorii. Familii scindate

19.00 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” (Izvor)

Tatăl

De: Florian Zeller

Traducerea: Carmen Iernilă

Adaptarea scenică: Raluca Aprodu

Regia: Cristi Juncu

Scenografia: Carmencita Brojboiu

Producător: Teatrul Bulandra București

Durata: 1h 45min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

ISTORII FLUIDE. Micro-istorii. Familii scindate

20.00 Teatrul Apropo

Medeea: Furie

Textul și regia: Radu Popescu

Scenografia: Diana Miroșu

Producător: Teatrul Apropo București

Durata: 1h 35min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

GRANIȚE FRAGILE. Instalații performative, creații online și VR

20.00 www.fnt.ro (livestreaming)

2023 Smart-Family

De: Marina Hanganu și Bianca Trifan

Traducerea în italiană: Camilla Brison, Monica Buzoianu și Ioana Rufu

Regia: Marina Hanganu (RO) și Camilla Brison (IT)

Regia video: Armine Vosganian (RO)

Decorul: Andreea Diana Nistor (RO) și Greta Gasparini (IT)

Costumele: Marilena Montini (IT) și Andreea Diana Nistor (RO)

Light design: Costel Baciu (RO) și Marco Grisa (IT)

Multimedia și platformă de comunicare, design și mecanică robot, modelare și animație 3D:

Ygreq Interactive (RO) – Cristian Iordache (director tehnic), Alexandru Andrei, Iulia

Petronela Ioniță

Muzica originală: Andrei Petrache (RO)

Co-producție: Teatrul „George Ciprian” Buzău (România) și Industria Scenica (Italia)

Durata: 1h 40min

Spectacol în limbile română și italiană cu traducere în limba engleză

GRANIȚE FRAGILE. Teritorii hibride

21.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Atelier

Münchausen

De: Alexa Băcanu

Regia și light design: Ovidiu Caița

Scenografia și grafica live: Sebastian Rațiu

Video design: Mihai Nistor

Sound design: Nelu Zlei

Producător: Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Durata: 1h 30min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

ISTORII FLUIDE. Micro-istorii. Familii scindate

21.00 Teatrul Nottara, Sala „George Constantin”

Cancún

De: Jordi Galcerán

Traducerea din limba spaniolă: Luminița Voina-Răuț

Regia, light design și ilustrația muzicală: Felix Alexa

Scenografia: Andrada Chiriac

Producător: Teatrul „Nottara” București

Durata: 2h

12+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

INTERSECȚII ÎN FNT: FNT ON AIR. Premieră

23.00 Radio România Cultural

și pe www.eteatru.ro, în colecția FNT 2022

Carnavalul (episodul 3)

Scenariul radiofonic, regia și ilustrația muzicală: Alexa Visarion

după opera lui I.L. Caragiale

Producător: Teatrul Naţional Radiofonic, 2022

INTERSECȚII ÎN FNT: FNT ON AIR. In memoriam Valeria Seciu

23.05 Radio România Actualități

și pe www.eteatru.ro, în colecția FNT 2022

Liliom

De: Ferenc Molnár

Adaptarea și regia artistică: Elena Negreanu

Producător: Teatrul Naţional Radiofonic, 1989

Joi, 10 noiembrie

INTERSECȚII ÎN FNT

09.30 ARCUB, Sala Mare

IFRo&FNT

Mic dejun convivial

și prezentarea programelor Institutului Francez din România și a programului Chimères

(program inovator dedicat experimentării de forme artistice hibride multidisciplinare care

utilizează tehnologiile digitale)

Eveniment prezentat de: Institutul Francez din România

Durata: 2h

INTERSECȚII ÎN FNT: Realități teatrale în dezbatere

12.00 ARCUB, Sala Coloane

Peter Brook, un secol de teatru

Moderator: Călin Ciobotari

Invitați: George Banu, Andrei Șerban, Felix Alexa

și

prezentarea cărții Obiecte rănite de George Banu

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

GRANIȚE FRAGILE. Instalații performative, creații online și VR

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ARCUB, Sala Bolților

Turnul #urmatorulnivel

De: Ionuț Sociu, Alexandru Mihăescu și Teatrul Basca

Regia: Alexandru Mihăescu

Director de imagine: Cristian Ilea

Costumele/Decorul: Lia Pfeiffer

Muzica: Uțu Pascu

Editor imagine: Mihai Lazăr

Producători: Teatrul Basca și StageOn

Durata: 50min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Accesul se face prin înscrierea la: am.tirlea@yahoo.co.uk

