Spectacol-premieră la Teatrul Odeon: „Julieta fără Romeo”

Teatrul Odeon prezintă sâmbătă și duminică (5 și 6 iunie), la ora 19:30, în Sala Studio, primele reprezentații ale spectacolului „Julieta fără Romeo”, de Bogdan Theodor Olteanu și Alex Mircioi, regia Bogdan Theodor Olteanu.

Aasistent dramaturgie – Mădălina Stoica, light design – Andrei Délczeg.

Cu Ioana Bugarin, Elvira Deatcu și Ruxandra Maniu.

Durată: 1h 45’

Preț bilet: 30 lei

Precizările Teatrului Odeon:

Julieta vrea la București. Marta se luptă pentru o familie perfectă. Iar Sonia este rătăcită printre oameni care au prea mulți bani ca să-și mai dea seama ce se întâmplă-n jurul lor.

Plecând de la cele trei arhetipuri feminine din „Romeo și Julieta” de William Shakespeare, piesa își imaginează o versiune modernă a raporturilor dintre mamă, fiică și doică, a opozițiilor dintre datoria față de familie și aspirații individuale. În compoziția textului se strecoară referințe la alte personaje feminine iconice și texte canonice, care articulează un discurs intertextual despre feminitate în dramaturgia clasică.

Pot cele trei tipologii împrumutate din textul lui Shakespeare să fie completate cu biografiile altor personaje răsfirate în istoria teatrului?

Cu un minim de mijloace expresive, spectacolul este construit în primul rând prin cele trei actrițe – Ioana Bugarin – Julieta, Elvira Deatcu – Marta, Ruxandra Maniu – Sonia. Ele umplu scena de conflict (în toate sensurile cuvântului) și compun lumea difuză a acestei neo-Verona.

„Acest spectacol este tributar pandemiei. Am început să lucrăm la el acum luni bune, într-o atmosferă distopică, pe când încercam cu toții să înțelegem ce ni se întâmplă. Odată ce am putut să ne întoarcem într-o sală am refuzat tot ceea ce ne aducea aminte de gălăgia în care am petrecut atâta timp. Am fugit de culori, de tehnologie, de muzică. Și am ajuns aproape instinctiv la o montare care conține doar text și actorie. E simultan teatru și o formă de terapie.

Textul explorează ipoteza că identitatea este – într-o covârșitoare măsură – un act performativ. E un subiect prezent în toate filmele pe care le-am făcut, dar care își găsește, probabil, cel mai bine locul pe o scenă. Am plecat – împreună cu Alex Mircioi – de la textul lui Shakespeare și am ajuns într-un oraș generic de provincie. Unde cele trei femei esențiale din Romeo și Julieta sunt prinse și astăzi între presiuni nu foarte diferite” – Bogdan Theodor Olteanu, regizor

Bogdan Theodor Olteanu este regizor de film, scenarist și dramaturg. A abandonat studiile imediat după liceu și a trecut prin mai multe meserii înainte să ajungă la film și teatru. A fost jucător de rugby, jurnalist de investigaţie la România Liberă, consultant în marketing sportiv, consultant în comunicare politică, a scris proză scurtă și este membru fondator al revistei culturale SUB25.

Primul său film de lungmetraj, „Câteva conversații despre o fată foarte înaltă”, a avut premiera la TIFF și a fost proiectat la numeroase festivaluri internaţionale. Filmul are 4 nominalizări la premiile Gopo – pentru Cel mai bun debut, pentru Cea mai bună actriţă în rol principal (Silvana Mihai, Florentina Năstase) și pentru Tânără speranţă (Tudor D. Popescu). A fost achiziţionat atât de Netflix cât și de HBO. Cel de-al doilea lungmetraj – „Mia își ratează răzbunarea” – a avut premiera la Festivalul Internaţional de Film de la Varșovia, unde a primit Premiul Juriului. A luat Premiul Publicului la festivalul “Films de Cannes a Bucharest”. Se află în continuare în circuitul festivalier și va avea premiera în toamna anului 2021.

Primul său spectacol de teatru, „Cea mai călduroasă zi din an”, la care semnează textul și regia, a fost selectat la Festivalul European al Spectacolului Timișoara FEST/FDR 2018. Cel de-al doilea spectacol, „Taximetriști”, a fost selectat la cele mai importante festivaluri de teatru din ţară – Sibiu, Timișoara, Iași, Arad.

Alex Mircioi s-a născut în 1995 în Brăila. A studiat scenaristică și critică de film în cadrul Facultăţii de Film a U.N.A.T.C. „Ion Luca Caragiale” București, absolvind studiile de licenţă în 2017. În 2019 obţine diploma de masterat, specializarea Filmologie, în cadrul aceleiași universităţi, cu o lucrare despre reprezentarea culturii drag în reality TV.

În timpul facultăţii a scris scenarii pentru filmele de an ale colegilor de la regie și a publicat cronici pe platforme de specialitate. Activitatea profesională s-a desfășurat în principal pe două direcţii – teatru și critică de film.

A scris recenzii și cronici pentru majoritatea publicaţiilor de specialitate, precum și un număr mare de publicaţii generaliste.

Colaborările includ Scena9, Films in Frame, Acoperișul de Sticlă, Film Menu, Revista Film și Observatorul Cultural și este prezent în două antologii de critică de film cu eseuri despre istoria regizoarelor de film din România și despre reprezentarea familiei în reality TV.

Temele principale ale textelor sale tind să ţină de reprezentarea femeilor și a minorităţilor în film, televiziune și artă audio-vizuală.

A lucrat ca asistent de regie la trei spectacole pe texte contemporane – Ava Show (regie: Ilinca Prisăcariu, text: Matei Lucaci-Grundberg), Mama Dolores.ro (regie și text: Andreea Lăcătuș), Sara/Mara (regie: Bogdan Theodor Olteanu, text: Bogdan Theodor Olteanu și Adrian Nicolae).

În prezent, lucrează ca editor pentru Acoperișul de Sticlă, unde pregătește o serie de texte despre televiziune, are un scenariu în dezvoltare în cadrul programului FILM+ și lucrează la textul unei piese.

Spectacolul se va desfășura în condiții de siguranță sanitară (dezinfectarea sălii, obligativitatea purtării măştii și a respectării distanţei dintre spectatori etc.), în conformitate cu reglementările în vigoare.

Capacitatea sălii va fi redusă la 50%.