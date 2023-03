Filmele „Everything Everywhere…” şi „Women Talking”, marile câştigătoare ale WGA Awards 2023

Daniel Kwan şi Daniel Scheinert, autorii scenariului original al filmului „Everything Everywhere All at Once”, şi Sarah Polley, creatoarea scenariului adaptat al lungmetrajului „Women Talking”, au câştigat duminică seară principalele premii cinematografice decernate în acest an de Sindicatul scenariştilor americani (Writers Guild of America – WGA), informează deadline.com.



Filmul “Everything Everywhere All at Once” şi-a continuat astfel şirul de victorii din acest sezon al marilor premii hollywoodiene, după triumfurile înregistrate la galele organizate de Sindicatul producătorilor americani (PGA), Sindicatul regizorilor americani (DGA) şi Sindicatul actorilor americani (SAG), precum şi sâmbătă seară la gala Independent Spirit Awards. Această peliculă a primit 11 nominalizări la premiile Oscar din 2023, inclusiv la categoria “cel mai bun scenariu original”. La rândul său, victoria repurtată de Sarah Polley cu filmul “Women Talking” consolidează statutul acestei pelicule de mare favorit la Oscarul pentru scenariu adaptat, o categorie la care concurează alături de filmele ”Black Panther: Wakanda Forever”, ”Glass Onion: A Knives Out Mystery”, ”She Said” şi ”Top Gun: Maverick”. WGA, care a organizat gala din 2023 prin intermediul unei duble ceremonii la Los Angeles şi New York, a recompensat de asemenea producţia Apple TV+ “Severance” în categoriile “serial dramatic” şi “serial nou”, precum şi producţia postului FX “The Bear” în categoria “serial de comedie”. “The White Lotus”, o producţie HBO, s-a impus la categoria “serial în format limitat”, iar “Last Week Tonight with John Oliver” a triumfat la categoria “serial vorbit de comedie/varietăţi”. Printre alte producţii TV premiate de WGA la gala de duminică seară s-au aflat “Better Call Saul” (episod dramatic), “Hacks” (episod de comedie), “Inside Amy Schumer” (serial comedie/varietăţi), “Jerrod Carmichael: Rothaniel” (program special de comedie/varietăţi), “Rectify” (animaţie) şi “Three Busy Debras” (serial în format scurt). WGA a acordat şi câteva premii onorifice: Charlie Kaufman a primit Laurel Award for Screenwriting Achievement, Rebecca Lenkiewicz a fost recompensată cu Paul Selvin Award, iar Yvette Lee Bowser a câştigat Paddy Chayefsky Award. Filiala WGA Est l-a recompensat pe cineastul Spike Lee cu Ian McLellan Hunter Award pentru întreaga carieră. Ediţia din 2023 a galei WGA Awards a avut loc într-o perioadă în care acest sindicat şi patronatele de la Hollywood ar putea să se înfrunte prin intermediul unei greve a scenariştilor împotriva Alianţei producătorilor de filme şi de televiziune. Cele două tabere vor începe negocieri pe 20 martie, în contextul în care acordul lor pe trei ani urmează să expire pe 1 mai. Janelle James şi Michelle Buteau au găzduit galele WGA Awards organizate duminică seară la Los Angeles şi New York, care recompensează excelenţa scenariilor scrise pentru producţii de film, televiziune, new media, ştiri online, radio/audio şi categorii promoţionale.