INTERSECȚII ÎN FNT: Facultățile de Teatru în FNT

17.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Mică

Ceva rock și niște fete

După: „Some girl(s)” de Neil LaBute

Adaptarea și regia: Radu Niculescu

Producător: Universitatea „Ovidius” din Constanța – Facultatea de Arte

Durata: 1h 30min

14+

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

GRANIȚE FRAGILE. Teritorii hibride

18.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Atelier

Münchausen

De: Alexa Băcanu

Regia și light design: Ovidiu Caița

Scenografia și grafica live: Sebastian Rațiu

Video design: Mihai Nistor

Sound design: Nelu Zlei

Producător: Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Durata: 1h 30min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

ISTORII FLUIDE. Micro-istorii. Familii scindate

18.00 Teatrul Nottara, Sala „George Constantin”

Cancún

De: Jordi Galcerán

Traducerea din limba spaniolă: Luminița Voina-Răuț

Regia, light design și ilustrația muzicală: Felix Alexa

Scenografia: Andrada Chiriac

Producător: Teatrul „Nottara” București

Durata: 2h

12+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

ISTORII FLUIDE. Macro-istorii. Societăți fragmentate

20.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

Hamlet

De: William Shakespeare

Bazat pe traducerea în limba maghiară de: Arany János

Dramaturgia: András Visky

Regia: Gábor Tompa

Decorul: András Both

Costumele: Bianca Imelda Jeremias

Muzica originală: Vasile Șirli

Coregrafia: Melinda Jakab

Producător: Teatrul Maghiar de Stat Cluj

Durata: 2h 45min (cu pauză)

14+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză

Spectacol invitat din străinătate

20.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic

Simfonia progresului / Simphony of Progress

De: Nicoleta Esinencu și teatru-spălătorie

Un spectacol de: Artiom Zavadovsky, Doriana Talmazan, Kira Semionov, Nicoleta

Esinencu, Nora Dorogan, Oana Cîrpanu

Co-producție: HAU Hebbel am Ufer, Berlin (Germania) și teatru-spălătorie, Chișinău

(Republica Moldova)

Durata: 1h 40min

12+

Spectacol în limba română moldovenească și rusă cu traducere în limbile română și engleză

ISTORII FLUIDE. Micro-istorii. Familii scindate

20.30 Teatrul Apropo

Medeea: Furie

Textul și regia: Radu Popescu

Scenografia: Diana Miroșu

Producător: Teatrul Apropo București

Durata: 1h 35min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

ISTORII FLUIDE. Micro-istorii. Familii scindate

21.00 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” (Izvor)

Trădare

De: Harold Pinter

Traducerea și regia: Bobi Pricop

Scenografia: Oana Micu

Coregrafia, muzica originală și sound design: Eduard Gabia

Light design: Attila Kászoni

Producător: Teatrul Național Târgu Mureș – Compania „Liviu Rebreanu”

Durata: 1h 30min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

GRANIȚE FRAGILE. Teritorii hibride

21.30 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu” (Icoanei)

Furtuna

După: William Shakespeare

Traducerea orientativă: Cristi Juncu

Regia, versiunea muzicală și versurile: Ada Milea

Scenografia, conceptul vizual, video și lighting design: Andu Dumitrescu

Versiuni muzicale electronice: Alin Teglaș

Producător: Teatrul Bulandra București

Durata: 1h 20min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

INTERSECȚII ÎN FNT: FNT ON AIR

23.00 Radio România Cultural

și pe www.eteatru.ro, în colecția FNT 2022

Două cazuri

După: „Groaznica sinucidere din strada Fidelităţii” şi „Inspecţiune” de I.L. Caragiale

