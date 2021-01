„You Say Tomato”, spectacol lectură online la Teatrul Odeon

Teatrul Odeon prezintă online, sâmbătă, 23 ianuarie, de la ora 19.00, spectacolul lectură „You Say Tomato”, realizat în cadrul proiectului european FABULAMUNDI. PLAYWRITING EUROPE.



Spectacolul, va fi disponibil gratuit pe facebook-ul teatrului și pe canalul propriu de youtube până luni, 25 ianuarie, ora 12.00, ca și pe facebook-ul partenerului acestui spectacol Institutul Cervantes din București.

Premiera spectacolului lectură a avut loc pe 28 februarie 2019, la Sala Studio, în prezența autorului și a fost urmat de discuții cu publicul.

YOU SAY TOMATO

de Joan Yago

traducerea Florin Galiș

regia Radu Iacoban

cu: Mădălina Ciotea, Cezar Antal, Ioan Batinaș

Cu o oră înainte ca ușile să se deschidă la sala în care vor cânta diseară, Santi și Rosó vor descoperi că nu le place muzica. Nu le place să lucreze în industria muzicală, nu le place să o asculte. Urăsc ideea de a fi „muzicieni”, dar nici nu pot renunța.

„Știi care e cel mai rău lucru la criza de patruzeci de ani? Că este o repetare a crizei de la treizeci de ani. Ai aceleași îndoieli, aceleași temeri … Dar ești cu zece ani mai în vârstă.”

„Ceea ce mă interesează cel mai mult în teatru – acum și de când am început – este întâlnirea: coexistența unui grup format din oameni necunoscuți într-un spațiu și timp determinate. Este o întâlnire fără obiective pe termen lung, fără convocări viitoare: agenda nu merge mai departe de întuneric și aplauze. Cu toate acestea, nimeni nu știe care dintre aceste întâlniri va declanșa următoarea revoluție. Fiecare seară la teatru – îmi place să mă gândesc la asta așa – configurează o mișcare politică efemeră.

Eu scriu comedii pentru că nu sunt optimist. Cred în simțul umorului ca singura alternativă viabilă la optimism. Piesele mele sunt întotdeauna autobiografice, dar niciodată nu-mi dau seama de asta, decât la câteva luni după ce le-am scris.” (Joan Yago)

Joan Yago s-a născut în 1987, la Barcelona.

A absolvit Regie și Scriere Dramatică la Institutul de Teatru din Barcelona. Este autorul următoarelor piese: Interviuri scurte cu femei excepționale/ Entrevistes breus amb dones excepcionals, Fairfly, You Say Tomato (2016, Premiul Serra d’Or), Un loc comun/ Un Lloc Comú (2014, Premiul Ciutat d’Alzira), Bluf (2014, Premiul Quim Masó), Despre fenomenul slujbelor de rahat/ Sobre el fenomen de les feines de merda, Aneboda, Corabia nebunilor/ La Nau dels Bojos (2012, Premiul Adrià Gual), Edictul bulgăresc/ L’Editto Bulgaro, Martingala, Nu sunt Dean Moriarty sau Oribila boală și trista moarte a reginei Isabel I/ No sóc Dean Moriarty o Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I (2010, Premiul Escènia). Este membru fondator al companiei La Calòrica.

Radu Iacoban (n. în 1982) este actor, regizor și dramaturg. A absolvit Facultatea de Teatru, secția Actorie în 2005, Master-ul în arta actorului în 2007 și Master-ul de regie în 2017 la UNATC București.

A scris următoarele piese de teatru pe care le-a și regizat: Carpathian Garden (2013), Box Fm (2014), În parc (2014) la Godot Cafe Teatru, Casa cu pisici (2015) la Teatrul Mic, After Hours (2016) la TNB, Emancipare (2016) la Teatrul de Comedie, Politik.on (2016) la Point, Procesul caprei cu un ied (2017) la Teatrul Metropolis. A regizat la Green Hours – Pounding nails in the floor with my forehead de Eric Bogosian (2011), la Godot Cafe Teatru – Asta-i tinerețea noastră de Kenneth Lonergan (2012), la Teatrul Act – O intervenție de Mike Bartlett (2016 ) și Constelații de Nick Payne (2018), la Teatrul Evreiesc de Stat – Lobby Hero de Kenneth Lonergan (2017), la unteatru – Îngrijitorul de Harold Pinter (2017), la Teatrul Mic – Viata și Moartea lui Richard al II-lea după W. Shakespeare (2018), Lecția de Eugene Ionesco (2019) la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” din Arad – Tatăl de Florian Zeller (2018), la Teatrul ”Maria Filotti”, Brăila – Cântăreața cheală de Eugène Ionesco (2018) și la Teatrul Național Vasile Alecsandri, Iași – Marjorie Prime de Jordan Harrison (2019).

Fabulamundi. Playwriting Europe: Beyond Borders? este un proiect de colaborare între teatre, festivaluri și instituții culturale din 10 țări europene (Italia, Franța, Germania, Spania, România, Austria, Belgia, Marea Britanie, Polonia și Cehia), co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul Europa Creativă. Reţeaua urmăreşte să sprijine şi să promoveze dramaturgia contemporană în Europa, cu scopul de a consolida şi îmbogăţi activităţile şi strategiile profesioniştilor şi ale artiştilor care activează în domeniu, şi a oferi autorilor dramatici posibilităţi de conectare, întâlniri multiculturale şi dezvoltare profesională.

În cadrul celei de-a treia ediții a proiectului (2017-2020), au fost realizate la Teatrul Odeon, șase spectacole lectură: Lullaby de Erika Galli și Martina Ruggeri (Italia), regia Elena Morar, Tristețe și Melancolie de Bonn Park (Germania), regia Bobi Pricop, You say tomato de Joan Yago (Spania), regia Radu Iacoban, Printre străini de Azar Mortazavi (Austria), regia Bobi Pricop, Amor mundi de Victoria Szpunberg (Spania), regia Radu Apostol (prezentat online), În afară de Nathalie Fillion (Franța), regia Cristina Giurgea (prezentat online) și două producții: Gardenia de Elzbieta Chowaniec (Polonia) și Pentru binele tău de Pier Lorenzo Pisano (Italia), ambele în regia lui Zoltán Balázs (Ungaria).