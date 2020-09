Teatrul Odeon deschide Stagiunea 2020-2021 cu premiera „Kilometrul Zero”

Teatrul Odeon prezintă în premieră duminică, 27 septembrie, și joi, 1 octombrie, ora 19:00, în Sala Majestic, spectacolul „Kilometrul Zero” (“The Revolution Project”) de Saviana Stănescu, regia Andrei Măjeri.

Următoarele spectacole din repertoriu programate la Sala Majestic sunt: „Delirium” de Enda Walsh, după „Frații Karamazov” de F.M. Dostoievski, regia Vlad Massaci, sâmbătă, 3 octombrie, ora 19:00 și „Pe jumătate cântec” de Crista Bilciu, one-woman show Anda Saltelechi, duminică, 4 octombrie, ora 19:00.

„≪Kilometrul Zero≫ (≪The Revolution Project≫) nu are miza unui spectacol documentar, fiind o pledoarie pentru puterea vindecătoare a imaginației, un gând aruncat către existențele curmate la Revoluție.” – regizorul Andrei Măjeri

După mai bine de 30 de ani, actori din generații diferite se întâlnesc într-o călătorie dramatică la Kilometrul 0 al Revoluției din Decembrie 1989, parcurgând un drum imaginat de Saviana Stănescu de la realitate la ficțiune și înapoi:

„[…] O să scurtez o poveste foarte lungă – am trăit câteva vieți de atunci, în București, New York, și Ithaca – ca să ajung la momentul reîntoarcerii. Americanii au un termen foarte util, care vine din psihoterapie: closure. Un fel de închidere a unui cerc vicios, care are la bază o traumă sau un eveniment ce a produs cutremure existențiale în viața cuiva. Ai nevoie să te întorci la locul faptei, fizic sau spiritual, ca să reușești să scapi pentru totdeauna de acel carusel al memoriei traumatiza(n)te. M-am întors și eu cu scopul clar, de dramaturg călit în disciplina teatrului american, de a scrie o piesă despre Revoluția Română. Eram sătulă să văd pe scenele americane multiple producții ale ≪Mad Forest≫, piesa englezoaicei Caryl Churchill. O admir ca scriitoare, dar – așa cum dramaturgii din diverse comunități din New York își revendică dreptul de a-și scrie propriile povești și numesc cultural appropriation fenomenul prin care descendenții foștilor coloniști le scriu istoriile – era cazul ca și eu să-mi scriu propria piesă.”* – Saviana Stănescu, fragment dintr-un text publicat în Scena.ro

Piesa a fost dezvoltată de Saviana Stănescu în România, ca autoare în rezidență a Muzeului Național al Literaturii Române și a fost prezentă în premieră anul trecut, sub forma unui spectacol-lectură în regia autoarei, în cadrul Platformei Internaţionale de Teatru Bucureşti #6, cu tema „Revoluţia mea”, curatoriată de criticul de teatru Cristina Modreanu.

„Relevanța proiectului, acum când orice reper pare să fie aneantizat, a constituit întrebarea fundamentală, perpetuă. Am plecat de la premisa deloc modestă că generația mea (cei născuți după ’90) trebuie pusă în contact intim cu acest eveniment zguduitor, ca într-o platformă de dialog. Ca echipă, am încercat să nu devenim didactici, ci să șarjăm jocul și joaca, pariind pe ele ca forme revelatoare. Viitor și trecut. Magneți cu poli opuși. Iar noi fix la mijloc, încercând să înțelegem. O dată și încă o dată. Niciodată suficient.” – regizorul Andrei Măjeri‌

„Kilometrul Zero” (“The Revolution Project”)

de Saviana Stănescu

Regia: Andrei Măjeri

Scenografia: Constantin Ciubotariu

Sound design: Adrian Piciorea

Video creation: Ioana Ilaș Bodale

Light design: Andrei Délczeg

Cu: Ioana Bugarin, Diana Gheorghian, Nicoleta Lefter, Alexandru Papadopol

Preț bilet: 40 lei (Cat. I), 20 lei (Cat. II)‌

Biletele pot fi achiziționate online, fără comision, direct de pe site-ul Teatrului Odeon, www.teatrul-odeon.ro sau de la Casa de Bilete, care va funcționa după următorul program:

de luni până duminică, orele 11:30 – 19:00 cu pauză între 14:30 – 15:00, la sediul din Calea Victoriei 40-42;

în ziua spectacolului, Casa de Bilete se va închide cu 15 minute înainte de începere, biletele putând fi achiziționate exclusiv online.

‌

‌Spectacolele programate în Stagiunea 2020-2021 implică respectarea tuturor măsurilor de siguranță pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2, aşa cum au fost aprobate prin ORDINUL 3142/1495/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, din 1 septembrie 2020, astfel că publicul spectator trebuie să respecte în locație următoarele reguli:

Accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală / nonmedicală) pe toată durata evenimentului. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;

Vizionarea spectacolului este permisă numai cu păstrarea locului individual în sală;

Spectatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție la intrare;

Teatrul își rezervă dreptul de a efectua un triaj observațional la intrare și de a nu permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree);

Termometrizarea spectatorilor se va face de către personalul teatrului. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în locaț Nu se va permite accesul persoanelor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3°C. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;

Accesul în spațiu, la toalete și ieșirea din Teatrul Odeon se face cu respectarea distanțării de minimum 1,5 metri, conform marcajelor;

Pentru a evita aglomerația și formarea de grupuri, accesul se face cu o oră înainte de începerea spectacolului; Intrarea și ieșirea din locație se vor efectua gradual, rând cu rând.

Referitor la distribuţia locurilor în sală (atât online cât şi la Casa de Bilete): se va aloca câte un scaun liber între spectatori și un rând liber între șirurile de scaune;

Spectacolele se vor desfăşura fără pauze, pentru a se evita aglomerarea spaţiilor din foaiere;

Se interzice spectatorilor consumul de alimente şi băuturi în incinta Teatrului Odeon, cu excepţia lichidelor ambalate individual.