Dramatizarea radiofonică şi regia artistică: Gavriil Pinte

Producător: Teatrul Naţional Radiofonic, 2016

INTERSECȚII ÎN FNT: FNT ON AIR. In memoriam Valeria Seciu

23.05 Radio România Actualități

și pe www.eteatru.ro, în colecția FNT 2022

Un tramvai numit dorinţă

De: Tennessee Williams

Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Dan Puican

Producător: Teatrul Naţional Radiofonic, 2008

Vineri, 11 noiembrie

INTERSECȚII ÎN FNT: Realități teatrale în dezbatere

11.00 ARCUB, Sala Coloane

Hans Thies Lehmann și moștenirea teatrului postdramatic

Conferință despre moștenirea „teatrului postdramatic”

pe scenă și în discursul teatral contemporan

Invitați: Victor Scoradeț și Ionuț Sociu

Moderator: Cristina Modreanu

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

GRANIȚE FRAGILE. Instalații performative, creații online și VR

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ARCUB, Sala Bolților

Turnul #urmatorulnivel

De: Ionuț Sociu, Alexandru Mihăescu și Teatrul Basca

Regia: Alexandru Mihăescu

Director de imagine: Cristian Ilea

Costumele/Decorul: Lia Pfeiffer

Muzica: Uțu Pascu

Editor imagine: Mihai Lazăr

Producători: Teatrul Basca și StageOn

Durata: 50min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Accesul se face prin înscrierea la: am.tirlea@yahoo.co.uk

INTERSECȚII ÎN FNT: Fragil. Dramaturgiile prezentului

16.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Media

Lectură performativă (coupé), pe baza textelor:

„Neputință” de Alexander Hartmann, „Bolovan” de Anamaria Feraru

și „N-am fost acolo” de Raluca Mirescu Ungureanu

Coordonator: Bobi Pricop

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

INTERSECȚII ÎN FNT: Facultățile de Teatru în FNT

17.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Mică

IVANOV

De: A.P. Cehov

Regia: Laura Avarvari și Claudia Ieremia

Producător: Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Muzică și Teatru

Durata: 2h 10min (cu pauză)

16+

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

ISTORII FLUIDE. Micro-istorii. Familii scindate

18.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Studio

Oameni singuratici

De: Gerhart Hauptmann

Traducerea: Paul B. Marian

Regia, scenografia, adaptarea textului și universul sonor: Florin Caracala

Video design: Andrei Cozlac

Coregrafia: Alice Veliche

Producători: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași, FaPt – Fabrica de Artă și Producție

Teatrală și Centrul Cultural German Iași / Deutsches Kulturzentrum Iași

Durata: 2h 10min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Spectacol invitat din străinătate

18.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic

Simfonia progresului / Simphony of Progress

De: Nicoleta Esinencu și teatru-spălătorie

Un spectacol de: Artiom Zavadovsky, Doriana Talmazan, Kira Semionov, Nicoleta

Esinencu, Nora Dorogan, Oana Cîrpanu

Co-producție: HAU Hebbel am Ufer, Berlin (Germania) și teatru-spălătorie, Chișinău

(Republica Moldova)

Durata: 1h 40min

12+

Spectacol în limba română moldovenească și rusă cu traducere în limbile română și engleză

ISTORII FLUIDE. Macro-istorii. Societăți fragmentate

20.30 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

Macbett

De: Eugène Ionesco

Traducerea în limba maghiară: Róbert Bognár

Dramaturgia: András Visky

Regia: Silviu Purcărete

Decorul: Helmut Stürmer

Costumele: Lia Manțoc

Muzica: Vasile Șirli

Producător: Teatrul Maghiar de Stat Cluj

Durata: 2h 30min (cu pauză)

14+

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză

ISTORII FLUIDE. Micro-istorii. Familii scindate

20.30 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Atelier

Mamă

De: Marta Barceló

Traducerea: Luminița Voina-Răuț

Regia: Mariana Cămărășan

Scenografia: Dragoș Buhagiar

Producător: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

Durata: 1h 30min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

ISTORII FLUIDE. Macro-istorii. Societăți fragmentate

21.00 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” (Izvor)

Întoarcerea acasă

De: Matei Vișniec

Dramatizarea: Ágnes Kali

Regia: Botond Nagy

Scenografia: Andreea Săndulescu

Muzica originală și sound design: Claudiu Urse

Coregrafia: George Pop

Producător: Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Durata: 2h 10min

12+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

INTERSECȚII ÎN FNT: FNT ON AIR. Premieră

23.00 Radio România Cultural

și pe www.eteatru.ro, în colecția FNT 2022

Curtea minunilor

De: Iakovos Kambanellis

Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Mihnea Chelaru

Coproducători: Teatrul Naţional Radiofonic 2022 și Fundația Culturală Greacă

Sâmbătă, 12 noiembrie

INTERSECȚII ÎN FNT: Realități teatrale în dezbatere

11.00 ARCUB, Sala Coloane

Abuzul în mediul artistic. Cum creăm spații sigure?

