35 de linii de cale ferată din Portul Constanța, reparate în procedură de urgenţă

CFR infrastructură a finalizat lucrările de reparații la 19 linii de cale ferată din Portul Constanța, iar în zece zile va face recepția și la celelalte 16 linii din totalul de 35 intrate în procedură de urgență, a anunțat marți ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

„Am pornit în primăvară cu ceea ce am găsit aici pe zona feroviară, şi anume acele 99 de linii de cale ferată care arătau cum arătau, cu vegetaţii crescute, cu vagoane abandonate şi am prioritizat lucrurile. Cu 35 de linii am intrat pe procedură de urgenţă şi am beneficiat de cei 200 milioane de lei de la fondul de rezervă. În ce priveşte cele 35 de linii, mare parte au fost deja recepţionate, şi anume 19, celelalte 16 urmând ca, până în 10-12 noiembrie, deci în 10 zile, să fie recepţionate şi ele. Deci, cele 35 de linii intrate în procedură de urgenţă sunt finalizate”, a declarat Sorin Grindeanu.

Reparațiile vor continua cu operaționalizarea altor 64 de linii de cale ferată, care vor crește și mai mult capacitatea operațională feroviară a Portului Constanța.

„Cele 64 au fost împărţite în trei loturi, deja s-au ţinut licitaţiile şi au fost adjudecaţi constructorii pentru două loturi. Pentru al treilea lot suntem în perioada de finalizare, e perioada în care se mai dau clarificări. Oricum, vom închide şi acest subiect, astfel încât diferenţa de 64 de linii să poată fi reabilitate total”, a completat ministrul Transporturilor.

Tot pentru sporirea eficienței feroviare din Portul Constanța, CFR Infrastructură va investi peste 1 miliard de euro din fonduri europene. Sumele vor fi alocate în special pentru electrificarea și dotarea cu sisteme moderne de semnalizare a căilor ferate din port.

Administrația Canalelor Navigabile a finalizat, la rândul său, un proiect „extrem de important” pentru optimizarea potențialului Portului Constanța: modernizarea echipamentelor și instalațiilor ecluzelor de pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Albă- Midia-Năvodari. Recepția proiectului, a cărui valoare depășește 350 milioane de euro, a fost realizată marți, „cu două luni mai devreme față de cât prevedea contractul”, a precizat ministrul Transporturilor.