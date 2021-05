Premieră la Teatrul de Comedie: „Artă la domiciliu”, în regia lui Dragoş Huluba

Cele două reprezentații sunt programate joi 27 mai și vineri 28 mai, ora 19.00, la Sala „Radu Beligan”.

Din distribuție fac parte Liviu Pintileasa (El, Leonida, Lunganul), Smaranda Caragea (Ea, Efimița, Femeia din lift), Simona Stoicescu (Fata, Grasul), Angel Popescu (Soțul fetei, Domnul din lift), Răzvan Krem Alexe (Prezentatorul), Violeta Huluba (Soția, Bătrâna, Doamna din lift) și Dragoș Huluba (Soțul, Bătrânul, Bărbatul din lift, Musafirul nocturn). Decorul este semnat de Teodor Badiu, iar costumele de Violeta Huluba.

„Mi-ar plăcea ca acest spectacol să vorbească despre el-ea, alb-negru, sus-jos, scenă-sală, actor-spectator, teatru-antiteatru, despre această lume a contrariilor în care trăim, o lume a unui permanent show în care suntem mereu în conflict cu cei din jur, dar și cu noi înșine. Pare că am ajuns să ne deranjăm unii pe alții și nu ajungem să punem punct acestei gâlcevi universale tocmai pentru că nu știm exact când, cum și de ce a început totul”, spune Dragoș Huluba. „Oh, de ce există pe lume oameni care îi împiedică pe alții să trăiască! spune un personaj din „Liftul” lui Dumitru Solomon. Și atunci care mai e locul teatrului în tot acest vârtej? Și când spun loc, mă refer chiar la sensul lui de bază. Pe scenă? În sală? Pe stradă? Online? La domiciliul clientului? Nu am căutat un răspuns la această întrebare. Noi doar am pus semnul întrebării. Ah, și să nu uit: nu ne-am luat prea în serios. La urma urmei e mai bine să râzi de toată această nebunie în care trăim”, mai spune regizorul.