Conferință despre abuzurile din lumea artistică din România

Invitați: Katia Pascariu, Oana Mardare, Theodor-Cristian Popescu

Moderator: Oana Stoica

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

INTERSECȚII ÎN FNT: Târgul cărții de teatru

11.00 – 17.00 Cărturești Carusel

Prezentarea a 11 dintre cele mai relevante cărți de teatru din ultimul an și întâlniri cu autorii

și autoarele lor:

O istorie a sărutului în teatru de Călin Ciobotari; Teatru (4 volume), Procesul comunismului prin teatru, Un secol de ceață și Povestea regelui supărat pe clovn de Matei Vișniec; Curtea miracolelor.Teatru de Iakovos Kambanellis; Teatrul telematic de Marina Hanganu; Descoperiri și Un om sub semnul întrebărilor de Eugène Ionesco; Friends, iubiri și marele lucru teribil de Matthew Perry; Să nu privești înapoi. Comunism, dramaturgie, societate de Liviu Malița.

GRANIȚE FRAGILE. Instalații performative, creații online și VR

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ARCUB, Sala Bolților

Turnul #urmatorulnivel

De: Ionuț Sociu, Alexandru Mihăescu și Teatrul Basca

Regia: Alexandru Mihăescu

Director de imagine: Cristian Ilea

Costumele/Decorul: Lia Pfeiffer

Muzica: Uțu Pascu

Editor imagine: Mihai Lazăr

Producători: Teatrul Basca și StageOn

Durata: 50 min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Accesul se face prin înscrierea la: am.tirlea@yahoo.co.uk

INTERSECȚII ÎN FNT: Fragil. Dramaturgiile prezentului

16.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Media

Lectură performativă

Schwarzindividele

De: Martyna Wawrzyniak

Coordonator: Bobi Pricop

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

INTERSECȚII ÎN FNT: Facultățile de Teatru în FNT

17.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Mică

Micul Prinț

După: Antoine de Saint-Exupéry

Regia, decorul și coregrafia: Alice Veliche și Alexandru Radu

Producător: Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași – Facultatea de

Teatru

Durata: 1h 20min

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

ISTORII FLUIDE. Micro-istorii. Familii scindate

17.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Atelier

Mamă

De: Marta Barceló

Traducerea: Luminița Voina-Răuț

Regia: Mariana Cămărășan

Scenografia: Dragoș Buhagiar

Producător: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

Durata: 1h 30min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

GRANIȚE FRAGILE. Teritorii hibride

19.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

Pescărușul

De: A.P. Cehov

Traducerea: Raluca Rădulescu

Regia: Eugen Jebeleanu

Scenografia: Velica Panduru

Muzica: Rèmi Billardon

Producător: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Durata: 2h 40min (fără pauză)

16+

Scene care pot afecta emoțional, nuditate. Scene cu conotație sexuală.

GRANIȚE FRAGILE. Teritorii hibride

19.00 CNDB – Centrul Național al Dansului București

(anti)aging – după 10 ani

Conceptul, coregrafia și interpretarea: Mădălina Dan și Mihaela Alexandra Dancs

Co-producători: Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, E-motional Bodies & Cities/Fundaţia

Gabriela Tudor, artsf

Durata: 1h 15min

+16

Spectacolul conține nuditate

ISTORII FLUIDE. Macro-istorii. Societăți fragmentate

20.00 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” (Izvor)

Oameni. De vânzare

Textul și regia: Carmen Lidia Vidu

Dramaturgia: Rudolf Herbert

Costumele și asistență decor: Ioana Popescu

Multimedia: Cristina Baciu

Muzica originală: Ovidiu Zimcea

Producător: Teatrul German de Stat Timișoara

Durata: 1h 30min

12+

Spectacol în limba germană cu traducere în limbile română și engleză

Spectacolul este urmat de o sesiune Q&A cu artiștii spectacolului și un History Talk cu Germina Nagâț din partea CNSAS (Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii) despre vânzarea etnicilor germani în timpul regimului comunist.

