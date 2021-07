Gala UNITER. Carmen Lidia Vidu: Premiul meu este premiul vostru!

Premiul „Lucian Pintilie” pentru cea mai bună regie, la cea de-a XXIX-a Gală UNITER, a revenit regizoarei Carmen Lidia Vidu, pentru extraordinarul ei spectacol multimedia Jurnalul de România.1989, realizat în premieră în vara 2020, în plină pandemie, la Amfiteatrul TNB.

„….așteptam să vină momentul în care la UNITER să văd nominalizate femei pentru cea mai bună regie și cel mai bun spectacol. E un moment fantastic și mă bucur că-l trăiesc. Aplaud întreaga echipă a spectacolului Jurnal de România. 1989”, declara Carmen Lidia Vidu în momentul când a aflat că se află printre regizorii nominalizați la Premiul pentru cea mai bună regie, în contextul în care, în cei 30 de ani de la Revoluție, doar Cătălina Buzoianu și Anca Bradu au fost și premiate.

Precizările TNB:

Iată că Premiul atât de așteptat i-a revenit celei care nu doar explorează și deschide noi căi de exprimare scenică, ci pledează, de câte ori are prilejul, pentru implicare socială și comunitară a teatrului și a artiștilor.

„Eu am crezut mereu că teatrul este despre ceilalți, despre ruși, despre americani, despre cei care știu ei mai bine. Nimeni nu mi-a spus că teatrul poate fi despre mine. Nimeni nu mi-a spus că povestea mea contează, că familia mea contează, că orașul meu e important. Jurnal de România este despre noi, ”nesemnificativii”. Jurnal de România. 1989 este despre un moment de putere colectivă. Să negi Revoluția, să negi curajul unui popor, asta e forma sub care crimele împotriva umanității prind curaj. Ignoranța noastră cu privire la trecut, analfabetismul cultural ne face o societate ușor de manipulat. Am dat la teatru și mi-am dorit să fiu doar studenta Cătălinei Buzoianu. Premiul ăsta e pentru dumneavoastră, doamnă profesoară, si pentru toate vocile feminine din teatrul românesc. Voi sunteți puterea mea. Voi sunteți revoluția mea. Premiul meu e premiul vostru” – a declarat Carmen Lidia Vidu de pe scena Galei, la înmânarea Premiului „Lucian Pintilie” pentru cea mai bună regie.

După ce s-a bucurat de aplauzele numeroșilor spectatorilor bucureșteni, spectacolul TNB Jurnal de România.1989 va fi prezentat, în toamnă, la Festivalul de Teatru de la Piatra Neamț (în 12 septembrie), la Festivalul Teatrelor Naționale de la Chișinău (25 septembrie) și la Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr de la Iași (2 octombrie).

O felicităm călduros pe Carmen Lidia Vidu și vă invităm ca în stagiunea ce începe la 26 august 2021 să vedeți și spectacolul pentru care a fost premiată, Jurnal de România.1989, un jurnal care „ne duce dincolo de teatru”.