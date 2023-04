You say tomato! Premieră 9G la TNB

Sâmbătă, 8 aprilie, la ora 20:00, la Sala Mică a Teatrului Național, are loc o nouă premieră 9G la TNB: You say Tomato de Joan Yago.

Un text montat pentru prima dată în România, doi actori carismatici (Irina Ștefan și Denis Hanganu), un regizor tânăr, concentrat pe sinceritatea poveștii (Florin Liță) și un scenograf care știe să pună în valoare simplitatea scenei (Daniel Vizitiu), așa ar putea fi descris noul spectacol realizat în cadrul Programului 9G la TNB.

Opțiunea lui Florin Liță pentru You say tomato de Joan Yago este o invitație la resursele firești ale spectaculosului, la farmecul unei povești articulate prin emoția și adevărul interpretării actorilor.

Un cuplu de tineri artiști pregătește un show de “duete romantice” într-o localitate de provincie, iar la repetițiile pentru spectacol, cei doi încep să-și pună viețile și relația de iubire sub semnul întrebării. Aparent, evenimentul declanșator al acestei încordări este un accident banal. Însă, adevăruri nemărturisite și îndoieli nerecunoscute în cuplu până atunci încep să iasă la suprafață: „nu mă iubești”, „nu mai e nimic între noi”, „de la început mi-am dat seama că relația nu o să funcționeze”. Sub tensiunea venirii spectatorilor la show-ul „duetelor romantice”, amândoi ajung să se concentreze pe ceea ce nu au, pe lipsurile financiare și neîmplinirea artistică.

O comedie dulce – amăruie și muzical – romantică despre sentimentul ratării. Despre ratarea profesională, criza cuplului, nevoia de minciună și refugiul în visele neîmplinite.

You say tomato de Joan Yago

Traducerea: Florin Galiș

Regia: Florin Liță

Scenografia: Daniel Vizitiu

Sound Design: Adrian Piciorea

Distribuția:

Rosó – Irina Ștefan

Santi – Denis Hanganu

Tehnicianul – Daniel Buglea

Jurnalista (apariție video) – Bianca Cuculici

Primele reprezentații: 8 și 22 aprilie, ora 20:00, Sala Mica TNB

Foto: Florin Ghioca