Spectacol invitat din străinătate

21.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Pictură

Scaunele / The Chairs

De: Eugène Ionesco

Dramaturgia: Florian Hirsch

Regia: Gábor Tompa

Scenografia: Dragoș Buhagiar

Muzica: Rene Nuss

Producător: Théâtre National du Luxembourg

Durata: 1h 15min

Spectacol în limba franceză cu traducere în limbile română și engleză

Spectacol invitat din străinătate

22.00 Teatrul Odeon, Sala Studio

Înainte de sfârșitul …(lumii) / Before The End …(Of The World)

Conceptul și realizarea: Iva Sveshtarova și Willy Prager

Dramaturgia: Ivana Ivcovic

Muzica: Emilian Gatsov, Elbi

Producător: Brain Store Project

În parteneriat cu DNK: Space for Contemporary Dance and Performance (Bulgaria)

Durata: 1h 15min

14+

Spectacol în limba engleză cu traducere în limba în română

Duminică, 13 noiembrie

INTERSECȚII ÎN FNT: Târgul cărții de teatru

11.00 – 17.00 Cărturești Carusel

Prezentarea a 10 dintre cele mai relevante cărți de teatru din ultimul an și întâlniri cu autorii

și autoarele lor:

Evrei din România pe scena și ecranul secolului XX de Sergiu Laurian Lupu; Caragiale – vizionarul de Alexa Visarion; Jocul iscusit al dramei de Anda Ionaș; Camil Petrescu.

Interviuri de Florica Ichim și Alexandru Buican; Teatru de Federico García Lorca; nr. 9,10 /2022 al Revistei Teatrul Azi; Sub vremuri. Teatru și conflict / Sign of the Times. Theatre and

Conflict de Oltița Cîntec; Teatrul ca rezistență de Cristina Modreanu; Teatrul Româno-Canadian – Schimburi culturale și strategii manageriale de Simona Hodoș; Nod în cinci –

Câteva abordări în teatru de Cristina Rusiecki.

INTERSECȚII ÎN FNT: Realități teatrale în dezbatere

11.00 ARCUB, Sala Coloane

Statutul artistului

Conferință despre muncă, serviciu public și generația de sacrificiu din cultură

Invitați: Alex Radu, Ilinca Manolache, David Schwartz

Moderator: Iulia Popovici

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

GRANIȚE FRAGILE. Instalații performative, creații online și VR

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 ARCUB, Sala Bolților

Turnul #urmatorulnivel

De: Ionuț Sociu, Alexandru Mihăescu și Teatrul Basca

Regia: Alexandru Mihăescu

Director de imagine: Cristian Ilea

Costumele/Decorul: Lia Pfeiffer

Muzica: Uțu Pascu

Editor imagine: Mihai Lazăr

Producători: Teatrul Basca și StageOn

Durata: 50min

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Accesul se face prin înscrierea la: am.tirlea@yahoo.co.uk

INTERSECȚII ÎN FNT

15.00 CNDB – Centrul Național al Dansului București

Granițe. Riscuri. Urgențe

Maraton performativ

Intervenții (10 minute) ale artistelor și artiștilor din arii diferite

care care vor aborda o problematică pe care o consideră urgentă

pentru zona lor de interes artistic.

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

INTERSECȚII ÎN FNT: Facultățile de Teatru în FNT

17.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Mică

Kcezyow (Woyzeck)

De: Georg Büchner

Regia: Mike Săvuică

Producător: Unfortunate Thespians

În colaborare cu: Teatrul Evreiesc de Stat, Universitatea „Hyperion” București – Facultatea

de Arte și NIPAI Berlin

Durata: 1h 20min

16+

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

Spectacol invitat din străinătate

17.00 Teatrul Odeon, Sala Studio

Înainte de sfârșitul… (lumii) / Before The End …(Of The World)

Conceptul și realizarea: Iva Sveshtarova și Willy Prager

Dramaturgia: Ivana Ivcovic

Muzica: Emilian Gatsov, Elbi

Producător: Brain Store Project

În parteneriat cu DNK: Space for Contemporary Dance and Performance (Bulgaria)

Durata: 1h 15min

14+

Spectacol în limba engleză cu traducere în limba în română

ISTORII FLUIDE. Micro-istorii. Familii scindate

17.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu” (Icoanei)

Copiii nopții

De: Andrei Radu

Regia: Alexandru Weinberger-Bara

Scenografia: Corina Grămoșteanu

Video design: Sebastian Hamburger

Producător: Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara

Durata: 1h 20min

12+

ISTORII FLUIDE. Micro-istorii. Familii scindate

19.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Studio

Trei surori

De: A.P. Cehov

Traducerea din limba rusă: Vladimir Turturica

Regia: Andrei și Andreea Grosu

Scenografia: Vladimir Turturica

Muzica: Mihai Dobre

Producător: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

Durata: 2h 15min

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Spectacol invitat din străinătate

