Laura Bretan, concert unic la Teatrul Odeon

Laura Bretan va susține un concert voce-pian, la Sala Majestic a Teatrului Odeon, în 14 iulie ora 19.00, fiind acompaniată de Giora Linenberg din Israel, pianist (colaborator al Larei Fabian si al lui Andrea Bocelli), dirijor al Orchestrei Filarmonice din Tel Aviv și producător, între altele, al albumului “World I See” – albumul de debut al Laurei, încununat cu Discul de Aur, acordat de Universal Music Group.

Recitalul va include arii din opere, piese celebre crossover, dar și compoziții proprii ale Laurei Bretan.

Biletele se găsesc la casa de bilete a Teatrului Odeon și online pe bilete.teatrul-odeon.ro. Mai multe informații la telefon +40738 823 583

Laura Bretan este o cântăreață americană de origine română remarcată pe plan național și internațional datorită vocii sale și a puterii de transmisie artistică.

Laura a urcat pe scene din multe țări precum Statele Unite, Italia, Spania, Canada, Anglia, Emiratele Arabe Unite, Vatican, iar în România pe scenele de la Sala Palatului, Ateneul Român, Opera din Cluj, Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” din Iași etc. Performanțele sale live au devenit virale, fiind urmărite de zeci de milioane de oameni de pe tot globul. Tânăra artistă, la doar 13 ani, a fost invitată și intervievată la posturi importante de televiziune și a fost prezentată în articole din publicații celebre, precum revista People, după extraordinara performanță de a ajunge în finala show-ului de televiziune ”America’s Got Talent”. În același an, în 2016, Laura a câștigat și ”Românii au talent”.

Laura a cântat împreună cu Matteo Bocelli, fiul lui Andrea Bocelli, cu Victor Micallef, membru al celebrului grup canadian “The Tenors”, cu Steven Tyler (solistul vocal al formației Aerosmith), dar și cu Toto Cutugno, Ricchi e Poveri și cel mai recent în duet cu Michael Bolton, cu Il Volo și cu marele tenor José Carreras.

Laura Bretan a apărut în filmul “Aria pentru Albrights” unde a jucat rolul principal al Annei. Filmul a avut premiera la Festivalul de Film de la Louisiana 2017.

În februarie 2019, Laura Bretan a fost finalistă la Selecția Națională a concursului Eurovision, cu melodia Dear Father, pe muzica realizată de Mihai Alexandru și versurile Alexei Niculae. Rezultatele finale au pus-o pe mezina concursului de atunci, la doar 16 ani, pe poziția a doua, având cel mai mare punctaj primit din partea românilor la televot (de 10 ori mai multe voturi decât câștigatoarea finalei).

Pe lângă muzică, Laura își dedică o parte din timp activităților de binefacere, fiind ambasador al Star of Hope International, organizație de ajutorare a copiilor săraci, orfani sau cu dizabilități. În prezent, fundația ajută peste 44.000 de copii din întreaga lume.

Laura Bretan este și câștigătoarea a numeroase premii internaționale “Vocea unui înger”, acordat de Fundația Safe Haven, premiul “Excellence Award” la Roma, de la organizația Pro Patria, 2016, Premiul internațional “Giuseppe Sciacca” la Vatican, în 2018, premiul “Noi susținem excelența!” de la organizația Occidentul Românesc din Spania etc., iar în 2019 a primit distincția de cetățean de onoare al comunei Vama din Satu Mare.

În 2020, Laura Bretan a lansat albumul ”World I See”, o producție internațională, coordonată de Giora Linenberg, album distins cu ”Discul de Aur”, acordat de către Universal Music Group.

Preț bilete: 150 lei – cat. I și 100 lei cat II.