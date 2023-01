Premieră la Teatrul Godot – Palatul Bragadiru: „Vino veritas”, de David MacGregor

De ce devine atât de greu să ne spunem adevărul? De ce preferam să trăim în minciună? De cine depinde de fapt fericirea noastră zilnică?

Teatrul Godot vă invită la premiera spectacolului „Vino veritas”, în regia lui Daniel Popa, joi, 19 ianuarie, de la ora 20:00, la Palatul Bragadiru din București.

O comedie neagră semnată de dramaturgul și scenaristul american David MacGregor, Vino Veritas s-a bucurat de reprezentații pe scene din întreaga lume, dar și de o ecranizare omonimă, în anul 2013, în regia cunoscutei Sarah Knight.

Precizările Teatrului Godot:

Este noaptea de Halloween, dar toate măștile cad. Când două cupluri beau împreună un ciudat vin albastru, secretele lor încep să iasă la iveală, dezvăluind adevărații monștri.

“Surprinzătoare și amuzantă … o seară de o onestitate brutală, ce are puterea de a dezlega prietenii și căsătorii “ Art Pulse Magazine

„Ce mai înseamnă să fii un partener bun zilele astea, când suntem bombardați cu tentații de peste tot, atât din analog cât și din online? Ce înseamnă să fii un părinte bun, când presiunea pusă pe cei mici la școală sau în cercul lor de prieteni poate distruge tot ce ai încercat să construiești în cei „șapte ani de acasă”? Cât e de vină partenerul de viață pentru faptul că nu ți s-au împlinit visurile? De ce dăm vina pe copii pentru faptul că ne-am oprit din a ne dezvolta personal? De ce devine atât de greu să ne spunem adevărul? De ce preferam să trăim în minciună? De cine depinde de fapt fericirea noastră zilnică?

Vino Veritas nu își propune să rezolve toate problemele acestea, dar e gata să le pună pe masă spre dezbatere. Cu un adevăr nu se face primăvară, dar cu cât ne vom pune mai mulți aceste întrebări, cu atât vom ajunge mai repede, ca societate, la niște răspunsuri.

Vino (Veritas) să vezi un spectacol sincer și fără artificii, cu actori excelenți și cu un text plin de umor, pentru că altfel nu ai cum să discuți despre teme atât de serioase fără să cazi în patetism.” (Daniel Popa – regizor)

* Pachetul include 1 bilet teatru și Meniu Wine Tasting 1 persoană: o selecție de 3 vinuri pentru degustare, alături de platouri – cold cuts cheese & meat, pentru un wine pairing desăvârșit!

Următoarea reprezentație va avea loc duminică, 5 februarie, de la ora 19.00. Vă așteptăm la Teatrul Godot pentru o experiență culturală aristocratică, într-un palat cu aer interbelic, din inima Bucureștiului!

Dramaturg, scenarist și nuvelist de origine americană, David MacGregor s-a născut în Detroit Michigan, absolvind Universitatea de Stat din Michigan. David este Artist Resident la Teatrul Purple Rose din Chelesea(Michigan), iar printre producțiile sale se numără – The Late Great Henry Boyle (2006), Vino Veritas (2008), Gravity (2010), Consider the Oyster (2011), Just Desserts (2014), Vino Veritas (2017), Sherlock Holmes and the Adventure of the Elusive Ear (2018), Sherlock Holmes and the Adventure of the Fallen Soufflé (2019), and Sherlock Holmes and the Adventure of the Ghost Machine (2022). The third and final play in his Sherlock Holmes trilogy, Sherlock Holmes and the Adventure of the Ghost Machine.

Biletele au fost puse în vânzare pe site-ul Teatrului Godot, dar și pe platformele de ticketing – mystage.ro, bilete.ro, iabilet.ro, eventbook.ro

VINO VERITAS de David MacGregor

O producție Teatrul Godot – Gramofon Wine – Palatul Bragadiru

Traducere și adaptare: George Remeș

Regia: Daniel Popa

Scenografia: Maria Ordean, Coloana sonoră: Valeriu Borcoș (K not K)

Cu: Mirela Zeța, Andreea Mateiu/Ana-Maria Pop, George Remeș, Marius Călugărița