19.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București, Sala Pictură

Scaunele / The Chairs

De: Eugène Ionesco

Dramaturgia: Florian Hirsch

Regia: Gábor Tompa

Scenografia: Dragoș Buhagiar

Muzica: Rene Nuss

Producător: Théâtre National du Luxembourg

Durata: 1h

Spectacol în limba franceză cu traducere în limbile română și engleză

INTERSECȚII ÎN FNT: FNT ON AIR

19.30 Radio România Cultural

și pe www.eteatru.ro, în colecția FNT 2022

Profesorul

De: Jean Pierre Dopagne

Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Attila Vizauer

Producător: Teatrul Naţional Radiofonic, 2007

și

Over the Rainbow

Scenariul şi regia: Mihnea Chelariu şi Ion Andrei Puican

Producător: Teatrul Naţional Radiofonic, 2015

ISTORII FLUIDE. Macro-istorii. Societăți fragmentate

20.30 Teatrul Odeon, Sala Majestic

Cabaret

Libretul: Joe Masteroff

După piesa lui John Van Druten și povestirile lui Christopher Isherwood

Muzica: John Kander

Versurile: Fred Ebb

Regia, coregrafia și costumele: Răzvan Mazilu

Decorul: Sabina Spatariu

Light design: Costi Baciu și Ștefan Ioșca

Traducerea textului: Carmen Stanciu

Traducerea songurilor: Alex Ștefănescu

Pregătirea și direcția muzicală: Maria Alexievici

Producător: Teatrul Odeon București

Durata: 2h 30min

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

ISTORII FLUIDE. Micro-istorii. Familii scindate

21.00 Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

Antonin Artaud. Familia Cenci

După: Shelley și Stendhal

Traducerea: George Banu

Regia: Silviu Purcărete

Scenografia: Dragoș Buhagiar

Muzica originală: Vasile Șirli

Producător: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași

Durata: 2h 10min

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

***************

GRANIȚE FRAGILE. Instalații performative, creații online și VR

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare) – Foaierul de Marmură (Parter)

Insula de Teatru VR

Instalație performativă

(se vor viziona secvențe din spectacolul RICHARD al III-lea de William Shakespeare, regia

Eugen Gyemant, produs de Teatrul „Andrei Mureșanu”, Sfântu Gheorghe)

Perioada: 5 – 13 noiembrie 2022

Program: 11.00 – 18.00

INTRAREA LIBERĂ

The Walks

Spectacol-experiment (aplicație)

De: Rimini Protokoll

Traducerea versiunii în limba română: Ondine-Cristina Dăscălița, Adina Olaru

Textul și regia: Helgard Haug, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel

Ideea și dramaturgia: Cornelius Puschke

Coordonarea artistică și editarea video (versiunea în limba română): Vlaicu Golcea

Muzica originală: Frank Böhle ș.a.

Sound design / Mix: Frank Böhle

Producător: Rimini Protokoll și creart/Teatrelli, în parteneriat cu Goethe-Institut București

Spectacol în limbile: română, germană, engleză, franceză, italiană, spaniolă (la alegere)

”The Walks” by Rimini Protokoll este o colecție de 10 scurte spectacole audio concepute pentru anumite locuri specifice din orașul tău și o invitație de a redescoperi împrejurimile și de a interacționa cu ele.

Dacă vrei să experimentezi acest spectacol-aplicație în cadrul FNT, poți obține gratuit un cod de activare, prin transmiterea unui e-mail în acest sens la adresa teatrelli@creart.ro, în perioada 5-13

noiembrie. (Numărul de coduri este limitat).

Nu ai nevoie decât de un smartphone și de o pereche de căști. Descarcă aplicația (pentru IOS –

https://thewalks.page.link/ios, pentru Android – https://thewalks.page.link/android), inserează codul de

activare primit și poți începe plimbările oricând, urmând instrucțiunile din aplicație.

Plimbările se pot face până în septembrie 2023, în orice ordine și în oricare dintre cele 6 limbi

disponibile. Fiecare plimbare durează aproximativ 20 de minute.

