Teatrul Godot: „Exit: Și atunci am plecat”, un manifest împotriva violenței domestice

Piesa „Exit: Și atunci am plecat”, un manifest împotriva violenței domestice, revine pe scena Teatrului Godot, pe 20 iunie.

Spectacolul are la baza textul Exit, Pursued by a Bear al scriitoarei americane Lauren Gunderson, unul din cei mai jucați dramaturgi contemporani americani. Piesa este o comedie neagră, iar adaptarea românească, sub regia lui Laurențiu Rusescu, conține și o serie de date referitoare la violența asupra femeilor în familiile din România, adăugând o dimensiune serioasă povestii, devenind astfel și un manifest împotriva violenței domestice.

Oana Moșneagu și Denis Hanganu sunt actorii care dau viață personajelor principale, Ana și Dorin. Din distribuție fac parte și Teodora Dincă, Alex Popa și Răzvan Mândruță.

După ani de abuz, Ana este în sfârșit gata să scape de căsătoria ei cu Dorin. Cu ajutorul celor mai buni prieteni, Măriuca și Simon, pune la cale un plan inspirat din Hamlet de William Shakespeare, în care personajul principal este forțat să își vadă faptele transpuse într-o piesă de teatru pentru ca, în final, să își recunoască vina.

Date despre violența în familie

Potrivit ultimului raport al Ministerului Public, 1.478 inculpaţi au fost trimişi în judecată, numai în anul 2022, pentru cazuri de violență în familie.

În ceea ce privește violența față de partener, atribuită in principal relațiilor soț-soție, aceasta numără 303 victime, dintre care:

38 victime ale omorului (23 decedate)

215 victime ale lovirilor sau altor violenţe

8 victime ale vătămării corporale şi vătămării corporale din culpă

2 victime ale lovirilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte