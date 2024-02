Teatru pe ritm de hip-hop, într-o premieră absolută la TNB: „E vina ta!”

Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București prezintă în premieră absolută spectacolul „E vina ta!”, scris și regizat de actorul Tomi Cristin, aflat la debutul în dramaturgie.

Precizările TNB:

Spectacolul îl are în centrul acțiunii pe Dinu (Silviu Mircescu), un cântăreț de hip-hop arestat și încarcerat în condiții grele, în urma unui incident cu arme de foc. Într-o relație rece cu părinții săi, celebra cântăreață Iasmin (Monica Davidescu) și primarul Lucian (Andrei Duban), Dinu are în schimb o relație dublă și complicată, cu partenera sa de scenă, Iris (Teodora Calagiu) și cu prietena acesteia, Vera (Cristiana Ioniță). Scenariul acestui spectacol, din care nu lipsesc piese hip-hop și de muzică ușoară interpretate live, este completat de un preot (Tomi Cristin) care veghează asupra celui încarcerat, și de Fisto (Marcelo S. Cobzariu), gardianul care are de rezolvat cu Dinu probleme mai vechi. Din acest tablou mai face parte Sebi (Eduard Adam), prietenul și impresarul care are probleme cu drogurile, cu datoriile la dealeri, dar și cu armele de foc.

Premiera oficială va avea loc pe 21 şi 22 februarie, la Sala Atelier. Acest prim text dramatic scris de Tomi Cristin s-a născut în cadrul „Atelierului de scriere dramatică” coordonat de Mimi Brănescu, organizat în 2022 la Centrul de Cercetare şi Creaţie Teatrală „Ion Sava”. Tema de la care au pornit participanţii, majoritatea actori de profesie, a fost legată de „Experiențe personale – universul cunoscut”.

„E vina ta!” este una din cele nouă piese de teatru realizate în cadrul atelierului. Tomi Cristin, actor experimentat, având la activ 36 de ani de carieră scenică, se află pentru prima dată în această multiplă calitate de autor, regizor, actor şi ilustrator muzical.

Alegându-şi subiectul, autorul s-a gândit în primul rând la un public tânăr. Şi nu doar la cei din „generaţia Zˮ, ci şi la părinţii lor, conflictele între generaţii constituind dintotdeauna un subiect generos pentru teatru şi literatură.

„Am scris piesa ca o poveste despre dragoste, dragoste care, cu cât pare mai imposibilă, cu atât devine mai interesantă. Uneori ne zbatem, ne luptăm cu duhuri neștiute, ne pierdem în gânduri negative și acțiuni agresive și nu ne dăm seama că ceea ce căutăm e chiar lângă noi, că avem nevoie de atât de puțin ca să fim fericiți și că realizăm toate acestea târziu de tot. Prea târziu? Pentru cei care aleg să-și asume trecutul și să lupte, așa cum face Dinu, personajul principal, perspectivele care se deschid sunt nebănuite. Dar de ce uneori avem totul, dar nu ne dăm seama? Invit spectatorii să vizioneze acest spectacol și să descopere singuri răspunsurile. Și atunci înseamnă că scopul meu ca autor și ca regizor a fost atins” spune Tomi Cristin.

Melanj de teatru şi concert de hip-hop, spectacolul pune în lumină calităţi actoriceşti şi muzicale şi reuneşte actori din diferite generaţii, doi dintre tinerii protagonişti fiind chiar nume recent cooptate în trupa TNB. Ilustrația muzicală este semnată de Tomi Cristin şi Rareș Varniote. Cadrul scenografic a fost creat de Daniel Vizitiu.

Spectacolul „E vina ta!” face parte din Programul „Uși deschise pentru toți”, care își propune să ofere tuturor actorilor TNB șansa de a propune proiecte de spectacol. Printre producțiile incluse în acest program se numără „Noaptea lui Helver”, „Două pe față, două pe dos”, „Biloxi Blues”, „Fata din curcubeu” sau „Matilda și groparii”.

Următoarele reprezentaţii cu noul spectacol „E vina ta!” sunt programate în zilele de 9 şi 10 martie, de la ora 19.00.