Worker of the Year

home delivered performance

O poveste de: Tudor Ganea

Conceptul și realizarea: Ioana Păun şi Flavia Giurgiu

Muzica originală: Diana Miron

Voce: Alexandru Potocean

Coordonator: Raluca Felezeu

Producători: Ioana Păun și Flavia Giurgiu, ARCUB și Centrul Cultural Clujean

Durata: 1h

Informații și înscrieri la: ralu.felezeu@yahoo.com

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Media (Foaier)

***Les Loges / Cabinele

Instalație imersivă în jurul scrierilor dramatice contemporane

O instalație de Joris Mathieu și Nicolas Boudier împreună cu Haut et Court

Producător: Théâtre Nouvelle Génération: Centre Dramatique National de Lyon

Coproducător: ARTCENA

În parteneriat cu: Comédie de Saint-Etienne | École Supérieure d’art dramatique

Cu sprijinul: Fonds de soutien à la création artistique et numérique [SCAN] de la Région

Auvergne Rhône-Alpes, Communauté de communes des Monts du Lyonnais

Perioada: 5 – 13 noiembrie 2022

Program: 11.00 – 18.00

INTRAREA LIBERĂ

INTERSECȚII ÎN FNT: Expoziții

Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București

Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare), Foaierul Tapiseriei (etaj 1)

*Caramitru – Dincolo de scenă

Expoziție de fotografie, cu imagini inedite, inaccesibile publicului până în prezent

Producător: Florin Ghioca

Perioada: 5 – 13 noiembrie 2022

Interval orar: 11.00 – 18.00

INTRAREA LIBERĂ

ARCUB, Sala Cafenea, Sala Arcelor și Sala Librărie

**Helmut Stürmer. Decor/Costum/Desen

Expoziție de scengrafie

De: Helmut Stürmer

machete de spectacole, obiecte şi decoruri scenografice, piese rare de colecție, fotografii,

albume şi schiţe originale, precum şi o serie de lucrări ce fac parte din colecţia personală a

artistului

Producători: Primăria Capitalei prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București,

UNITER / FNT

Perioada: 5 – 29 noiembrie 2022

Marți – Duminică: 12.00 – 20.00

În zilele de luni expoziția este închisă

Biletele pot fi achiziţionate online de pe www.arcub.ro şi www.bilet.ro sau de la casa de bilete

ARCUB (Str. Lipscani, nr.84-90).

Preț: 35 lei (Categoria I). Elevii, studenţii și pensionarii care se prezintă la Casa de Bilete ARCUB cu

legitimaţiile/talonul de pensie pot achiziţiona bilete la preţul de 25 lei (Categoria II).

ARCUB, Sala Coloane

****NOD ÎN CINCI

expoziție de fotografie de teatru

(însoțitoare a volumului „Nod în cinci. Câteva abordări în teatru” de Cristina Rusiecki)

Perioada: 5 – 13 noiembrie 2022

Marți – Duminică: 12.00 – 20.00

INTRAREA LIBERĂ

Institutul Liszt (Centrul Cultural Maghiar București)

(Str. Gina Patrichi 8, sector 1, București)

VERNISAJ: 3 noiembrie, 19.00

Bagossy Levente. Proiecte de scenografii

Expoziție de machete

Producător: Institutul Liszt (Centrul Cultural Maghiar București)

Cu sprijinul: Academiei Maghiare de Artă

Perioada: 4 – 17 noiembrie 2022

Luni – Joi: 09.30 – 17.00

Vineri: 09.30 – 14.00

INTRAREA LIBERĂ

INTERSECȚII ÎN FNT: Pedagogii fluide

(EVENIMENTE CU CIRCUIT ÎNCHIS)

7 – 13 noiembrie Teatrul de Comedie, Sala Nouă

Fără granițe – atelier interdisciplinar de arte performative

Dedicat absolvenților și absolventelor din ultimii doi ani ai/ale facultăților de arte

Coordonatori: Radu Apostol și Florin Fieroiu

Online: www.fnt.ro

Cine mai scrie despre teatru? – atelier de critică a artelor performative

Explorarea modalităților de abordare multiple din critica și teoria teatrală.

Întâlniri ale studentelor și studenților secțiilor de Teatrologie din facultățile de teatru cu critici de teatru și teoreticieni/teoreticiene din zona artelor perfomative

INTERSECȚII ÎN FNT: Pedagogii fluide. Arta deschide școala.

