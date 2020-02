Gărâna Jazz Festival 2020, între 9 și 12 iulie. Lista artiștilor

A făcut parte 7 ani din Chick Corea Elektrik & Acoustic Band, a înregistrat numeroase albume cu propria trupă – David Weckl Band, cu Mike Stern, The Brecker Brothers și Michel Camilo. Cei doi muzicieni vor fi însoțiți de saxofonistul Bob Franceschini (a colaborat cu Victor Wooten și Mike Stern, cu George Benson, Eddie Palmieri, Randy Brecker, Chaka Khan, Michel Camilo, Willie Colon, Richard Bona) și de Stu Mindeman (a colaborat cu Kurt Elling, Branford Marsalis, Antonio Sanchez).

De mai bine de 40 de ani, Dave Weckl a obținut o reputație greu de egalat. Modern Drummer l-a inclus în The Hall of Fame, considerându-l unul dintre cei mai buni bateriști ai tuturor timpurilor. Dinamica incredibilă și versatilitatea sa au inspirat muzicieni din lumea întreagă.

Primului album al trioului – Streams (2016, ECM), avându-i la contrabas pe inegalabilul Thomas Morgan și la baterie pe uluitorul Joey Baron, i-a urmat un album live – Bay of Rainbows (2018, ECM) care dă măsura unicității acestui trio – o comunicare perfectă între cei trei muzicieni, compoziții de o frumusețe răvășitoare, toate acestea ducând la o atmosferă care atinge profund ascultătorii.

Dhafer Youssef va aduce pe scenă sonoritățile ultimului său album, Sounds of Mirrors. Visul său din tinerețe de a explora muzica indiană s-a materializat în colaborarea cu celebrul muzician Zakir Hussain, căruia îi sunt dedicate multe dintre piesele albumului.

Sâmbătă, 11 iulie, cântăreața americană Liv Warfield va aduce în Poiana Lupului o tornadă de energie prin forța vocii și a personalității sale muzicale. “Alternative rhythm & blues soul with a little bit of rock’n roll” și-a etichetat ea însăși muzica.

Criticii muzicali o consideră un star care își scrie deja legenda. Despre muzica sa, Liv Warfield mărturisește: “Vreau doar ca vibrațiile să lovească inima. Vreau ca versurile să conteze și muzica să emoționeze”. Celebră pentru colaborările cu Prince (care i-a fost și mentor), cu Nancy Wilson of Heart și The Roots, Liv Warfield și-a cultivat propria voce, iar spectacolele ei au devenit renumite nu doar în festivalurile de jazz din Statele Unite, ci și în cele europene.

În a treia zi de festival, trompetistul norvegian Nils Petter Molvær se află pe scena Gărâna Jazz Festival. În anii ’90, prin albumul Khmer, Nils Petter Molvær avea să ducă jazzul într-o direcție complet nouă, creând în fiecare concert peisaje de o intensitate profundă, utilizând resursele muzicale ale multor genuri cu o ușurință incredibilă.

Deseori, ascultându-l, uităm că instrumentul la care cântă este o trompetă. Odată cu apariția albumului Buoyancy, în 2016, quartetul condus de Molvær ghidează publicul prin diverse încăperi ale imaginației celor patru artiști, captând atenția constant. Temele cunoscute se transformă, se recolorează, induc emoții și stări, o muzică nouă construindu-se pe loc.

Duminică, 12 iulie, în ultima zi de festival, publicul va putea asculta trei proiecte muzicale pe cât de diferite stilistic unul de celălalt, pe atât de atrăgătoare.

Yotam Silberstein Quartet va urca pe scena festivalului în formula: Yotam Silberstein – chitară și voce, Vitor Gonçalves – pian și acordeon, Noam Weisenberg – bass și Daniel Dor – baterie. Chitaristul israelian, stabilit în New York, Yotam Silberstein este unul dintre cei mai promițători tineri muzicieni ai scenei americane de muzică jazz.

A colaborat cu James Moody, The Heath Brothers, Roy Hargrove, George Coleman, David Sanborn, Marcus Miller, Paquito D’rivera, Christian McBride și John Patitucci. Puțini artiști sunt capabili să îmbine post-bop și jazz latin așa cum o face Yotam Silberstein. El deține tehnica, ritmul și lirismul indispensabile pentru a reuși în genul fusion, iar Future Memories, al șaselea album al său ca lider, este o incursiune multi-culturală fără cusur.