Spectacole în școli și licee

(EVENIMENTE CU CIRCUIT ÎNCHIS)

Luni, 7 noiembrie

10.00 Școala Gimnazială nr.13

Magia ghicitorilor

Textul, regia și distribuția: Cezar Vlad Popescu și Oliviu-Cristian Bughiu

Producător: Teatrul „Ion Creangă” București

Durata: 30min

Recomandat copiilor cu vârste între 3 și 6 ani

12.00 Colegiul Național „Ion Neculce”

Jurjac

Textul și regia: Daniel Chirilă

Scenografia: Daniela Drăgulescu

Muzica: Paul Ovidiu Cosovanu, Tiberiu Enache, Alex Cătănoiu

Coproducție: Platforma Culturală Frilensăr & Teatrul de Animație „Țăndărică” București

Durata: 1h

15+

Marți, 8 noiembrie

13.30 Colegiul Național „Școala Centrală”

În timpurile noastre se mai poate vorbi despre iubire?

Fragmente din texte de: Svetlana Aleksievici, Denis de Rougemont, Alain Besançon

Traducerea: Antoaneta Olteanu, Mircea Ivănescu, Mona Antohi

Dramatizarea și regia: Adriana Moca

Producător: Asociația culturală Vis-a-Vis

Durata: 50min

Miercuri, 9 noiembrie

10.00 Școala Gimnazială nr. 96

13.00 Școala Gimnazială nr. 20

Tati e trăsnit

De: Paula Fünfeck

Traducere din limba germană: Elise Wilk

Regia: Claudia Machedon

Producător: Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, în parteneriat cu ARPAS – Asociația

Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului

Durata: 50min

12+

Joi, 10 noiembrie

12.00 și 13.20 Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”

Zona minată

De: Pamela Dürr

Traducerea: Ciprian Marinescu

Regia: Simona Țăruș

Producător: Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu

Durata: 40min

15+

Vineri, 11 noiembrie

09.30 Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

Copilul care nu știa de ce merge la școală

De: Selma Dragoș

După povești spuse de: Sofia și Anca Antal, Isabel și Claudia Herța, Ana și Octavia Hossu,

Alexandra și Mădălina Neagota, Amalia și Daniela Săbăduș într-un atelier coordonat de

Ana Cucu-Popescu

Regia: Selma Dragoș

Scenografia: Tomos Tünde

Muzica originală: Radu Dogaru

Light design și sound design: Cătălin Filip

Producător: MiniREACTOR, Cluj

Durata: 50min

7+

11.00 Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”

Vi me som rom (Și eu sunt rom)

De: Mădălina Brândușe, Alfredo Minea, Raj Alexandru Udrea, Andrei Șerban

Regia: Andrei Șerban

Scenografia: Alexandra Horghidan, Mișa Dumitriu

Coregrafia: Raj Alexandru Udrea

Light design: Mișa Dumitriu

Producător: Acting Works

Durata: 1h 15min

11.00 Centrul de Teatru Educațional Replika

Amortals

Traducerea: Elena Marcu

Textul și regia: Bogdan Georgescu

Scenografia: Irina Gâdiuță

Coregrafia: Paula Dunker

Muzica originală: Alex Bălă

Producător: Asociația O2G

Durata: 1h 10min

16+

INTERSECȚII ÎN FNT: Pedagogii fluide. Arta deschide școala.

Ateliere

(EVENIMENTE CU CIRCUIT ÎNCHIS)

Zmeul sau ce este dansul contemporan

Atelier de mișcare și zmeie

Coordonator: Cosmin Manolescu, coregraf

12+

Perioada: 7 – 9 noiembrie

Interval orar: 10.00 – 12.00

Locația: Școala Gimnazială nr. 150

10 noiembrie, 18.00 – demonstrație de lucru la Spațiul ARENAL

Atelier de jocuri și exerciții teatrale, actorie și improvizație

Coordonator: George Cocoș, actor al Teatrului Luceafărul Iași

13+

Perioada: 7 – 10 noiembrie

Interval orar: 13.00 – 15.00

Locația: Școala Gimnazială „Petre Ghelmez”

Să construim un personaj

Atelier de scriere dramatică

Coordonator: Elise Wilk, dramaturg

15+

Perioada: 7 – 11 noiembrie

Interval orar: 11.00 – 12.30

Locația: Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”

IMAGINARIA – teatru de improvizație cu păpuși și obiecte

atelier de confecționat obiecte

Coordonator: Ana Crăciun Lambru, actor păpușar și profesor

6+

Perioada: 7 – 11 noiembrie

Interval orar: 13.00 – 15.00

Locația: Școala Gimnazială „Cezar Bolliac”